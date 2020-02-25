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新型冠狀病毒持續延燒，投資人擔憂經濟放緩。美國股市2月24日崩跌，道瓊斯指數和標凖普爾500指數創下了2018年2月以來的最大跌幅。

不過，肺炎疫情延燒已久，為何歐美股市直到現在才暴跌？

美國道瓊斯指數2月24日大跌超過1000點，跌幅3.5％；標普500指數收盤大跌111.86點，跌幅3.4%；納斯達克跌幅3.7%。

倫敦股市《金融時報》100指數 (FTSE)收低3.3%，是2016年1月以來最大跌幅。而歐洲最多新冠肺炎確診個案的意大利，股市也重挫，收盤暴跌近6%。

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而黃金價格則上漲1.7%，一度達到2013年以來的最高水平。

在中國，新冠病毒感染確診病例已經達到77000人，死亡人數接近2600。中國以外大約30個國家一共發現了約1200個確診病人，超過20人死亡。

震蕩反彈到重新評估

股票經紀公司AJ Bell 公司投資主管莫爾德（Russ Mould）表示，儘管中國經濟明顯受到疫情衝擊，全球供應鏈中斷，投資人在過去幾周仍很有信心。

他解釋，今年1月市場出現震蕩，但很快就所反彈，顯示投資者並未將疫情視為嚴重威脅，「但現在，他們得重新評估情況。」

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美國道瓊斯指數和標普500指數重挫，使年初以來漲幅全數歸零。包括耐克（Nike）、蘋果（Apple）和迪士尼（Walt Disney）等主要業務都在中國，且依賴中國製造產品的企業，受到最大衝擊，跌幅超過4%。

旅遊業也持續受到疫情衝擊，倫敦股市《金融時報》100指數中跌幅最大的是易捷航空（EasyJet），跌幅16.7%，至於英國途易飛航空和英國航空的母公司IAG收盤時，都以超過9%的跌幅作收。

暴跌的時機

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美國金融市場狂跌，顯示華爾街的投資人嚇壞了，但為何會在疫情蔓延數周後股市才暴跌呢？

BBC駐紐約商務記者候賽因（Samira Hussain）分析，答案可能是投資者擔心，因為中國和其他國家的新冠病毒確診病例激增，世界各國經濟放緩的情形可能會拖得更長。

韓國2月25日增加84名確診病例，累計確診病例達到977人，死亡10人；意大利則已累積至229個確診病例。

候賽因指出，科技巨頭蘋果早已警告iPhone供應暫時陷入短缺，美國其他公司也開始遭遇類似情況。如果衝擊正如部分投資人所猜測的那麼嚴重，將對美國經濟造成重大打擊。

經濟牽連政治，美國總統特朗普希望打出經濟牌，在2020年美國總統大選中連任，任何的經濟衝擊都可能使他的連任之路增加更多考驗。

面對美股動蕩，特朗普信心喊話，2月24日發推文樂觀表示股市開始看起來很不錯。

他在推特寫道：「我們與各方及相關國家保持聯繫。美國疾病控制與預防中心（CDC）和世界衛生組織 （WHO）一直在全心投入並且聰慧地處理疫情。」

債券市場是禍首？

另外，也有分析將目光向債券市場。投資研究機構投資策略專家鮑爾森（Jim Paulsen）向媒體表示，「若不是因為債市的緣故，周一股市不會出現如此劇烈的波動。」

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鮑爾森解釋，去年股市猛漲，但是債券收益率卻下降，似乎早已暗示了衰退將至，但股市卻忽略這一點，這引發了很多恐慌情緒。

《華爾街日報》指出，美國政府債券價格周一攀升，收益率接近紀錄低位。報道並引用Tradeweb的數據顯示，基凖10年期美國國債收益率收於1.377%，低於上周五的1.470%。

這接近2016年7月創下的歷史收盤低點1.364%，當時英國公投決定退出歐盟後，投資者紛紛買入政府債券。

有媒體分析，投資人為了避險湧向債市，因此使美國30年期公債收益率觸及歷史新低。

供應鏈之憂

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隨著多個公司警告供應鏈將受到疫情影響，市場動蕩不安。

英國服裝零售商普利馬克（Primark）母公司英國聯合食品（ABF）周一（24日）警告，如果中國工廠持續受到疫情影響而延誤生產，將導致部分生產線短缺。

至於中國方面，當局之前表示，為防止疫情蔓延而延長春節假期，因此大部分的小型企業都尚未復工。

據中國大陸官方最新數據，目前大型企業復工較快，浙江省復工率達九成五，為各省最高，但中國中小企業佔經濟總量六成左右，它們的復工率不到三成。

中國工業和信息化部黨組成員、總工程師田玉龍2月24日向媒體指出，目前中小企業復工率約30%，存在復工難、用工難、產業鏈配套難、資金支持難、訂單交付難等問題。

亞洲股市掙扎

受到疫情影響，亞洲股市近期全面走弱。2月24日歐美股市重挫，今天（2月25日）亞洲股市也備受關注，日本和韓國股市開市後跟跌。

2月25日日本股市迎來三個休假日後的首個交易日。日經平均股價開盤即大幅下跌至437.37點，早盤時段跌幅更一度超過1000點，下挫至約4個月以來的低位。

日經收盤大跌781.33點或3.34%，收22,605.41點，是連續第2個交易日走跌。

至於疫情嚴峻的韓國，2月24日綜合股價指數暴跌3.87%，雖然確診病例持續增加，但2月25日早盤小幅低開後翻紅，漲24.57點或1.18%，收於2,103.61點。

另外，香港和台灣股市也並未跟隨美股大跌，港股開盤表現穩定，恆生指數只輕微下跌約100點。台股開盤只小跌28.13點，終場以11,540.23點作收，上漲5.36點。