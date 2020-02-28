新冠肺炎：美股連跌六日 金融危機以來最差單周表現

圖片版權 Getty Images Image caption 全球股市本周恐錄得2008年金融危機以來最差單周表現。

疫情對經濟的影響，隨病毒一起，從中國擴散到海外。

本周四，美股重挫，標普500指數下跌超4%，距2月19日的收盤高點下跌了10%以上。

受其影響，周五亞洲股市也暴跌，港股恆生指數跌2.7%，上證指數跌3.7%，深成指跌4.8%。

全球股市本周恐錄得2008年金融危機以來最差單周表現。

圖片版權 Getty Images Image caption 本周四，美股重挫，標普500指數下跌超4%。

美銀美林也將全球經濟增長預測調降至金融危機高峰以來的最低水平。

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隨病毒擴散的恐慌情緒

疫情嚴重干擾國際旅行和供應鏈，加劇了人們對美國和歐元區經濟可能會走向衰退的擔憂。

當疫情的影響主要控制在中國時，金融市場反應並不強烈。

然而，中國疫情控制效果顯現，韓國、日本、意大利、伊朗等國的確診病例開始出現大幅增長。

隨著中國境外新增確診病例數超過境內，美國三大股指開啟這一輪自全球金融危機以來的最大單周跌幅。

BBC駐紐約商務記者候賽因（Samira Hussain）分析，投資者可能擔心，因為中國和其他國家的新冠病毒確診病例激增，世界各國經濟放緩的情形可能會拖得更長。

「新冠病毒疫情現在看起來像一場大流行。只要我們能看到隧道的盡頭，即使有很大的風險，市場也可以應付，」三菱日聯摩根士丹利證券的資深投資策略師藤戶則弘表示。

「但是目前，沒有人知道這將持續多長時間以及它將變得有多嚴重。」

圖片版權 EPA Image caption 2020年2月28日，韓國綜合股價指數（KOSPI）下跌3.30％，收於1,987.01點。

衰退的擔憂

美國、歐洲、香港、新加坡、日本等金融市場開放程度高，估值接近，美股的暴跌具有傳導效應。而中國股市與香港聯動，也與全球股市出現聯動效應。

再者，恐慌情緒和避險情緒具有傳染性，投資者在交易過程中行為趨同，使股市之間相互影響。

分析師看來，股市大範圍暴跌，以及疫情帶來的不確定性，可能打壓消費者信心，需求端受挫，可能使全球進入衰退。

野村證券的資深分析師，不需要等待更多的經濟數據出爐，來判斷經濟衝擊有多嚴重，航空公司和酒店銷售減半，就可見一斑。

「可以說，疫情的影響顯然將遠大於美中貿易戰。」

評級機構穆迪表示，冠狀病毒疫情將引發上半年的全球和美國經濟衰退。

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油價觸及一年最低

跌的不只股市。油價也連跌五日，觸及過去一年的最低。

市場擔心，由於疫情擴散，經濟活動放緩，出行需求被抑制，因此原油價格大幅下跌。

再加上，疫情擴散到韓國、日本和意大利等大型經濟體，相應的隔離措施將降低原油需求。

布蘭特原油期貨下跌2.3%，報每桶52.18美元，一度跌至50.97美元，為2018年12月以來最低。