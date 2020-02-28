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中國武漢最初爆發的新冠肺炎疫情已全球傳播。隨著疫情的發展，在美中貿易戰和伊朗核危機期間都未曾動搖的投資者信心，開始出現「扛不住」的跡象。自2008金融危機以來長達11年的全球牛市，樂觀開始為恐懼讓位。不少分析認為，這種雪上加霜的新發展，很可能成為壓垮包括中國經濟在內世界經濟的最後一根稻草，而美國消費者信心的一枝獨秀似乎已成為全球經濟唯一亮點。

美股近來連續六天受挫，標普500距19日高點跌幅超過10%，亞洲和歐洲股市也應聲暴跌，全球市場一周損失超過五萬億美元，出現2008年金融危機以來最差表現。

肺炎疫情這只突然飛來的「黑天鵝」何時會飛走？包括中國在內世界主要經濟面臨的眾多諸如巨額政府負債，房地產泡沫等等「灰犀牛」是否又會接踵而至? 不少國際知名市場專家開始對上述直接關係到民生的相關問題有所分析。

「黑天鵝」和「灰犀牛」指的都是經濟風險。「黑天鵝」是難以預測但後果嚴重的突發事件；「灰犀牛」則是遠處看得見卻未能引發足夠重視的危險，一旦衝倒身邊，仍讓人猝不及防。

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中國的產業鏈危機和風險

美國彭博社市場分析人馬奎斯（Clara Ferreira Marques）認為，全球市場大恐慌才剛剛開始。她說，2003年薩斯（SARS非典）疫情期間，香港恆生指數下跌了三分之一，而近日全球市場平均跌幅才10%。

英國專業投資《錢周刊》市場編輯藍京（Alex Rankine）綜合市場數據分析指出，此次暴跌與近年來幾次股市較大幅度波動相比有一點最大不同，那就是投資人的普遍樂觀情緒開始被恐懼替代。

英國《每日電訊報》近日訪問了一些倫敦金融城全球貿易專業保險業人士，他們普遍認為這次疫情最終對銀行和保險業的打擊要遠超過美中貿易戰。

路透社Breakingviews資深科技市場分析人和專欄作家塞蘭（Robert Cyran）指出，中國在世界產業鏈中的重要位置和全球化產業鏈的弱點已在這次的瘟疫中展現無遺——「一條鎖鏈有多強，要看其最弱一環」。

塞蘭還指出，僅以汽車工業舉例，中國工廠長期停工和復工難，就直接造成從東亞、歐洲到美洲的總裝廠拿不到零部件和無法開工或被迫產能閒置；而產能閒置隨即造成全球原材料和大宗商品需求疲軟，以及隨之而來的消費疲軟和失業等一連串多米諾骨牌效應。

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疫情黑天鵝與債務灰犀牛

常理來看，如果僅是產業鏈經歷疫情「黑天鵝」的突發，危機早晚是會過去，最終會有逐步復蘇的一天，影響是暫時的。

然而，有不少專家現在擔心，疫情「黑天鵝」還沒有飛走，而中國諸如龐大地方政府負債和房地產泡沫等連中國領導人都多次公開警告過的「灰犀牛」如果也在全球經濟低迷和下擺時候衝到眼前，怎麼辦？

中國最高領導人習近平早在2019年1月22日的一次針對經濟下行和風險的「防範化解重大風險研討會」上講話中就強調過：·「面對波譎雲詭的國際形勢、複雜敏感的周邊環境、艱巨繁重的改革發展穩定任務，我們必須始終保持高度警惕，既要高度警惕『黑天鵝』事件，也要防範『灰犀牛』事件。」

習近平還在上述講話中重點強調「六穩」——「各地區各部門要採取有效措施，做好穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期工作，保持經濟運行在合理區間」。

圖片版權 Xinhua Image caption 習近平在2019年1月22日的講話中強調：·「……既要高度警惕『黑天鵝』事件，也要防範『灰犀牛』事件。」

「六穩」難度加大

有專家指出，如果中國早在2019年初就已處於需要「六穩」的狀況，那麼經歷了這次全國經濟基本停擺，而且迄今為止疫情控制和復工仍然兩難的狀況，就業、金融、外貿、外資、投資和預期又如何穩和如何才算穩呢？

2020年2月初，有專家就中國經濟此次受到疫情的打擊程度進行過估算。中國經濟學家任澤平等估計，僅今年春節七天，餐飲零售行業被腰斬，旅遊市場則完全凍結，這兩部分損失就達到一萬億元。

日前，日本野村證券已把第一季度的中國年度經濟增長預估下調為3%；而很多市場分析人甚至認為中國經濟已進入緊縮和衰退期。

更多經濟學人認為，如果中國大量的小微企業難以承受疫情期間被迫停業的打擊而倒閉，那麼隨著而來的失業潮將很可能導致類似於美國2008次貸危機規模的房地產市場崩盤之類的「灰犀牛」接踵而至，並隨之重挫金融、投資以及外資和外貿。

當然，也有較為樂觀的專家認為，相比全球其他主要經濟體，中國降息空間還有，調節經濟的政策工具還未用盡，能在一定程度上衝抵疫情在經濟上的負面影響。

中國央行最近曾宣佈1.2萬億元人民幣公開市場逆回購操作投放資金，確保流動性充足供應，銀行體系整體流動性比去年同期多9000億元。

IMF發言人賴斯也表示，中國目前有足夠財政空間在有必要時支持經濟度過危機，並確保家庭和企業能夠獲得信貸。

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美國消費者或成全球經濟救星

全球經濟全面危機當下的唯一亮點似乎是的美國消費者數字。美國統計數字顯示，2020年度消費者的年度消費總額將達到14萬億美元，並且繼續攀升，到2022年可望達到14.3萬億規模。

有經濟學人指出，在特朗普政府低稅、低息等一系列刺激經濟的舉動催動下，美國經濟目前呈現強勁增長勢頭，就業率和工資水凖均呈攀升趨勢。

美國消費者的購買力現在似乎是支撐全球經濟的最後一根支柱。有分析認為，美國消費者或許將成為這次最終拉動全球經濟從疫情低谷中走出的原動力。

不過，也有觀察人士指出，如果肺炎疫情最終也在美國各地社區爆發，美國也被迫採取防範措施，那麼世界經濟將遭受的打擊將遠遠超過人們目前的最差估計，而最終對全球各國每家每戶錢袋子和甚至生活水凖的全面衝擊也將是難以預估的。