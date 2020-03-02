圖片版權 EPA Image caption 2月9日，青島一家CT機工廠，一位工人生產CT機的塑料殼。該工廠向武漢火神山醫院發送了35台CT機。

中國國家統計局公布的2月中國製造業採購經理指數（PMI）僅為35.7%，比一月大幅下降14.3個百分點。

PMI被視為一個經濟體的「體檢表」，反映製造業的整體增長或衰退。PMI的榮枯線是50%，高於50％代表製造業在擴張發展，低於則代表衰退。

從2019年2月以來的一年，中國每個月的PMI大多在50%上下徘徊，最高為50.5%，最低為49.2%。

今年1月為50%，2月驟降至35.7%，降幅接近30%。驟降的原因是受新冠肺炎影響，企業大面積停工。

2月中国制造业PMI大幅下滑

有記錄以來新低

此前，路透調查預估的中值為46%。中國媒體財新發佈的財新製造業採購經理人指數PMI錄得40.3%，財新在2015年獲得國際金融信息公司Markit編製的PMI在中國的冠名權。但官方公布的數據比兩者都低得多。

路透稱，儘管市場普遍預計2月官方製造業PMI明顯回落，但創下有記錄來的歷史新低還是超出預期。

中文互聯網上，一些輿論認為，這一數據「與體感相符」，「說明這次數據基本沒造假」。

調查的21個行業，受影響程度不同。化學纖維、通用設備、專用設備和汽車等行業受影響最大，PMI落至30.0%以下。

關乎基本生活需求的農副食品加工、食品及酒飲料精製茶等行業PMI保持在42.0%以上。醫藥製造業PMI為39.7%。

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 2月28日，浙江溫州一家企業停止其往常的冬衣生產，轉而復工生產防護服。

此外，一同公布的2月非製造業商務活動指數為29.6%，比上月下降24.5個百分點。下降幅度更甚於製造業。

交通運輸、住宿餐飲、旅遊、居民服務等人員聚集性較強的消費行業需求驟減，商務活動指數均落至20.0%以下。

21個服務行業中，只有金融業商務活動指數為50.1%，繼續保持在擴張區間。分析人士認為，主要因為2月中國股市火爆，成交放量，使金融服務業業務總量增長。

3月PMI或將明顯回升

路透社援引分析人士稱，隨著疫情逐漸被控制、企業復工復產的有序推進，疫情之下被抑制的需求將會集中釋放，擴大生產的同時，投資、消費和出口也將漸進式恢復增長。

粵開證券宏觀分析師張德禮預計，隨著後續復工、復產將明顯加快，加之PMI是環比指標，3月官方PMI將明顯修復。

統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀稱，目前企業復工率回升較快，生產經營活動正有序恢復。

官方數據顯示，截至2月25日，全國採購經理調查企業中，大中型企業復工率為78.9%，其中大中型製造業企業達到85.6%。

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 河北一家汽車工廠工人在生產線上帶著口罩開工。

為什麼關注PMI？

PMI採用問卷調查的方式，中國官方的調查樣本涉及製造業的3000家企業，及非製造業4000家企業。

被調查者對生產、新訂單、新出口訂單、在手訂單等13個指標評估，可以選擇對比此前一個月上升、不變或下降。最終，對不同指標進行加權計算後得到PMI指數。

因為與製造業發展趨勢和GDP之間高度相關，PMI指數對經濟預測的凖確性被金融界和政策制定者高度認可。

此外，調查每月進行，月初即發佈，時間上大大提前與其他經濟指標，因此被看作反應經濟現狀的可靠先行指標。