全球金融市場反彈 新冠疫情衝擊下的市場危機與轉機

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全球金融市場周一（3月2日）反彈大漲。外界分析主因是市場希望各國央行干預，以保護金融市場免受新冠疫情影響的期望的鼓舞。道瓊斯指數飆升5.1％，收高近1300點，此前歐洲漲幅較小。

周二（3月3日）亞洲股市也連續第二天走高。這是自上周，也是2008年金融危機以來主要股市表現最差一周以來的最大反彈。

投資者一直擔心新冠病毒在中國以外地區傳播的影響，尤其疫情已經導致一些國家的旅行限制，製造業短缺和購物者需求減少。

3月2日，英格蘭、歐洲和日本的央行都發表聲明，旨在緩解上周市場動蕩產生的擔憂。

各國密切監控

英格蘭銀行發言人稱：「銀行正在與英國財政部和金融行為監管局（FCA）以及我們的國際伙伴緊密合作，以確保能採取一切必要步驟來保護金融和貨幣穩定。」歐洲中央銀行表示，「正密切監測事態發展及其對經濟、中期通漲和我們貨幣政策傳導的影響。」

它說：「我們隨時凖備採取必要和有針對性的措施，並與潛在風險相稱。」

美聯儲上周發表了類似的聲明。

這些評論是在經濟團體修改增長預測以解釋該病毒之際發佈的。

圖片版權 Getty Images Image caption 如果冠狀病毒的疫情繼續蔓延，傳統貨幣政策上能幫上忙的地方其實有限。

「經濟合作與發展組織」（OECD）周一（3月2日）表示，預計2020年的增長率僅為2.4％，低於11月份的2.9％，並警告更長且「更密集」的疫情爆發可能會使增長減半至1.5％。

道瓊斯指數上漲1,293點，是該指數歷史上最大的單日漲幅。標普500指數也上漲逾4.6％，納斯達克指數上漲了約4.5％。

早些時候，倫敦富時100指數（ FTSE 100 ）收高1.2％，而中國的上證綜合指數上漲了3.2％，日本日經（the Nikkei 225）則上漲了1％。

在美國，科技公司和消費巨頭是最大的贏家，譬如蘋果和沃爾瑪等。但因新冠病毒，商業受到打擊的公司譬如沃特·迪斯尼公司則表現較弱。

周一股市震蕩，顯示交易商活動持續。紐約證券交易所稱，上周有四天的成交量進入歷史上交易量最高的前十名。

特朗普再促美聯儲減息

針對疫情帶來的經濟影響，美國總統特朗普在推特發文，再次敦促聯邦儲備局減息。

他在貼文稱，美國利息該是全球最低，但實情並非如此，因此使得美國處於競爭劣勢。

特朗普再次批評聯儲局及該局主席鮑威爾（Jay Powell）稱後者的響應經濟情勢動作緩慢。

分析

BBC商務記者 西奧·萊格特（Theo Leggett）

如果新型冠狀病毒的疫情繼續蔓延，傳統貨幣政策上能幫上忙的地方其實有限。

如果供應鏈中斷，工廠不得不關閉，那麼降息難起到很大作用。 同樣，如果人們不想去商店，在餐館吃飯，乘飛機旅行或住在酒店，那麼廉價的信貸也不會帶來太大的變化。 而且，許多國家的利率無論如何已經很低了。

不過降息的前景至少提供了心理支撐，並降低了市場下跌變成全面潰敗的風險。

要往下走，也許該研究如何鼓勵商業銀行提供針對性支持，比如，給那些業務受到疫情影響，而苦於償還貸款的公司提供支持。

這可能是危機結束之前，最能夠幫助這些公司存活下去的方法。