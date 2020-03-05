新型冠狀病毒疫情在中國爆發以後，至今受感染人士數以萬計，世界各地商家亦因此蒙受損失。以下八張圖表給你說明迄今為止對不同經濟體與產業的影響到底有多大。

經濟發展恐停滯不前

經濟在增長，一般來說意味著財富與就業崗位增加。透過量度國內生產總值（GDP），也就是貨物與服務產出總值的百分比變化，我們就能得知經濟是否有增長，而觀察期一般為三個月。

經濟合作與發展組織（OECD）最近警告，受新冠疫情影響，全球經濟今年或會出現2009年以來最慢的增速。

OECD預測，2020年全球經濟將只能同比增長2.4%。組織在去年11月時的預測是增長2.9%。

該智庫還指出，要是出現「長期且更密集的」疫情爆發，為了抗疫而讓工廠停工，工人留家，那麼2020年的增長率將進一步降至1.5%。

衝擊全球股市

隨著新冠病毒從中國向外擴散，投資者擔心疫情所帶來的影響。股市大幅波動，而這可能會影響到某些類型的退休金計劃與個人儲蓄賬戶。

2020年2月份最後一周，多個環球主要股市出現了自2008年金融危機以來最差的表現。

隨後，市場憧憬各國政府會介入保護其經濟免受新冠病毒爆發影響，歐美股市略見起色。

美國央行——聯邦儲備局——就採取了降息措施，以回應市場不斷累積的焦慮情緒。理論上這會讓借貸更「便宜」，鼓勵民間消費，從而刺激經濟。

工廠停工緩產

中國佔據全球製造業三分之一份額，是世界第一齣口國。但為了阻止COVID-19病毒繼續擴散，這家「世界工廠」只能暫停運作。

美國國家航空航天局（NASA，又譯美國宇航局或美國太空總署）表示，旗下污染監測衛星發現中國各地的二氧化氮濃度顯著下跌，且有證據證明這「至少局部」是因為疫情爆發導致經濟放慢的緣故。

旅遊出行限制影響到許多大企業的供應鏈，像帝亞吉歐（Diageo）、工程機械製造商JCB和日產汽車，都得依賴中國製造業及其3億移民工。捷豹路虎（Jaguar Land Rover）甚至表示，因為一些工廠已無零部件可用，他們不惜拿著行李箱從中國把零部件帶回英國。

消費者「手緊」

一些人懼怕受新冠病毒感染，避免參加可能讓自己暴露於危險中的活動，比如說逛街購物。餐廳、汽車銷售點等紛紛表示生意淡靜。

例如，中國汽車銷售在2月上半段比去年同期減少92%。特斯拉（Tesla）跟吉利汽車等甚至開始在網上售車，避免顧客集中在銷售大廳裏面聚集。

預計在2020年上半年，智能手機發貨也將受顯著影響，但稍後有望恢復。

蘋果公司是其中一家表示受到顧客需求低影響的企業。

旅遊業受災嚴重

新冠病毒確診病例每天都在世界不同地方出現，許多國家為了控制病毒傳播而實施旅遊限制。

英國建議國民切勿前往最先發現病毒的中國湖北省，也發出對意大利的特別旅遊警示。

整個旅遊業都受到嚴重影響，航空公司削減航班，無數旅客取消度假或商務差旅。

數據分析公司 ForwardKeys 的資料顯示，中國旅客訂票外遊，比去年同期少55.9%。

英國旅遊業專家紛紛對中國遊客足不出戶表達擔憂。英國旅遊局（VisitBritain）指出，截至2019年9月的12個月，共有41.5萬名中國遊客到訪英國。中國遊客在英國人均消費1680英鎊（2163美元；1.5萬元人民幣），是其他遊客的三倍。

隨著越來越多的大型活動被取消，航班取消數字也繼續上升，旅遊業界擔憂他們還要承受更嚴峻的衝擊。

一些亮點

當大家的飯碗受威脅，要找個正面信息出來大概是困難的，尤其是在冠狀病毒疫情上，受威脅的是人命。

然而，單純在商言商的話，還真有些值得注意的特色。好像消費品巨頭利潔時（Reckitt Benckiser）就表示，旗下滴露（Dettol）與來舒（Lysol）消毒產品銷售錄得顯著增長。雖然其效用有待科學家驗證，但許多消費者相信其產品能保護他們免受病毒感染。

黃金經常被視為「資金避難所」，最近黃金價格也水漲船高。在2月份，每盎司黃金價格一度攀上1682.35美元的歷史高位。

投資者恐懼新冠病毒擴散到中國以外，將進一步打擊環球經濟與消費者需求，紛紛投向黃金市場。