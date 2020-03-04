圖片版權 Getty Images Image caption 周三美聯儲突然宣佈緊急降息，美股不漲反跌。

央行們坐不住了。

美聯儲3月3日突然宣佈緊急降息0.5%，以緩解新冠疫情對經濟的衝擊。

市場原本預期，美聯儲會在本月17、18日的議息會議後宣佈降息，但降息的決定提前兩周突然來臨。

上次美聯儲「緊急降息」，發生在2008年投行雷曼兄弟倒閉後。

全球不少經濟體開始降息，來應對新冠疫情的影響。美聯儲降息前，澳大利亞央行和馬來西亞已宣佈降息，香港則緊隨美國後宣佈降息。

值得一提的是，美國財長姆努欽稱，將考慮一切可能的手段，幫助受疫情影響的經濟，但不會暫緩對中國加徵關稅。

股市不漲反跌

美聯儲降息，本意是向市場注入更多資金，刺激經濟。但在美國股票市場上卻起到反作用。

上周，美股經歷了2008年以來最慘跌幅，各種跡象表明美聯儲將在3月的議息會議後降息以提振經濟，帶著這個預期，本周一美股一度出現大漲。

周二是降息後的第一個交易日，美國開盤半小時，美聯儲緊急降息消息一出，刺激美股上漲，但僅僅維持十幾分鐘，美股就開始大幅回落，標普一度跌幅達到3.6%，最終收跌2.8%。

同樣的情況也在2008年次貸危機時出現，當時美聯儲為應對雷曼兄弟倒閉宣佈緊急降息，但標普指數隨之下跌，跌幅1.1%。

分析師普遍認為，造成在股市上「適得其反」的現象，因為市場把緊急降息看作事態嚴重的信號。

中信證券分析師認為，雖然美聯儲採取降息政策目的在於刺激經濟，但緊急降息本身也通常意味著嚴重事態，市場情緒也更偏向於避險，因此緊急降息之後短期對於美股與美元的更偏利空，美債隨之走強。

圖片版權 Getty Images Image caption 美聯儲主席鮑威爾稱，「我們認識到，降息不會降低感染率，也不會修復斷裂的供應鏈，我們明白這一點，我們並不認為我們已經找到了所有的答案。」

為什麼降息這麼重要

美聯儲降息，指的是降低聯邦基金利率，降低0.5%後，為1%至1.25%。

簡而言之，該利率是美國銀行和銀行之間互相借錢時的利率。

如果這一利率升高，銀行在給企業或個人放貸時的利率也水漲船高。反之，降息後，銀行放貸的利率就會降低，將刺激企業和個人貸款，借錢更容易，一般來講其效果是整體經濟得到刺激，變得更加活躍。

美聯儲通過調節這一利率來達到一個目的——保持美國最大限度的就業和價格穩定。在經濟疲軟時降息，向市場注入更多流動性資金，刺激經濟。在經濟強勁時加息，減少貨幣供應，防止經濟過熱。

美國在2008年金融危機中受到重創，美聯儲為了增加貨幣供應，提振經濟，當時一度降息至0-0.25%。這一超低利率維持了七年。2015年底美聯儲開始一輪長達三年的加息通道，連續加息九次。

2019年8月，美聯儲十年來首次降息。彼時，美聯儲主席鮑威爾稱是「預防性降息」，為防範全球經濟增長放緩和貿易政策不確定性帶來的下行風險。

這次降息的用詞從「預防性降息」變成了「緊急降息」。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國城市西雅圖出現六起新冠肺炎死亡病例，該市加大力度對公共空間進行消毒。

降息不是萬能藥

降息是應對經濟下行的手段之一，但在新冠疫情衝擊下，降息並非萬能藥。

鮑威爾指出，央行無法修復中斷的全球供應鏈，也無法說服人們坐飛機、參加會議甚至上學，因為有的地方政府或公司會禁止這些活動。

「我們認識到，降息不會降低感染率，也不會修復斷裂的供應鏈，我們明白這一點，我們並不認為我們已經找到了所有的答案。」不過，他說，這將有助於支持「整體經濟活動」。

換言之，在疫情打擊下，人們減少經濟活動，使全球市場整體需求下降，通過減息帶來的流動性並不能有效刺激這些需求的回歸。

此外，由於美國和美元的經濟地位，美國降息後勢必倒逼疫情更為嚴重的歐洲各國和日本放鬆貨幣政策，然而，這些國家已深陷負利率，面臨無降息空間的窘境。