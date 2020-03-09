新冠疫情下油價雪崩 石油大國減產未談攏開打「價格戰」

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過去兩周，全球股市跌宕起伏。本周一（3月9日）的油價跌幅讓股票市場繼續動蕩。全球油價周一跌幅達到30%。分析人士認為，全球石油輸出國將開打「價格戰」。

油價雪崩的間接原因是，新冠病毒疫情打擊全球石油需求。直接原因是，上周五石油輸出國組織（OPEC）與俄羅斯的減產協議破裂，雙方均不再受限產協議約束。

周六，沙特阿拉伯對四月外銷原油進行降價，下調幅度為20年來之最。

主產國的降價勢必會引發產油國的跟隨。周一，亞洲地區交易開啟，布倫特原油期貨開盤後秒跌31%。

新加坡德美利證券執行長布蘭金（Chris Brankin）稱，用「瘋狂」一詞還不足以形容現狀，原本以為油價會下跌個5%或10%，但25%的跌幅讓其他市場也都嚇到了。

直接原因：談判沒談攏

對於產油大國們而言，最不願看到的就是油價暴跌。

但這輪暴跌恰恰因產油大國的一系列操作而起。

以沙特為首的石油輸出國組織，此前與另一產油大國俄羅斯簽訂一個為期三年的協議，共同減產170萬桶/日，目的是維持油價，保證產油國的利潤。

在這個協議下，雙方實際減產達到210萬桶/日，因為沙特進行超額減產。然而，俄羅斯對減產執行得則不怎麼好，引起沙特抱怨。

這個協議即將結束，石油輸出國組織和俄羅斯需要坐到一起再談個新協議。

然而，在協議到期前，新冠疫情在全球爆發，抑制企業活動，導致旅行停滯，石油需求大幅縮減。

圖片版權 Getty Images Image caption 過去兩周全球股市跌宕起伏。周一油價跌幅讓股市繼續動蕩。

年初，石油輸出國組織預估全球原油需求增速預期122萬桶/日；上周，這一數字下調到48萬桶/日，降幅超過60%。

出於自身利益考慮，產油國們要繼續維持油價，就需要加大力度減產。

OPEC也是這麼想的，在談判桌上提出大幅深化減產，在原有170萬桶/日的減產基礎上，再減150萬桶/日。

磋商破裂一天前，OPEC向俄羅斯發出了最後通牒，讓俄羅斯要麼接受大幅減產協議，要麼不達成任何協議。

然而，俄羅斯並不同意，上周五，在維也納的OPEC總部談判破裂後，雙方不歡而散。

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俄羅斯能源部長諾瓦克會後稱，「從4月1日開始，OPEC和非OPEC產油國均不再限產。」

沙特先發制人，第二天（周六）就對四月外銷原油進行降價，降幅達到5-8美元/桶，大幅高於市場預期中的1-2美元，下調幅度為20年來之最。

挪威能源諮詢公司雷斯塔德（Rystad Energy）分析師敦哈吉（Bjoernar Tonhaugen）表示，「這是一個出人意料的發展，比我們的最壞情境預測還要糟很多，將造成史上最嚴重的油價危機之一。」

多邊組織還管用嗎？

產油大國間「互相傷害」不是第一次發生。2014年，油價面臨下跌壓力，產油國間堅持不減產，沙特也索性不再減產挺油價，而是增產搶佔市場份額，油價隨即暴跌，跌幅達三分之二。

然而，石油輸出國組織恰恰是為了防止這種情況出現而建立的政府間組織，截至目前有14個國家，擁有全球探明石油儲量的超過七成。

OPEC因此可以對全球石油供應，以及石油價格產生決定性影響。

2016年底，OPEC與以俄羅斯為主的11個非成員國，簽訂協議，共同減產。這些國家也被共同成為「OPEC+」。此次談判破裂正是在「OPEC+」間發生的。

油價對於一些石油輸出國而言是國民經濟的命脈，比如委內瑞拉，在2014年油價暴跌後，經濟崩潰，貨幣急劇貶值。

再次暴跌也增加了對國際多邊機構失效的擔憂。在中美貿易戰中，世界貿易組織（WTO）被架空；在新冠肺炎疫情中，世界衛生組織（WHO）的應對能力被廣泛質疑。

能源諮詢公司Rapidan Energy創始人麥克納利（Bob McNally）稱，「俄羅斯拒絶支持緊急減產，將有效且致命地削弱OPEC+扮演穩定油價生產者的能力。」