圖片版權 Reuters Image caption 股市大跌受到影響的不只是區區幾個證券交易員，而是包括每個人在內的普羅大眾

不論是戰爭、瘟疫、恐怖襲擊，還是重大政治、社會或金融危機，作為全球公司企業集資、融資的重要平台，國際證券市場每次都會因為遇到這些人們始料未及的事件而跌宕起伏。而每當市場震蕩，媒體鋪天蓋地報道分析的同時，也總會有很多人質疑，「我沒有錢、沒有投資」，這些新聞與我何干？

其實，生活在全球化的今天，即使沒有直接投資市場的人也很難完全擺脫股市跌漲的影響。BBC盤點一些股市升跌可能影響普羅大眾生活的領域。

簡單講，千千萬人們每天工作和生活中經常遇到的公司企業，發展到一定程度，一般會考慮進入證券市場，向公眾發售股票，以便更有效地融資，以便進一步拓展業務。這千千萬大小公司股票的平均價值浮動就是所謂的「指數」；這些大小公司本身都與絶大多數人的生計息息相關。

影響每個人

「我沒有投資」 — 不一定，你可能間接擁有股票。

很多表示自己「沒有投資」的人可能沒有想到，絶大多數養老金基金中都擁有證券投資部分，也就是股票投資。

人們的養老金基金表現如何，很大程度上會受到市場起伏的影響。股市大跌必然會負面影響養老金基金的收益，也就直接影響到養老金領取者的利益。

僅以英國為例，全英6600萬人口的養老金至少有6000億英鎊（7819億美元）投資於全球股市。

下面的這張圖顯示的是過去一年中（2019年3月至2020年3月）英國倫敦證券交易所金融時報100強指數（富時100/FTSE 100），也就是在倫敦上市的股市價值最高100家企業股票價值的平均指數。

圖表上的每一次漲與落都會直接或間接影響到每個人的養老金，長期投資，甚至某些定期儲蓄。

當然，英國最大在線投資平台經紀人公司Hargreaves Lansdown的專家科爾斯（Sarah Coles）承認：「直接從事股票交易和間接投資者面對股市波動的恐慌程度是不一樣的。」

「股票市場短期看總會時漲時跌，而我們最近目睹的就是較大幅度的下行。但是不要忘記，歷史上多少次股市大跌最終還是會恢復常態的。」

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影響退休

已經退休並已開始領取養老金的人是否受到市場浮動影響，主要要看自己的養老金是如何設置的。如果某人的養老金是每月收入固定，那麼所受直接影響就不大，但如果是每月收入依照投資基金收益，那麼就會受到影響。如果你的養老金主要依靠市場收益，那麼每個月收入受到市場起伏的影響自然就要大許多。

專業分析人士建議，除非自己是投資理財專家，否則普通人的養老金基金最後多數還是需要有信譽好的投資理財專家幫忙打理成適合個人風險承擔度的投資組合，即Portfolio，這樣可以做到收入渠道多樣化，也可以盡量避免在股市震蕩劇烈時影響退休收入。

影響就業

股市大幅度跌宕的另一個直接影響就是，特別是很多中小型公司，資金流可能出現問題，甚至可能因此而倒閉，而為這些公司工作的很多普通人就可能因此面臨失業的困境。

比如說，當新冠病毒疫情席捲全球的同時，很多航空公司的股價大跌，這些公司也紛紛警告說，經營出現困難；英國的最大區域航空公司弗萊比（Flybe）更是直接宣佈倒閉，致使2000多員工失業。

另外，股市大跌也會阻遏新投資者向市場注資，負面影響公司集資和發展業務，而業務得不到發展又會進一步負面影響就業市場。

專家指出，如果股市下跌是暫時的，那麼對就業的影響或許有限，但一旦造成中長期經濟衰退，那麼最終造成的失業景象就會令人擔憂。

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影響房貸和定期利息

股市剛剛下跌的那一剎那的確不會直接影響到每個人居家的房貸（按揭）。

然而，如果股市恐慌導致公司資金斷鏈，經濟全面下滑，全球各國政府央行被迫干預的一個很大可能就是調整利率，而利率變化就直接影響到人們的購房房貸或定期存款利息。

如果央行調低利率，房貸利息就可能下降，對於每個月要支付房貸的人來說，日子可能會寬鬆一點；與此同時，銀行定期存款的利息可能也要下調，對等待吃利息的多數老年人來說，收入可能就會少一些。

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股市跌一定是壞消息嗎？

不一定。已經投資的人可能會在短期內承受損失。

但是也有專家指出，對於「不投資」、「不炒股」的人來說，股市大跌也不一定是壞事情。

因為大跌往往是市場週期性調節的一部分，股票價格跌了，對於想試試投資的人來說，可能就有了進入市場的機會。

另外，有房貸的人也可能利用利息下調機會而重新與銀行商定較低的房貸利息或重新借貸，降低每個月的家用生活支出。