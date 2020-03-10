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又一個日子被用「黑色」命名，3月9日被稱為「黑色星期一」似乎一點也不為過。

因為時區差異，亞洲先開啟這一天，油價跳水，幅度達到1991年海灣戰爭之最，不少分析師直呼瘋狂。美國開啟這一天後，標普500指數跌幅跌幅達7%，觸發熔斷。

這是歷史上第二次觸發熔斷，上一次已是23年前，而這期間美國股市還經歷了2008年的金融海嘯。

此次暴跌中創下的歷史之最

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熔斷15分鐘後，美股繼續交易，當日三大股指跌幅均超過7%——道瓊斯指數收跌逾2000點，跌幅7.79%；標普500收跌225.81點，跌幅7.6%；納斯達克綜合指數收跌624.94點，跌幅7.29%。

疫情對經濟的影響，在中國早已顯現，彼時中國病例增速高峰，但全球市場反應並不強烈，而是將其視為中國區域性的問題。隨著疫情在全球擴散，對經濟的打擊也開始被市場重估。

一系列數字都在揭示一個邁向衰退的趨勢——石油、美股等風險資產，以「跳水」和「雪崩」的姿態下跌；資金蜂擁湧向避險資產，美國國債收益率跌破1%，創下史上最低，黃金價格則不斷走高。

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路透社一項調查預估，中國一季度經濟增速將從6%降至3.5%。往年中國經濟貢獻全球經濟增長的近30%，毫不誇張地說，中國經濟失速必將導致世界經濟失速。

如果這種失速哪怕只有0.4個百分點，全球經濟也會陷入衰退。因為2019年全球經濟增長2.9%，而在世界貨幣基金組織（IMF）的定義中，經濟增速低於2.5%，就算衰退。

經合組織（OECD）最新的估計，今年全球經濟增速甚至可能降低至1.5%。

全球經濟早已進入下行區間，2019年衰退的信號不斷出現，此時出現新冠疫情，如臨門一腳，加速了下行的趨勢。

三大負面要素集齊

回顧歷史上的經濟衰退，大多由供給衝擊、需求衝擊和金融衝擊三者之一引發。

在供給衝擊下的衰退，比如1980年代的第二次石油危機，兩伊戰爭導致石油產量下滑，油價飆升，西方工業國的生產成本上升，產品供給出現危機，引發通貨膨脹，失業率走高，整個經濟走向衰退。

圖片版權 Getty Images Image caption 日本淺草寺遊客稀少。

需求衝擊下的衰退，比如2001年，「911」事件等因素打擊了美國消費者和企業的信心，導致消費和投資緊縮。需求減少，導致企業產品滯銷，只好進一步縮減開支，甚至辭退員工，經濟進入惡性循環。

最近的一次全球性危機發生在2008年，金融衝擊導致股市暴跌，投資銀行倒閉，傳導至各行各業。

然而，在新冠疫情的衝擊下，全球經濟開始同時經歷上述三種衝擊。

疫情爆發後，中國先「封城」，再「封省」，湖北之外雖沒有被封，大部分老百姓也足不出戶，不再逛街、聚餐、旅遊、看電影。

這個與美國經濟總量不相上下的超級消費大國，開始感受到巨大的需求衝擊。

熱鬧的春節消費季，有的如電影業一般，被直接清零；有的如汽車銷量遭重創，2月上半月同比下降92%。

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空無一人的店鋪，傷害的不僅是企業，還有就業。西貝蓨面村在中國400多家門店，停工不到一個月，就出現危機，由於每月工資開銷達1.56億元，如果三個月疫情還不過去，現金流就要斷裂，2萬多個工作機會也將隨即消失。

隨著疫情擴散至海外，這種需求衝擊也開始擴散。

「有個第二輪效應，疫情中國以外蔓延，對全球需求的影響可能更大，」投行Pantheon首席亞洲經濟學家比米什（Freya Beamish）表示，「對市場的影響，將轉化為發達國家民間消費增長減弱。」

在作為世界工廠的中國大規模發生的疫情還帶來「供給衝擊」，痛感一樣真切。春節後，由於擔心工人密集的車間成為疫情擴散的溫牀，中國各地復工日期一推再推。

你的器材不支持播放多媒體材料 新冠肺炎疫情下，南非大西洋海岸漁民空有滿船龍蝦，卻沒有中國買家採購。

這種效應如多米諾骨牌一樣，通過產業鏈傳導，越複雜、技術含量越高的產品，受到的影響越大。

iPhone手機幾乎首當其衝。行業分析師郭明錤稱，疫情影響了上游供應鏈的復工，iPhone生產陷入了困境，供應鏈可能要到今年第二季度才能完全恢復。

再加上全球股市的歷史性暴跌，導致經濟衰退的三個要素在這場疫情中同時發生。

分析師稱其為「一場完美風暴」，這個概念在英文中指一系列因素罕見組合在一起，使事件嚴重性極具升高。

「疫情在美國會蔓延成什麼樣，已帶來很多不確定性，上面再加一層油價暴跌。第三件事就是金融不穩定，收益率極快速地大幅下滑。」Independent Advisors Alliance首席投資官扎卡雷利（Chris Zaccarelli）稱。

應對眼前的衰退，全球各國開啟了降息週期，美聯儲更是出重手進行「緊急降息」。然而降息後，利率僅剩1.0-1.25%，很快就要到降無可降的地步。日歐等主要經濟體無一不如此，政府逆週期財政政策的工具箱，似乎已空空如也。