金融無常態 股市起波瀾 市場也似動物園

圖片版權 Spencer Platt/Getty Images Image caption 這裏有狼，有羊，有大鱷，間或也有虎蹤隱約，獨角獸敲門。

2020年，一場新冠病毒肺炎疫情在世界第二大經濟體中國爆發。

疫情在世界蔓延，不確定因素給經濟前景蒙上濃重陰影，金融市場狂風巨浪，股市一度出現2008年經濟危機以來最大跌幅。

其實，股市跟動物世界相似之處不止一二。

假如又一輪危機正在醞釀，關於金融動物園的知識或許在詭譎的股市風雲中可助你果斷定奪。

牛（Bull）

牛代表衝天的樂觀情緒，鋪天蓋地的歡欣鼓舞，股價持續上漲，錢源源不斷湧入股市，股民信心爆棚。整個1990年代一直到2007年危機爆發前，公牛雄霸美國股市，全球股市陽光明媚。

牛市好，牛市對股神和門外漢一視同仁，大家都能輕鬆賺錢，程度不同而已。

當然，程度可以有天壤之別。比如90年代納斯達克牛市上亮瞎眾目的大牛之一，思科（Cisco），在1990-2000這十年裏，股票回報率是75000%，而更常見的是百分號前只有兩位數。公牛奔突，碾碎一切阻障。

伴隨著公牛碾壓一切的狂奔，是蹄下揚起的滾滾塵煙，摶團成泡沫。此時，鷹眼常會捕捉到熊出沒的氣息和蹤跡。

熊（Bear）

熊住在牛隔壁。熊憤怒、狂躁，揮散著陰霾、悲觀氣息。熊市的教科書定義是至少兩個月股價連續下跌至少15%-20%。金融史上最有名的熊出現在1929年的華爾街。許多人認為它是美國30年代大蕭條的罪魁。2007年美國次貸危機爆發前的種種泡沫，在過來人看來似曾相識，跟20年代末的大熊現身前的華爾街十分相似。

豬（Pig）

豬披著貪婪的外套，在股市化身為因為貪心而不顧投資原則、拋棄良好策略的投資者。

投資大師吉姆·克雷默有一句名言：牛賺錢，熊也賺錢，豬隻會被屠宰。

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羊（Sheep）

羊盲從，漫無目標，不講策略，只會聽別人的，不會靈活變通，結果往往慢半拍，錯過最佳時機或最佳行動。比如，1990年代的投資羊遵從價值投資哲學，只買低估的股票，結果錯過了一生中難得的大牛市。換句話說，如果羊不幸在錯誤的時刻站在錯誤的地點，是會被牛撞死、被熊咬死的。

鴕鳥（Ostrich）

撅著屁股把頭埋在沙堆裏的那個，就是鴕鳥。它在股市遇到緊急情況時沒反應，即使自己的投資可能受衝擊，它也心存僥倖。

舉例來說，如果一家上市公司被監管部門調查了，股票很可能重挫，鴕鳥會視而不見，充耳不聞，把頭埋進沙堆，等著雨過天晴。

鴕鳥出沒最多的是在熊市，尤其是烏雲壓頂，腥風淒雨的時候。

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鱷魚（Crocodile）

一條大鱷魚可以吞下一整匹馬（甚或一隻獨角獸，假如它能找到的話）。上個世紀相當長一段時間，全球股市最令人聞風失色的大鱷是索羅斯，金融大鱷索羅斯，揣著他的對沖基金在各處設埋伏，被他啃咬、生吞者無數。

近年來，西方市場上人們更多用它來指中國頂級的全球交易者，攜巨款周遊世界，伺機向外國公司亮出一口獠牙。

中國政府沒有具體說明誰是大鱷。不過它們多為大型企業，展開大規模併購，而且不買則已，要買就整個公司囫圇吞下。

灰犀牛（Grey rhino）

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身軀龐大，厚皮，尖角，性情懶散，脾氣溫和，通常也就啃啃草吃吃樹葉，但被激怒的時候也會大發脾氣。灰犀牛發脾氣時很嚇人。在金融動物園，它的另一個名稱是重大經濟問題，顯而易見，假以時日或有導火索就會爆發，造成巨大破壞，但在那之前往往被忽視。

在中國，目前的灰犀牛是一些大型企業，有實力，社會關係良好，但是它們的借貸和收購規模暴露了它潛在的脆弱性。

狼（wolf）

《華爾街的狼》完美詮釋了這類動物在金融市場的形象，它們既貪且狠、不擇手段、冷酷無情。

長虱子的狗（Dog with Fleas）

這只狗出自1987年好萊塢影片《華爾街》。狗通常指一隻表現不佳的股票或一類資產， 備受大部分投資人的冷落，但受少數口味特殊者喜愛。他們信奉的投資哲學認為每年應該買入道瓊斯工業平均指數裏最落魄的股票。根據這種理論，買入道指30里孳息最高的股票，15年期回報率應該在13%上下。

長了虱子的狗到手以後可能會比較麻煩。

獨角獸（Unicorn）

它可以是項目，也可以是公司，但肯定是行業領頭獸，通常帶壟斷優勢，足蹬彩虹，昂首挺胸地衝破10億美元市值大關。

據考證，它們主要出沒在科技創新領域，最適宜獨角獸誕生的環境主要具備大市場、大平台（如億萬級流量）、大資金（公司估值過10億、融資數億美元，體量越大融資量同步增大）、大創新（互聯網技術及其帶動的各種創新）。

由此可知，獨角獸最常見於世界幾個主要科技中心，以美國、中國和印度的獨角獸居多。

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螞蟻（Ant）

它們被用來指稱那些為數眾多、把錢裝在背包裏從中國帶到海外的個人。它們跟大鱷和狼自然有天壤之別，但積少成多，以千百萬之眾，蟻群對金錢的吞吐、騰挪力量也不可小覷。遂有浙商為它們提供金融服務，乾脆以螞蟻冠名公司。

中國政府擔心資金外流，設立了一套資本管控體系來減緩這群螞蟻流動的速度，不過螞蟻們也有應對辦法。

老虎和蒼蠅

順便一提，老虎和蒼蠅主要出沒於中國官場和政商結合部，也常涉足金融、地產市場。特指近年來中國反腐戰役中落馬的大小貪官污吏。