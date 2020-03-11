肺炎疫情使全球民航業承受「9/11」級衝擊 損失逾千億美元

Image caption 英國的弗萊比航空（Flybe）經營著馬恩島和曼徹斯特、利物浦和伯明翰之間的航班。

新冠肺炎疫情直接衝擊全球民航業，退票率飆升，停飛停航，還在飛的「幾近空座」，有的則拋出「盒飯價」的超低價機票。

今年2月，疫情還主要影響中國，國際航空運輸協會（IATA）警告，全球航司今年營收將損失290億美元。

隨著疫情在全球一百個國家傳播，國際航空運輸協會本月再次警告，今年航司營收最多減少1130億美元。

民航業者稱，新冠疫情的打擊類似當年「9/11」事件。

「9/11」級衝擊

率先受到疫情衝擊的是中國。據航空數據服務機構「飛常凖」統計，1月29日至3月4日，全球各航空公司單日執飛的中國往來境外航班由4561架次下降至1283架次。

截至3月2日，國內外航空公司共辦理退票2454.5萬張，涉及票面總金額271億元。

而中國民航局下發的旅客免費退改票政策，僅退票費損失超數十億元。

有些中國航司推出不足百元的「跳樓價」機票，以刺激市場。機票比出租車還便宜。最極端的例子，3月4日從深圳到成都的深圳航空航班，只要5元。

圖片版權 Getty Images Image caption 維珍航空稱，現在飛行的航班幾乎是空的。

疫情擴散到歐美等國後，當地航空公司也開始感受到直接的衝擊。

維珍航空稱，現在飛行的航班幾乎是空的。澳洲航空則再減少了四分之一的航班。

德國漢莎航空、荷蘭皇家航空等航司啟動節流措施，包括無薪假與凍結聘僱等。荷航財務長斯維爾海姆（Erik Swelheim）在發給公司高管的信息中稱，「我們呼籲大家將成本水平調整到最低水凖，以確保安全運營，只允許『絶對必要的』支出。」

西南航空（Southwest Airlines）執行長凱利（Gary Kelly）表示，旅行需求減少似乎更多是由恐懼而非經濟因素所驅動，這類似於2001年「9/11恐怖襲擊」事件後的情況。

凱利表示，「對旅遊來說，『9/11』事件不是經濟驅動的問題，更多是出於恐懼，坦白說，我認為這次情況也一樣。我認為兩種因素都有，但感覺像『9/11』時那樣。」

倒閉一批

疫情對於航空公司衝擊大，不僅在於需求減少，作為典型的重資產行業，再加上很多航空公司利潤率較低，現金流難以抵禦「9/11」級別的打擊。

國際航空運輸協會首席經濟學家皮爾斯（Brian Pearce）表示，「很多航空公司利潤率相對較低，債務卻很多，像這樣的現金流衝擊肯定會讓一些公司陷入非常困難的境地。」

一批原本經營不善的航空公司，乾脆在疫情衝擊中倒下。

3月5日，就在國際航空運輸協會警告航司損失將超千億美元的同一天，英國的弗萊比航空（Flybe）宣佈破產，所有航班停飛。

弗萊比今年1月就瀕臨破產，但是依靠政府救助暫時免於破產，然而突然爆發的新冠疫情，使這家航司再也無力支持，難以擺脫破產命運。

圖片版權 Getty Images Image caption 海南省政府牽頭成立了「海南省海航集團聯合工作組」，進駐該集團。

情況相似的還有中國的海南航空。疫情來臨前，海航也是疾病纏身，2017年爆發流動性風險，海航開始資產處置來試圖化解自身風險。

在2020年初疊加新冠疫情的影響，終於難以支撐，向政府要求協助進行風險處置工作。海南省政府牽頭成立了「海南省海航集團聯合工作組」，進駐該集團。

位於愛爾蘭的券商Goodbody的航空業分析師辛普森（Mark Simpson）認為，行業整並和燃油價格低廉可能最終惠及能夠堅持到2021年的航空公司。

「但一些航空業者很可能等不到景氣復蘇的那一年了。」

中國自救

疫情中心的中國，民航業受到大範圍衝擊後，政府開始推進多項救助計劃。

中國政府也出台了救助措施。本周一，民航局宣佈落實免徵航空公司應繳納的民航發展基金等優惠政策。

此外疫情期間，國際航空運輸和國務院聯防聯控機制部署的重大運輸飛行任務將獲得資金支持政策，對執行疫情防控任務的通航企業給予補貼等。

圖片版權 Getty Images Image caption 疫情中心的中國，民航業受到大範圍衝擊後，政府開始推進多項救助計劃。

提出降低境內、港澳台地區及外國航空公司機場、空管收費標凖：

一類、二類機場起降費收費標凖基凖價降低10%，免收停場費；

航路費（飛越飛行除外）收費標凖降低10%；

境內航空公司境內航班航空煤油進銷差價基凖價降低8%。

力度比較大的救助措施還有，鼓勵國際航線不停航的獎勵計劃。

獎勵標凖為，疫情期間執飛的獨飛航班和共飛航班分別可獲得每座公里0.0528元、0.0176元的獎勵。獨飛航班是指僅由一家航司執飛的航班，資金獎勵將向此類航班傾斜。最終目的是引導已停航的國際航線複航。