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噩夢醒來，發現自己身處於另一個噩夢中。對於本周剛剛經歷「黑色星期一」的美國股市而言，又經歷了一個「更黑的星期四」。

3月12日開盤後，標普500下跌，觸發7%的熔斷點，這是美股歷史上第三次熔斷，其中兩次都發生在本周。

收盤時，美股三大指數都下跌近10%，為1987年「黑色星期一」以來的最大單日跌幅，高於2008年金融危機期間的單日最大單日跌幅。

美股的表現，也如海嘯般傳導至全球股票市場。巴西、泰國、菲律賓、韓國、巴基斯坦、印度尼西亞等至少11個國家股市均在這一天加入「熔斷潮」的行列。

「恐慌」

「有一種恐懼和恐慌的感覺，」悉尼證券經紀公司Commsec的分析師詹姆斯·陶（James Tao）表示，高價值客戶部門的電話一直響個不停。「現在的情況是不確定性太多，沒人知道該如何應對......是戰，還是逃跑？現在很多人選擇逃跑。」

恐慌的情緒隨著特朗普「歐洲旅行禁令」而加劇，進一步傳導到股市。

在歐洲、北美和澳大利亞，各種防控措施不斷升級。羅馬的天主教教堂被下令關閉，在當代歷史上還是頭一次；美國NBA和國家冰球聯盟暫停本賽季餘下比賽，美國職棒大聯盟推遲賽季開始時間。

各國領導人感染的風險也在加劇。加拿大總理特魯多的妻子從英國返回後確診，目前特魯多已自我隔離；巴西總統發言人魏因加藤（Fabio Wajngarten）確診感染新冠病毒，他上周訪美，並與特朗普同框合影；澳大利亞內政部長彼得·達頓（Peter Dutton）3月13日確認感染。

東京奧運會能否如期舉行也引各方擔憂。特朗普甚至建議推遲一年，「或許他們將它推遲一年......如果可能的話。我寧願是那樣，也不想看到到處空蕩蕩的體育場。」

「好的一點是各國政府正在升級防疫措施，不好的一點是對經濟的負面影響也在加重。」中金固收分析師認為，因此市場需要看到這些防疫措施有一定成效，心態才可能會緩解下來。

暴跌之下，美聯儲當日的1.22萬億美元的救市計劃未能起效。此前的「緊急降息」甚至起到反作用。同一天，歐洲央行則意外決定不降息，市場原本預期歐洲央行降息10個基點。

嚴厲防疫措施，帶來對經濟衝擊的擔憂；大規模救市措施，帶來適得其反的作用；力度達不到市場預期的政策，又被認為救助力度不夠。各國央行和政府推出的措施，面對市場的恐慌情緒似乎難以達到效果。

圖片版權 Reuters Image caption 特朗普在白宮發表全國演說，批評歐洲面對「外國病毒」反應不夠快。

那市場到底有多恐慌？

衡量市場恐慌程度的Cboe波動率指數（VIX）周四收報75.47， 錄得有史以來最大的單日漲幅，處在2008年11月金融危機最嚴重階段以來的最高水凖。

不過，也有分析師認為離一場經濟危機還有距離。

還沒有2008年那麼嚴重？

光大證券宏觀分析師認為，如果疫情在美國一個季度左右可以得到控制，那麼短期內這次疫情儘管對美國經濟會造成較大的影響，但可能不是系統性衝擊。政府在必要時刻可能出手防止問題急劇惡化。經濟金融市場短期動蕩難免，但再次發生金融危機的概率不大。

在中國有「股神」美譽的巴菲特日前在一次採訪中稱，如果堅持足夠長的時間，將會看到這個市場上任何情況都可能發生。最近的這次震蕩是由新冠肺炎疫情和油價暴跌這場「組合拳」帶來的後果，但1987年10月的金融恐慌顯然更為嚴重。而且至少到目前為止，2008年比現在發生的任何事情都要可怕得多。

作為病毒最先爆發地的中國，似乎沒那麼恐慌。疫情重災區湖北省新增病例大幅減少，中國國家衛健委稱，3月12日大陸新增新冠肺炎確診病例8例，其中湖北新增新冠肺炎確診病例5例。

中國A股也成為全球熔斷潮中罕見抗跌的市場。

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下一步負利率？

下一步怎麼辦？除了財政補貼計劃，市場預計美聯儲下周召開會議後會進一步降息。

美國銀行利率策略師布萊金哈（Bruno Braizinha）表示，「考慮到美聯儲的工具箱日漸見底，總是存在實施負利率政策的可能性。」

美聯儲罕見地「緊急降息」50個基點後，聯邦基金指標利率目標區間在1.0%-1.25%，而這一數字從未低於0%-0.25%的區間。

聯儲官員曾表示，他們反對實施負利率，這一政策在歐洲和日本產生的效果好壞參半。

不過，一些分析人士認為美聯儲歷史性地進入負利率時代將不可避免。

加拿大外匯銀行（Exchange Bank of Canada）外匯策略部主管布雷加雷（Erik Bregar）表示，看起來我們正朝著負利率的方向發展，美聯儲似乎已彈盡糧絶。