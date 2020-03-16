圖片版權 Getty Images Image caption 自從鮑威爾上任來就不斷批評他"不給力"的特朗普，罕見地改口稱讚"太棒了"，"非常好的消息"，"讓我很開心"。

美聯儲一天也多等不了。

3月3日「緊急降息」0.5%後，市場估計17日、18日的議息會議後會再次降息。

然而，美聯儲15日宣佈再次「緊急降息」，趕在周一亞洲市場開市前發揮作用，而且力度上一步到位，直接下調100個基點，降至0-0.25%的歷史低位。

美聯儲主席鮑威爾稱，新冠疫情對經濟有「深刻」影響。他在會後警告，雖然疫情已經對經濟有重大影響，但是到底這種影響會持續多久，現在看還為時尚早。

鮑威爾稱，「委員會預計將維持這一目標，直到它確信美國經濟經受住了近期事件的考驗，並有望實現其最大就業和物價穩定目標。」

此外，美聯儲還啟動7000億美元的量化寬鬆計劃。

上次美聯儲開出「零利率+量化寬鬆」的藥方，還是在2008年金融危機之後，因此也被稱為「危機模式」。

自從鮑威爾上任來就不斷批評他「不給力」的美國總統特朗普，罕見地改口稱讚「太棒了」，「非常好的消息」，「讓我很開心」。

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再次「適得其反」？

美聯儲「一口氣打完所有子彈」，帶動全球央行進入新一輪降息週期。

新西蘭央行周一調降指標利率75個基點至0.25%，澳洲央行向金融體系注入更多資金。香港金管局作為回應，也下調基本利率至0.86%。

3月3日那次「緊急降息」讓市場把這一舉動看作事態嚴重的信號，股市不漲反跌，跌幅達2.8%。

這次緊急降息力度更大，當晚美股三大股指期貨下跌超過4%，金融市場很可能再次出現「適得其反」的情況。

背後的邏輯則如出一轍。

「市場在想有什麼是美聯儲知道而我們不知道的，」Federated Hermes駐紐約的首席股市策略師奧蘭多（Phil Orlando）稱，「新冠疫情比我們認為的還要嚴重嗎？」

「（美聯儲）肯定很害怕。一下子降息這麼多非常令人震驚，」紐約Slatestone Wealth LLC首席投資策略師帕夫利克（Robert Pavlik）表示。

「他們拿出了全部武器，我的感覺是，開始會有幫助，但幫助不會太大，因為這是一個仍在不斷演變的問題。但他們基本用盡了彈藥。」

摩根資產管理全球市場策略師克雷格（Kerry Craig）也表達了美聯儲未來是否還有工具的擔憂，「這可能提振風險資產，幫助緩解流動性擔憂......但這也增強了疫情失控時美聯儲是否還有工具可用的疑慮。」

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流動性陷阱

發佈會後，鮑威爾被問及是否考慮負利率，他表示，不認為這是個合適的工具。

不過，一些分析人士認為，美聯儲歷史性地進入負利率時代將不可避免。美國銀行利率策略師布萊金哈（Bruno Braizinha）表示，「考慮到美聯儲的工具箱日漸見底，總是存在實施負利率政策的可能性。」

即便美聯儲不進入負利率時代，幾乎歸零的利率，也使經濟學家擔心掉入「流動性陷阱」的可能。

「流動性陷阱」是指，當利率低到無法再低的地步，無論怎樣增加貨幣供應，人們抱著利率會上升，債券價格會下降的預期，因此寧願持有現金，不會增加投資和消費。政府和央行希望通過降息和增加貨幣量刺激經濟的願望就落空了。

「流動性陷阱」最早是凱恩斯提出的假說，日本在90年代為了走出「失落的十年」，降至零利率，但仍然無法促進投資和消費，貨幣政策失效。

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為什麼降息這麼重要？

美聯儲降息，指的是降低聯邦基金利率，降低1％後，為0%至0.25%。

簡而言之，該利率是美國銀行和銀行之間互相借錢時的利率。

如果這一利率升高，銀行在給企業或個人放貸時的利率也水漲船高。反之，降息後，銀行放貸的利率就會降低，將刺激企業和個人貸款，借錢更容易，一般來講其效果是整體經濟得到刺激，變得更加活躍。

美聯儲通過調節這一利率來達到一個目的——保持美國最大限度的就業和價格穩定。在經濟疲軟時降息，向市場注入更多流動性資金，刺激經濟。在經濟強勁時加息，減少貨幣供應，防止經濟過熱。

美國在2008年金融危機中受到重創，美聯儲為了增加貨幣供應，提振經濟，當時一度降息至0-0.25%。這一超低利率維持了七年。2015年底美聯儲開始一輪長達三年的加息通道，連續加息九次。

2019年8月，美聯儲十年來首次降息。彼時，美聯儲主席鮑威爾稱是「預防性降息」，為防範全球經濟增長放緩和貿易政策不確定性帶來的下行風險。

這次降息的用詞從「預防性降息」變成了「緊急降息」。而再次「緊急降息」時，利率又回到2008年底的零利率時代。