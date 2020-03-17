圖片版權 Reuters Image caption 為了應對新冠肺炎疫情，菲律賓馬尼拉大都會地區已全面封鎖。

菲律賓證券交易所宣佈，由於新冠肺炎疫情日趨嚴峻，為了確保員工和交易員的安全，股市、債市、匯市星期二（3月17日）起暫停交易，恢復時間直至另行通知為止。

有經濟學者認為這是非常糟糕的做法，股票停止交易會無法動用資金，影響投資人的信心；但也有市場分析師認為，因菲律賓匯率穩定，股市也以內需市場為主，短期暫停股匯交易對菲律賓及區域市場的影響有限。

新冠疫情持續嚴峻導致美股三大指數暴跌，持續衝擊國際金融市場。菲律賓證券交易所3月17日宣佈，全面停止股市、債市及匯市交易，使菲律賓成為全球首個因肺炎疫情而關閉金融市場的國家。

全面關閉金融市場

菲律賓央行行長迪奧克諾（Benjamin Diokno）接受媒體採訪時透露，計劃在3月19日重新開放市場。他信心十足地表示，菲律賓有充足的貨幣來支撐經濟。

他強調：「今年經濟增長率仍可以達到6%」，並解釋，菲律賓不是以出口為主的國家，並不屬於「供應鏈」的一環，因此經濟受到疫情影響不大。

然而，菲律賓股市今年迄今已下跌超過三成，是亞洲跌幅最大的股市之一。

圖片版權 Getty Images Image caption 馬尼拉實施封城後，邊境的交通要道設置通關檢查哨。

關閉市場的真正原因

菲律賓證券交易所解釋，因交通停運、私營公司停工，加上政府下達的居家隔離命令，所以只能暫時停止交易和結算。有學者認為，此舉可能是為了提供緩衝，希望投資人冷靜，但這是個「很不好的作法」。

香港中文大學經濟學系副教授莊太量表示，股票市場關閉會導致無法買賣，投資人因此拿不到現金就會慌張，反而造成反效果。

他對BBC中文說：「這就像是銀行關門，人們領不到錢就會更緊張，當銀行再次營業後，就會把錢全部領出來。」

莊太量強調，股市無論好或壞，都不應該關閉市場，一旦重新開放仍然會發生恐慌性下跌。

美國證券交易委員會（SEC）主席克萊頓（Jay Clayton）持類似看法，他向媒體表示，維持開市會比較好，因為一旦關閉，壓抑的問題會爆發。他指出，即使在現在這種時刻，市場仍然要繼續運行。

不過，有台灣及菲律賓的金融專家則認為，短期的關閉市場，影響並不大。馬尼拉股票交易公司（Regina Capital）銷售主任路易斯（Luis Limlingan）表示，他仍相信交易所決定關閉金融市場是為了保障交易員及員工安全，過去菲律賓也曾經因為颱風等天災關閉金融市場。

日前，菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）宣佈，從原本封鎖馬尼拉大都會地區擴大至封鎖整個呂宋島長達一個月時間。

圖片版權 Getty Images Image caption 菲律賓擴大封城，政府員工在檢查站檢測吉普車乘客的體溫。

路易斯向BBC中文表示，股市關閉一到兩天的影響好壞，現在判斷仍言之過早，長期來看，或許對於股市仍是有益。他並解釋，菲律賓的股市一定會受到美股大跌影響，因為美國是菲律賓主要的貿易伙伴，但是菲律賓經濟仍然以內需為主，因此不會完全跟著美股走。

菲律賓的金融銀行（BDO）首席分析師拉維拉斯（Jonathan Ravelas）認同關閉金融市場的做法。他向媒體表示，因為市場已經處於極度混亂的情況，有時退後一步可以讓投資人好好重新思考，並消化大量訊息。

台灣基金經理人鄭宇廷也認為，菲律賓暫停金融市場目前對區域市場影響有限。他向媒體指出，菲律賓在東盟國家的佔比重最低、只有約一成，菲幣匯率也相對穩定，加上菲律賓股市以當地內需市場為主，跨國企業較少，因此對其他市場的影響有限。

圖片版權 Getty Images Image caption 菲律賓最大島呂宋島全面停工停市，所有交通工具停駛，只允許販賣民生物資的超市營業。

其他國家會否跟進？

菲律賓關閉金融市場是否會引發其他國家跟進？美國紐約證交所（NYSE）總裁康寧翰（Stacey Cunningham）表示不會。她向媒體稱，關閉市場不能改變市場下跌的根本原因，而是會加劇市場焦慮，且降低投資人對透明度的信心，減少投資人取得資金的渠道。

過去，美國曾在「9/11「恐怖攻擊事件後約一周關閉市場，香港股市也曾在1987年暫停交易，希臘2005年則曾經在2015年關閉股市約五周。