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美國參議院當地周四（3月26日）凌晨通過了高達2萬億美元的經濟刺激法案，以紓困受疫情重創的美國經濟，並協助美國各地對抗肺炎疫情。

該法案在參院獲得96票贊成，0票反對一致通過。法案將送交眾議院在本周五（27日）表決。這是美國歷史上最大規模的經濟刺激計劃。

法案主要內容包括向大多數成年美國公民提供每位1200美元的資助，以及為小企業僱員提供幫助。

這份長達900頁的法案細節還沒有完全公布，但2萬億美元的投入金額已經相當於美國政府年度預算的一半。

相當於「戰時投資水平」

圖片版權 Getty Images Image caption 就像災難電影中的一幕，洛杉磯封城後，道路幾乎空空蕩蕩。

美國共和與民主兩黨參議員投票前一直對法案中有關失業救濟的部分進行激辯，具體爭議條款包括向大多數美國成年人直接補助1200美元，以及幫助小企業支付員工工資等。

參議院最終通過的法案中包括退稅，貸款，用於醫院的花費和救援計劃。

年收入低於75000美元的個人將獲得每人1200美金的直接補助。家庭年收入不超過15萬美金的已婚夫婦將獲得2400美金補助，每個孩子額外獲得500美金補助。

圖片版權 Getty Images Image caption 紐約州成為美國疫情最嚴重的地方。

圖片版權 Getty Images Image caption 邁阿密交通工具上人們開始戴上口罩。

根據英國《衛報》報導，該法案將為美國企業，城市和州制定5000億美元的貸款計劃，為小型企業凖備3670億美元的基金，向醫院提供1300億美元補助，並擴大失業保險覆蓋範圍。

參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）將此法案形容為達到美國「戰時投資水平」。

眾議院議長，民主黨人佩洛西（Nancy Pelosi）希望法案在眾議院以語音表決通過。因為這能讓一些人患有冠狀病毒或正在自我隔離性的眾議員通過語音投票。

在參議會投票後，馬薩諸塞州民主黨參議員伊麗莎白·沃倫（Elizabeth Warren）說：「雖然這不是我想要的法案，但迅速投資至關重要。」 她補充說：「這還不夠。我們需要很快做更多事情。」

分析：史上規模最大的刺激方案是否足夠扭轉局面

BBC經濟事務記者安迪·維裏蒂（Andy Verity ）

圖片版權 Getty Images Image caption 紐約時代廣場戴口罩的街頭表演者

美國參議院批准了一件2萬億美元的救助法案，這是美國近代史上金額最高的經濟紓困法案。

如同英國的經濟緊急措施一樣，美國這筆紓困法案承諾為小企業提供了超過3000億美元的貸款，支付後者10周內需要的花費； 它還向航空公司和其他公司提供了5000億美元援助。

政府還將向大多數成人髮放1200美元的支票，向家庭內每位小孩發放500美元支票。

但令人擔憂的是，儘管此項紓困金額及規模巨大，但還不足以緩解美國由於新冠病毒導致各行各業停工所引起的經濟衝擊，因肺炎疫情停工也已經成為全球現象。 此外，一些經濟學家分析，為了防止大規模破產和失業，美國公司可能還需要5倍的現金。

圖片版權 Reuters Image caption 一位赤身戴有口罩的年輕人在空蕩蕩的紐約時代廣場演唱。

這項歷史性的法案在參院通過前，美股道瓊指數周二（24日）大漲二2112點，是美股1933以年來最大單日漲幅。隔日，道瓊開盤再大漲七百點。

特朗普周二在推特向參議院喊話，表示該紓困法案需在當天通過，「因為拖得愈久，經濟就愈難振興。」

截至目前，美國的冠狀病毒死亡人數已超過1000，確診數接近7萬。