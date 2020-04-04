Zoom創始人公開道歉承諾修補安全漏洞

圖片版權 Zoom

在全球用戶提出批評後，通訊軟體Zoom宣佈暫停任何新功能的開發，以專注於安全和隱私問題。

這個視頻會議應用程序的首席執行官袁徵(Eric Yuan) 在博客中對安全問題「無法達到標凖」致歉，並承諾將解決這些問題。

他說，在冠狀病毒大流行之前，他沒有預測到Zoom的使用者會以前所未有的方式暴增。

一位安全專家說，他希望這家公司文化會因此改變。

由於在許多國家都因為病毒關閉邊界，Zoom現已被數百萬人用於工作和休閒上。

袁徵坦承Zoom的使用者是一夜之間暴增。他說：「截至2019年12月底，包含免費和付費的使用者，Zoom虛擬會議人數最多的一日使用者曾經達1000萬人。但今年3月，我們曾有一天超過2億使用者的紀錄。

他承認，儘管公司「整日不間斷工作」以支持湧入的新用戶，但該服務「仍未達到對使用社群（以及我們自己）對隱私和安全性之期望」。

「為此，我深感抱歉。」袁徵寫道。他解釋，「我們當初設計產品時，並未預設在短短幾周內，全世界每個人都會突然在家工作，學習和社交。」

「我們現在擁有廣泛的用戶群體，以各種意想不到的方式使用我們的產品，從而給我們帶來了設計這個產品時沒有想到的各種挑戰,」 袁徵補充。

Zoom因一連串隱私問題遭致批評，包括將用戶數據發送到Facebook，錯誤地聲稱該應用程序具有「端到端加密」以及允許虛擬會議主持人追蹤到參與會者的資料（譬如IP等）。

圖片版權 Zoom Image caption 創始人袁徵坦承Zoom的使用者是一夜之間暴增。

前國家安全局（NSA）駭客沃德（Patrick Wardle）發現了Zoom的一系列問題，其中包括一個資訊安全漏洞，該漏洞讓使用蘋果電腦（Mac）的用戶，在使用該軟體時，電腦網絡攝像頭和麥克風更容易被駭客入侵。網路安全顧問格雷厄姆·克魯利（Graham Cluley）稱，Zoom現在面臨「危機」。

「由於Zoom對處理安全和隱私問題不夠完善的態度已經傳開了，它有可能失去已經累積的眾多好感。」 他說。

他又表示Zoom正在解決一些「嚴重的漏洞」，並認識到有必要將重點放在資訊安全上，而不是繼續「製造麻煩」。

他補充說：「我們希望該公司文化會因為這次事件，一改之前的『快速和輕鬆』的態度。」

「Zoom轟炸」

Zoom開始擁有海量使用者，也創造了一種新的「 zoombombing」 （zoom 轟炸）現象。

這種現象是指不被邀請的不速之客突然加入視頻會議，通常不是大聲叫囂，就是分享色情內容或發表種族主義言論。

惡作劇者可以通過社交媒體平台或網站上公開共享的視訊會議鏈接，找到視訊會議的詳細信息。或者在某些情況下，只需猜測九位數的ID碼即可找到會議的細節。

但是，如果這些會議使用保護過的會議密碼，或不允許主持人以外的任何人進行分享視頻，就可以防止攻擊。

袁徵於2011年在美國創立了Zoom，他說現在該公司為解決安全疑慮而採取的步驟如下：

對加密方法進行說明

刪除從iOS應用到臉書的共享代碼

發佈與Mac相關問題的修復程序

刪除與領英網站（LinkedIn）之連接，以防止不必要的數據洩露

發佈如何避免成為「zoom轟炸」受害者的說明

在接下來的90天內，該公司又計劃：

暫時凍結新功能開發，以專注於安全和隱私

與獨立專家進行審查，以了解新客戶所需的新安全功能

編寫有關數據請求的透明度報告

擴大其「漏洞賞金」計劃

每周舉行一次網絡研討會，以提供隱私和資訊安全更新

趨勢科技（ Trend Micro）資訊安全研究部門副總裁弗格森（Rik Ferguson）對該公司所做的更改表示歡迎。他說：「所有的問題都被提到了：從配置和寬鬆的程式預設裝置，軟件漏洞，公司策略和產品路線圖的決定，這些在Zoom的博客文章中都痛苦的披露。」

「大家應該對一個公司感到同情：Zoom是在疫情大流行期間率先提供免費服務的組織之一，然後發現自己不僅是決策不力的受害者，而且是自身產品成功的受害者。」

高風險

英國一直有關於政府是否應使用Zoom召開內閣會議的辯論。

政府證明其在「前所未有的時期」使用Zoom是合理的，因為當時一些政府官員是在家自我隔離，而在家中無法獲得更安全的技術支援。

但是，當英國首相約翰遜（Boris Johnson）發了一張推文，其中照片披露他最近一次會議的會應認證編號時，關於Zoom安全性的辯論就愈演愈烈。

另外，根據報道，出於安全考慮，馬斯克（Elon Musk）旗下的SpaceX公司已經禁止用Zoom召開會議。 美國太空總署（NASA）是Space X的最大客戶之一，也同樣禁止員工在工作上使用Zoom。

克魯利解釋，任何使用Zoom進行敏感對話的人都必須小心。

「解決這些問題將需要時間。而且，對於那些特別高風險的Zoom用戶，他們的討論常常牽涉高敏感議題。這些用戶（譬如英國內閣）也可能成為其他國家發起網路攻擊的目標。因此，現在開始尋找更安全的通訊方式是比較明智的做法。」