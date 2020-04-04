從英航員工停薪留職看疫情對國際航空業的衝擊

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在新冠病毒疫情的影響下，世界航空業正遭受有史以來罕見的重創，各國航空公司紛紛求助於本國政府資助渡過難關。

封城封國，數億人不再能出門旅行，從美國到澳大利亞，從日本到歐洲的意大利，德國，法國和西班牙，新冠疫情對各國航空公司都造成了戰爭一樣的打擊。

英國航空於國際航線受到新冠病毒的衝擊大部分暫停，該公司宣佈其約3.6萬名員工停薪留職。

在2020年3月底的最後一周裏，英航一直在和工會談判，雙方終於達成了一項原則性協議。

根據這項協議，銀行的80%的機組人員，地勤人員，機械師和英航總部的員工都將停薪留職，預計英航不會裁員。

這些停薪留職員工將根據英國政府抗擊新冠病毒疫情的財政資助計劃，從政府那裏領取到約80%的薪金。英國政府的計劃規定，政府將支付受疫情影響無法開工的企業的員工工資的80%，但最高金額不得超過每月2500英鎊。

圖片版權 Getty Images Image caption 英航和世界各地民航公司一樣備受打擊

預料之中

英航的決定是在各方預料之中。

目前，英航已經暫停在蓋特威克機場和倫敦城市機場的所有運營，直到疫情結束。

目前英航的飛機絶大多數都已經停在地面上，已經不需要絶大多數機組，維修，行李和客服人員。英航和英國其他航空公司的少量的飛機目前還在飛行，僅執行政府接回滯留在海外的英國遊客的工作。

英航40%的開支都用在員工的支出方面，現在該企業將從英國政府抗疫資金那裏獲得80%的工資補償。

但英國政府也不是隨便發放這批抗資金給企業。

英國財政大臣蘇納克對各航空公司做出嚴格的融資要求，即企業必須耗盡其所有的經濟收益後，才能夠申請納稅人資助。

圖片版權 Getty Images Image caption 英國衛生當局建議民航客機對座位實行「疏離」，乘客之間隔一個空位

工會談判與乘客補償

與此同時，工會為了其成員的利益最大化，也在和英航進行艱難的談判。獨立的航空業事務分析師約翰·斯曲克蘭說，英航和員工達成協議的細節安排可能還需要幾天后才能公布。

但英航已經和其飛行員另外達成了協議。英航的飛行員將在今後兩個月薪水減半。

英航的母公司國際航空集團（International Airlines Group)近年來收益情況良好，所以英航相比它的很多國際競爭對手來說，目前金融狀況還算好的。

但除了禁飛令以外，人們紛紛取消未來的機票預訂，這使得各大航空公司的現金流面臨枯竭。

國際航空運輸協會說，75%航空運營商的現金不足以負擔今後3個月不可避免的固定成本開支，全球政府需要為航空業提供上千億美元救助金。

在美國，航空公司向政府提出了120億美元的救助要求。

在英國，除了英航以外，其他航空公司也對很多員工實施了停薪留職的措施。比如維珍航空的原很多員工也停薪留職兩個月，廉價短途航空公司Easyjet機組人員停薪留職三個月。

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金融衝擊和救援與自救

除了遊客消失、抗疫封城、乘客退票等一系列打擊外，與金融市場密切相關的國際航空業在資本市場上也受到暴擊。

疫情開始後，航空公司的股票在各國的資本市場上受到重挫，使得航空業面臨的危機雪上加霜。

在歐洲，一些國家政府計劃將本國的國際航空品牌收歸國有，加以保護。比如意大利政府3月下旬已經發佈行政命令，提出計劃將破產的意大利航空公司重新收歸國有。

儘管多國政府陸續出台政策救助航空業，但行業人士預期，這場有史以來航空業面臨的危機可能將持續至2021年。

在危機之下，不少比較靈活的航空公司都已經設法自救。

他們把過去的客運能力轉換為抗疫所需的貨運能力，從運送防疫物資，到運送日用品、生鮮產品、食品等，試圖在疫情重圍之中拼出一條生路。

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