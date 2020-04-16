圖片版權 Getty Image Image caption IMF預計中國的情況將好於歐美。中國疫情在第一季觸頂後，企業活動正在逐步恢復，2020年經濟預計將增長1.2%。

4月9日，國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃稱，新冠肺炎情將引發1930年代大蕭條以來最嚴重的衰退。

五天後IMF公布《2020年世界經濟展望》，預測今年全球經濟總量將萎縮3%。

根據這一預測數據，2020年全球經濟萎縮幅度將是1930年代大蕭條以來最大，作為對比，金融危機造成2009年全球經濟總量萎縮0.7%。

根據IMF的測算，今明兩年，全球經濟損失將達到9萬億美元，規模相當於一個日本加一個德國的經濟總量，兩個國家分別是全球第三和第四大經濟體。

從「大蕭條」到「大封鎖」

經濟學人智庫（EIU）全球預測總監阿加塞·德馬雷（Agathe Demarais）向BBC中文表示，IMF的最新預測（全球萎縮3％）與經濟學人智庫的最新預測大致相符。新冠疫情爆發前，經濟學人智庫預計今年全球實際GDP增長乏力，為2.3%。但疫情改變遊戲規則，現在的預計是今年全球經濟總量將萎縮2.5%。

圖片版權 Getty Image Image caption 如果疫情的影響拉長到今年第三季度，IMF預測可能將造成破產及長期失業的「傷痕效應」，全球經濟將可能進一步萎縮3%。

三個月的時間，經濟學人智庫對全球GDP增速的預測從2.3%到-2.5%，IMF的預測也從頗為樂觀的3.3%變為-3%。

新冠疫情對經濟影響快速展現，格奧爾基耶娃形容「以閃電般的速度和我們記憶中從未見過的規模」，擾亂社會和經濟秩序。

「就在三個月前，我們還預計2020年我們有160多個成員國的人均收入將實現正增長，」格奧爾基耶娃表示，「而今天，這個數字顛倒過來了，我們現在預測，今年將有170多個國家的人均收入出現負增長。」

三個月前，中美貿易簽署第一階段協議，全球經濟出現向上復蘇跡象。

2月，疫情最初在中國爆發，經濟學家經常將其與17年前的非典（SARS）對比，擔心疫情對中國消費領域造成巨大破壞。

3月開始，疫情在全球擴散，美股多次歷史性熔斷。疫情對經濟的打擊，開始與12年前的金融危機對比。G20也推出與當年如出一轍的救助方案。

3月末到現在，疫情繼續蔓延，美國單周失業人數連創新高，全球經濟的困境已開始與1930年代的大蕭條時期相提並論。

新興市場國家格外脆弱

經濟危機下，消費減少，工廠開工率相應降低，意味著當地工人會被減薪，甚至辭退。他們收入受到影響，會進一步減少需求，降低消費。經濟由此陷入惡性循環。

對於新興市場國家而言，這種打擊尤甚。因為全球市場動蕩時，投資者通常會首先退出新興市場。

格奧爾基耶娃表示，投資者已經從這些經濟體撤回大約1000億美元資金，是全球金融危機期間同期撤資規模的三倍多。

海外發展研究所（ODI）經濟學家拉加（Sherilynn Raga）解釋，流入的錢少了，這個國家的經濟就會表現不佳，通常會進一步導致貨幣貶值。貨幣貶值可能意味著生活成本上升。

這些國家不僅面臨外資大量流出，還面臨疫情「封鎖」後的經濟停頓，雙重打擊下財政狀況可能吃緊。

為了援助脆弱的經濟體，IMF及世界銀行敦促中國等債權國暫時停止收取雙邊貸款的償債支付。IMF本身也做好凖備，部署1萬億美元的放款能力。

發達國家日子也不好過

圖片版權 Getty Image Image caption 格奧爾基耶娃稱，新冠疫情引發1930年代大蕭條以來最嚴重的衰退。

歐洲和美國疫情嚴重，在IMF的預測中經濟總量也將大幅萎縮。

疫情嚴重的意大利和西班牙GDP預計分別萎縮9.1%和8.0%，德國和法國經濟總量預計分別萎縮7%和7.2%。

整個歐元區的經濟總量將萎縮7.5%，美國則稍好，但預計今年萎縮幅度也達到5.9%。

英國對本國經濟的預測更糟。英國預算責任辦公室（OBR）表示，該國經濟總量今年或萎縮13%，為三個世紀以來最嚴重萎縮，公共借款將飆升至二戰以來最高水平。

相比之下，IMF預計中國的情況將好於歐美。中國疫情在第一季觸頂後，企業活動正在逐步恢復，2020年經濟總量預計將增長1.2%，不過也遠低於疫情爆發前估計的6%。

雖然主要經濟體都推出天量的救助計劃，但是也埋下隱憂。

德馬雷表示，如果遏制疫情的努力使發達國家的財政收入枯竭，公共開支大幅增加，可能會引發主權債務危機。而受疫情影響最嚴重的歐洲國家，如意大利和西班牙，在疫情爆發前財政狀況已然堪憂，這使情況更加複雜。

天量的救助計劃使財政赤字大幅增長，之後政府不得不把更多財政收入用於償還債務和利息，影響長遠發展，形成危機之後的「宿醉效應」。

後疫情時代，經濟反彈還是持續低迷

IMF首席經濟學家戈皮納特（Gita Gopinath）表示，IMF做出預測的假設情境是，多數國家的新型冠狀病毒疫情將在第二季度達到高峰，並在今年下半年消退，企業關門及其他防疫措施將逐漸解除。

即使在這種「最佳假設情境下」，兩年內全球經濟總量可能總計損失9萬億美元，這比德國和日本的國內生產總值（GDP）總和還多。

不過，2021年將部分反彈，全球經濟在前一年萎縮的基礎上，以5.8%的速度增長。IMF也提醒，其預測具有「極大不確定性」，最終結果可能要差得多，具體取決於疫情發展情況。

如果疫情的影響拉長到今年第三季度，IMF預測可能將造成破產及長期失業的「傷痕效應」，全球經濟將可能進一步萎縮3%。

更壞的情景假設是，如果2021年疫情二度爆發，被迫採取更多封鎖行動，可能導致明年全球生產總值(GDP)可能再縮減5-8個百分點。