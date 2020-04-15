Image caption 布朗普頓自行車廠首席執行官威爾·巴特勒-亞當斯（Will Butler-Adams）說，他們的自行車銷售明顯增長。

新型冠狀病毒疫情居高不下，餐廳和零售商店關門之際，一些其他產業卻出現大量需求。

因為人們被迫待在家裏，在家工作，也造成一些產品成為這段時間的熱賣商品。

居家隔離措施一開始，各地超市湧現搶購人潮，比聖誕節還要誇張。戶外運動或遊戲用品也成為熱賣商品，乒乓球桌銷售一空。

待在家裏的人吃的喝的不能少，而且也需要在家鍛煉，活動筋骨，還要照顧自己的心靈健康，做些適合居家的休閒嗜好。

自行車和健身器材

自行車銷售成長，英國製造的布朗普頓（Brompton）折疊自行車銷售增加了15%。

維修自行車的需求也增加了，因為居家隔離，許多人搬出很久沒騎的自行車出來，妥善利用每天一次的運動機會。

室內運動健身器材也成為熱賣商品，因為健身中心都被迫關門了，人們在家也要運動健身。

市場研究公司Mintel表示，他們注意到居家健身器材在這段時間出現熱銷，John Lewis百貨公司的居家鍛煉健身器材銷售也出現顯著增長。

Image caption 遊戲器材需求大增

戶外和室內遊戲器材

戶外和室內遊戲器材供應商貝爾斯福德（Andy Beresford）表示，他們的乒乓球桌的所有庫存都已銷售一空，下次的到貨量也已經預售完畢。

他說，去年這個時候他們賣出去15個乒乓球桌，今年同一個星期賣出124個乒乓球桌。

他們公司的台球球桌也銷售大增，500個庫存只剩下一半。

Image caption 待在家裏找點事做，園藝是不錯的休閒嗜好

居家休閒嗜好

經營植物種子公司的瓊斯（Phil Jones）表示，人們搶購紅蘿蔔，萵苣，豆莢和西紅柿等食物的種子，他不得不暫停銷售這類產品。

其他經營植物種子的公司也忙到沒時間接聽顧客電話。

但是瓊斯認為，人們搶購食物種子並不是因為擔心沒有食物可吃，而是人們希望在家裏能找點事情做。

和園藝種菜一樣，縫紉和編織也是待在家裏打發時間的休閒嗜好，倫敦的Liberty百貨公司的縫紉周邊商品銷售比去年同期增長了三倍多。

靜下心來閲讀

另一個人們待在家裏會做的事情就是讀書，讀什麼書呢？描述傳染病的虛構故事很受歡迎。

英國亞馬遜暢銷書排行榜第二的是迪恩·孔茨（Dean Koontz）的《黑暗之眼》（The Eyes of Darkness）。這本1981年出版的小說，描述一種名為Wuhan-400（武漢-400）的病毒，這和現在的 新冠病毒不謀而合。

另一本暢銷書是法國作家加繆（Albert Camus）所寫的鼠疫（The Plague）。英國企鵝出版社表示，與去年同期相比，這本書的銷量增長了150%，這本書在法國和意大利的銷量也大幅增加。

Image caption 部分商家發現疫情爆發後銷售大增，比如咖啡

電子產品

前不久英國和許多國家的超市出現搶購人潮，光是在英國，超市估計人們在家囤積了相當於10億英鎊的額外食物。

這麼多的東西要囤積在哪裏？一定要有地方放啊，我們只知道，冰箱和冷凍庫成為英國網絡購物熱搜詞。

另外，在家辦公所需的電腦和辦公桌椅等物品銷量也大增，因為突然之間，人們發現窩在沙發上並不是在家辦公的理想方式。

英國電子產品零售商Dixons Carphone表示，筆記本電腦和打印機等辦公產品，電視和遊戲機等電子娛樂產品，還有電冰箱冷凍庫等廚房電子產品的近期銷量都出現增長。

通路遞送服務

在疫情隔離期間，上述所有一切商品都要靠通路運送業來送貨到家。

英國政府允許疫情期間繼續工作的少數基本行業也包括食物遞送服務，郵務服務和包裹運送服務，以及維持供應鏈產品流通所需的運輸業等。

但是由於運送的需求量大增，英國的郵差不得不呼籲禁止垃圾郵件的寄送，以及限制非必需品的網購活動，以保證將有限的人力用在必要的郵件遞送服務上面。

英國超市網購送貨服務在疫情期間更是供不應求，幾乎所有大型超市未來兩周的所有送貨時間段都已預訂一空，想要預訂也訂不到。

一些超市還推出隔日送貨服務，但消費者不能自由選購，而是由超市統一齣貨，包括相同的蔬菜肉類蛋奶等基本食物。

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