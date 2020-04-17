中國一季度GDP降6.8% 幾十年來首次負增長復蘇前景不明朗

圖片版權 Getty Image Image caption 2月各項經濟數據「探底」。1-2月，工業增加值下降13.5%。

4月17日中國國家統計局公布，今年一季度國內生產總值同比下降6.8%。中國經濟出現季度負增長在過去四十多年裏極為罕見。

這是1992年中國開始公布季度GDP數據以來最低數值，也是首次出現季度增速為負值的情況。

同時公布就業數據顯示，2月份全國城鎮調查失業率為6.2%，3月份下降為5.9%。作為對比，去年各月該數值保持在5.0%-5.3%之間。

就中期影響而言，經濟學家認為中國經濟能否迎來反彈取決於疫情的發展程度。

與外界預估基本一致

中國GDP在疫情衝擊下首次出現增速為負。下降幅度與外界預估基本一致。

此前，路透綜合57家機構預測中值顯示，受疫情帶來的持續衝擊，中國一季度國內生產總值（GDP）預計同比下降6.5%。

圖片版權 Getty Image Image caption 復工之後，中國的工廠也不得不採取嚴格措施防止疫情傳染。

中國媒體財新對18家國內外機構的調查顯示，經濟學家對一季度GDP同比增速的預測均值為-6.6%，中位數均為-7%。

此外，彭博社統計的經濟學家預期中值為-5.4%。投行高盛預測一季度GDP增速-9%。

中國經濟接下來的道路也很崎嶇。路透社預計，一季度同比下降後，二季度將疊加海外疫情帶來的「二次衝擊」，原本預期中的V形反彈可能性渺茫，預計二季度增速只能回升到3.5%。不過，如果海外疫情能在4到5月間得到控制，下半年隨著經濟逐漸恢復常態，預計三、四季度能達到5.9%和6.3%，全年經濟增速將可能為2.5%。

並不意外的數據

圖片版權 Getty Images Image caption 手機生產線

多位專家對中國一季度GDP下降6.8%並不意外。

"今年一季度中國第一次錄得負增長率，過去幾十年僅見。"香港中文大學房地產及金融助理教授胡榮表示，中國實施旅行禁令，多個城市處於封鎖狀態，國內商業活動基本處於暫停。歐洲、北美等地受疫情印象，使中國的出口也大幅下降。因此GDP不可避免地受到負面影響。

"在快速變化的環境下，真實的經濟狀況可能難以評估，實際的經濟狀況可能更糟糕。製造業顯然遭受重創，但是服務業也沒有反彈的跡象。"安德思資產管理公司董事總經理陸修泉（Brock Silvers）表示。

香港科技大學經濟系首席教授朴之水（Albert Park）也指出數據中可能忽視的部分。他表示，其他信源關於就業和具體經濟活動的證據表明，負面影響可能被低估，官方數據很可能沒有很好地追蹤小企業和自僱人士的生產狀況，由於他們對本地消費需求的依賴性極強，封鎖對他們的打擊格外大。

不明朗的前景

就中期影響而言，經濟學家認為中國經濟能否迎來反彈取決於疫情的發展程度。

陸修泉認為，一季度的萎縮不是短期問題，中國2020年的GDP甚至也可能是負數。北京已經增加了在基建上的支出，但是可能無法產生預期影響。

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胡榮表示，雖然在中國疫情得到初步控制，大部分城市目前也基本恢復開放。但疫情發展還不明朗，對中國消費和出口的影響仍然很大。我們可能看到第二季度的經濟進一步惡化。

"如果未來一兩個季度，疫情沒有改善，我們可能看到中國經濟進入一個新時期——衰退期。"

長期來看，經濟學家們更悲觀。

朴之水認為，中國經濟在很大程度上將從這場衝擊中恢復過來，但是並不會改變導致中國經濟放緩的長期趨勢，包括人口快速老齡化，通過發達國家技術轉移提升生產力的機會減少，以及國際自由貿易和投資的壁壘越來越多。

不過朴之水也提到，烏雲背後的一線光亮——重大的經濟衰退可以通過創造性破壞來加速轉型升級，因為弱小的企業淘汰，強勢的企業優勢更大。疫情還加速了互聯網技術在貿易和通信上的應用，這可能提升生產力。

"中國可能無法回到放緩前的狀態。"陸修泉解釋，一旦疫情消退，中美關係可能繼續惡化。中國只部分履行了第一階段貿易協議，其次，無論是否公平，美國將疫情責任歸咎中國。而特朗普連任可能會對中國更加強硬，比如將不遵守美國審計標凖的在美上市公司退市。全球也開始將供應鏈從中國轉移到其他國家，這個過程似乎可能會加速。

朴之水也提到，疫情帶來的政治因素對經濟的影響。他認為，這些政治因素，特別是西方希望因疫情而懲罰中國，以及避免供應鏈對中國的依賴，可能導致中國的國際關係進一步惡化，從來帶來更多的貿易和投資壁壘，這可能會減緩中國未來的增長。

然而，疲弱的中國經濟對全球其他國家來說，不是好消息。

胡榮稱，中國進出口總額巨大，對很多國家而言中國的角色至關重要。全球經濟增長的很大一部分來自中國。由於中國與許多國家經濟依存度很高，而且貿易關係緊密，在中國想方設法從疫情的影響中恢復過來，並解決與美國的貿易爭端之前，世界經濟很可能進一步放緩。

因此，後疫情時代，中國對全球經濟的復蘇同樣重要。

朴之水表示，考慮到中國經濟正在恢復，而全球大部分國家正因為疫情處於封鎖狀態，需求不振，此時中國經濟恢復將會刺激全球其他國家的經濟復蘇。而且中國集聚產能供給全球急需的呼吸機和防護服，幫助全球抗疫。

2月跌幅最大，3月跌幅收窄

從當天公布的統計數據細節看，生產一端，一產（農業）情況相對較好，一季度增加值同比下降3.5%。二產（工業）和三產（服務業）降幅較大，分別為-9.6%和-5.2%。

圖片版權 Getty Image Image caption 疫情對服務業打擊沉重，餐飲行業受打擊最大，下降44.3%。

2月各項經濟數據「探底」。1-2月，工業增加值下降13.5%，社會消費品零售總額下降20.5%。

3月各項數據跌幅收窄。相比於2月，規上工業大幅上漲，固定資產投資小幅復蘇，零售基本未變，三者環比分別增長32.13%、6.05%和0.24%。

各項消費中，餐飲行業受打擊最大，收入6026億元，下降44.3%。

相比之下，實物商品網上零售額18536億元，增長5.9%。

拉動經濟的「三駕馬車」（消費、投資、外貿）在一季度都有不同程度的下降：