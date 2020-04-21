圖片版權 Getty Image Image caption 美國加州的一處儲油設施

從「水比油貴」到「買油倒給錢」，美國油價經歷了歷史性暴跌，周一（4月20日）結算價每桶負37.63美元，跌幅高達約305%。

這意味著石油生產商要支付買家一筆費用，後者才會要他們的手中的石油。

背後的原因也不難理解，需求太少，儲量太多，生產商擔心5月份沒地方存放過剩的石油。

全球範圍因新冠肺炎疫情的封鎖，石油需求幾乎枯竭。因此石油公司不得不租用儲油罐來存儲過剩的石油。再加上，新冠疫情如何發展繼續充滿不確定性，美國本土的存儲空間已不夠應付大量過剩的原油。

因此，投資者持續拋售將於周二到期的5月美國西得克薩斯州中間基原油（WTI）原油期貨合約。大規模拋售使美國油價被打入「負值」區間，最低點時超過負40美元，下跌幅度320%。

「這簡直超現實地詭異，」CFRA Research能源股票分析師格利克曼（Stewart Glickman）表示，「需求衝擊是如此巨大，以至於壓垮了人們的任何預期。」

圖片版權 Getty Image Image caption 分析師警告，如果持續封鎖，6月價格也可能下跌。

醞釀已久

雖然暴跌突然而至，但趨勢醞釀已久。

3月初以來，新冠疫情使全球多國進入封鎖狀態，燃油需求減少30%。

但於此同時，全球石油供應卻持續增加。雖然最終石油輸出國組織和其他產油國達成了減產協議，但是減產規模太小，無法抵消需求減少。

數百萬桶多餘的原油只能進入儲存設施。美國的原油存儲和交割中心庫欣的儲油設施被迅速填充，上周儲量已達70%。

手持原油的交易商無利可圖，儲油設施要飽和的預期彌漫市場，手持原油將可能產生額外的儲存成本，再加上周二期貨合約到期，造成一場技術性因素推動的暴跌。

「我們看到市場全面崩潰。每個人都在賣出，沒有人買入，」Price Futures Group資深市場分析師弗林（Phil Flynn）稱。「他們需要把價格壓低到有人願意接手的水平，但沒有人買。」

圖片版權 Getty Image Image caption 油價下跌讓車主們享受一撥紅利，但是疫情封鎖下，能去哪兒呢？

6月WTI原油價格也出現下跌，但交易價格還在每桶20美元以上。

格利克曼表示，價格歷史性地進入負值，提醒石油市場面臨的緊張局勢。他警告說，如果持續封鎖，6月價格也可能下跌。

「對石油企業和油價的前景，我真的不樂觀。」格利克曼稱，如果說有一點好處，對於那些需要開車上路的人而言，現在加滿一箱油要便宜得多，但問題是，在現在的狀況下，你開車要去哪兒呢？

「我55歲了，大學時曾在交易大廳工作。經歷過第一次海灣戰爭、第二次海灣戰爭、『9/11事件』以及互聯網泡沫危機，哪一種情況都趕不上這一次，」瑞穗駐紐約能源期貨主管約傑（Bob Yawger）稱，「情況可能會變得更糟。」

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分析

BBC經濟事務記者沃克爾（Andrew Walker）

主要石油出口國已經同意減產，包括歐佩克和俄羅斯等，減產幅度創下了歷史新高。

在美國和其他一些國家，油企已經做出削減產量的商業決定。但全球的原油仍然超過需求量。

而這不僅僅是我們能不能用的問題。還關乎在封鎖逐步緩解以釋放一些石油需求前，我們是否有能力將其儲存起來的問題。

陸上和海上儲油能力正在被迅速填滿。隨著這一過程的持續，可能會進一步壓低石油價格。

需求的復蘇才能真正扭轉市場，而這將取決於疫情如何發展。

隨著私營石油生產者對低價進一步反應，石油供應將會繼續削減，很難看到削減規模足以對市場產生根本性影響。