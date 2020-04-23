圖片版權 Getty Images

無論你喜歡與否，石油仍然是世界上最重要的大宗商品。

石油價格不僅可以告訴我們現在全球經濟究竟如何，而且對未來可能發生的事情有重大影響。眼下，油價正在、告訴我們，世界經濟面臨著巨大的危機——而這場危機還未在滯後的經濟數據中顯現出來。

上周，美國原油期貨合約價格跌至每桶負40美元，畸形的價格令全球震驚。雖然這個價格很吸引眼球，但稍有誤導之嫌。

石油是以合約的形式進行交易的，合約在每月的某一天到期。當合約到期時，誰持有合約，誰就必須進行原油的實物交割。大多數從事石油交易的人從來沒有也永遠不會看到一桶實物原油，更不用說拿著一桶原油去交割了。

航空公司和工業企業可以利用石油合同，來管理或確保自身的固定成本不會大幅波動。由於美國長期缺乏存儲能力，因此合約到期日通常會導致價格不穩定波動，而這次的波動變得極端，因為交易員願意付出任何代價，否則他們就得自己抱著一桶桶原油。

「需求毀滅」

然而，在這種技術性的、詭異的、歷史性的價格異常背後，基本面問題非常現實。和任何商品一樣，價格由供求關係驅動。石油需求是全球經濟活動的一個很好指標。而當前關於「需求毀滅」的討論甚囂塵上——飛機停飛，城市道路空無汽車，工廠停產。

雪上加霜的是，新冠病毒在全球範圍蔓延之時，沙特和俄羅斯之間打起了石油價格戰。

此後，雖然各大產油國紛紛減產，但需求崩盤之下，減產的速度不夠快。國際上更有代表性的油價指標——布倫特原油的價格持續崩盤，創下了20年來的低點16美元，去年這個時候還在70美元以上。

低廉的油價到底是好是壞？對於這個問題，沒有直截了當的答案。

圖片版權 Getty Images

就像天價石油會引發經濟衰退一樣，極低油價也會助推經濟復蘇。油價的大幅下跌，就像給全球大大小小企業的一次減稅。如果航空公司能夠存活下來，乘客又能回流，那麼他們就可以將最大的單項支出燃油鎖定在一個低價。

同樣，物流商、花店和超市也將因運輸成本降低而受益，由於汽油價格降低，消費者口袋裏也會有更多的錢。

汽油價格已經朝著每升1英鎊邁進，預計近十年來首次降至1英鎊以下。不過，有證據表明，汽油零售商想試圖提高利潤率，以彌補銷量的大幅下降。

儲蓄者的壞消息

圖片版權 Getty Image Image caption 石油是全球最賺錢的產業之一，大量的股息分紅進入普通人的退休金賬戶。

廉價石油有可能幫助經濟更快反彈，有助於防止經濟衰退變成大蕭條。

可對於儲蓄者來說可能是個壞消息。石油公司是這個星球最強的賺錢機器之一，賺的很多錢直接進入我們的養老金計劃。其中，英國石油公司和殼牌石油公司佔所有英國公司股息收入的近五分之一。

石油公司的壞消息，就是退休金的壞消息。此外，他們還向國庫上繳大量的稅收。

再有就是環境問題。當石油價格走低時，尋找替代能源的經濟動力就會減少。

這就是為什麼全球油價是如此微妙的利益平衡，也解釋了為什麼石油公司和政府喜歡每桶40美元到60美元之間的穩定價格。太便宜則威脅股息收入、稅收收入，也影響尋找綠色能源替代品的動力，太貴則給經濟帶來負擔。

現在，這種平衡已經被打破，這意味著一個非常糟糕的經濟前景正等著我們。