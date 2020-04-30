肺炎疫情：美國經濟一季度萎縮4.8%，為2008年以來之最

圖片版權 Getty Image Image caption 疫情帶來的封鎖，沉重地打擊了美國消費市場，而消費佔據美國經濟的三分之二。

今年一季度，美國經濟遭遇了十多年來最嚴重萎縮，背後原因是美國為減緩新冠病毒傳播而實施封鎖措施。

本周三美國公布的官方數據顯示，這個世界上最大經濟體的第一季度國內生產總值（GDP）以每年4.8%的速度萎縮。

這也是2014年以來首次收縮，結束了創紀錄的經濟擴張期。

這些數據預示了一場全面的危機，因為很多限制措施直到3月才開始實施。

美聯儲的政策制定者周三表示，這場大流行病「正在給整個美國和世界造成生命和經濟上的巨大困難」。

美國已經試圖通過近3萬億美元的財政支出，來緩衝經濟上的衝擊，包括直接向許多家庭直接髮錢。美聯儲採取一系列緊急措施，包括將利率降至接近零。

周三，美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）表示，將維持這一水平，直到 「有信心經濟經受住近期事件的考驗，並步入正軌」。但他警告稱，持續的危機將給經濟帶來「沉重的負擔」。

「是否需要做更多？我想說，答案是肯定的，」鮑威爾在遠程新聞發佈會上說。

圖片版權 Getty Image Image caption 美聯儲主席鮑威爾稱，將維持零利率水平，直到 「有信心經濟經受住近期事件的考驗，並步入正軌」。

「史無前例」的衝擊

自3月中旬以來，美國有超過2600萬人上報失業，美國的商業活動和消費者信心出現歷史性的下滑。有預測認為，截至6月的三個月內，經濟增長將萎縮30%或以上。

「這是脫軌了，前所未有，」穆迪分析首席經濟學家讚迪（Mark Zandi）說。「經濟已被停下來了。」

美國經濟萎縮是新冠病毒導致全球經濟放緩的縮影。

在中國，一季度大部分時間都處於封鎖狀態，經濟萎縮了6.8%，這是自1992年有記錄以來的首次季度性收縮。

周三，德國表示，其經濟今年可能會創紀錄地萎縮6.3%。

德國經濟部長阿爾特邁爾（Peter Altmaier）表示，「我們將經歷1949年聯邦共和國成立以來最嚴重的經濟衰退。」

圖片版權 Getty Image Image caption 雖然美國股市近期回暖，但只是美聯儲救助政策的反應，而非對未來經濟的預期。

生意大受影響

新冠病毒將全球經濟打出軌道之前，美國經濟今年預計將增長2%左右。

但到4月中旬，全國95%以上都處於某種形式的封鎖狀態。雖然一些州已經開始取消封鎖命令，但在其他許多州，包括紐約和加州等主要經濟引擎，封鎖措施仍在執行。

很多公司在與投資者開季度財報分析會時，都警告稱公司將受到疫情帶來的重大打擊。

周二，通用電氣表示，第一季度收入下降了8%，而波音公司——其737 Max客機發生墜毀事故後已經陷入危機，報告稱收入下降了48%，並表示計劃削減產量和裁員。

「新冠病毒疫情正在影響我們業務的各個方面，包括航空公司客戶需求、生產的連續性和供應鏈的穩定性，」波音首席執行官戴夫·卡爾霍恩（Dave Calhoun）表示。

儘管警示之聲四起，最近幾周股價不斷上漲，今年早些時候則經歷了急劇下跌。但股價在經歷了今年早些時候的急劇下跌後，最近幾周的股價已經上漲。Principal Global Investors首席策略師西瑪·沙阿（Seema Shah）表示，這些漲幅反映出美聯儲干預措施的成效，而不是美聯儲對經濟的預測。

「（鮑威爾）對經濟衝擊進行了非常清醒的評估，承認這將不僅僅是一個短暫的、劇烈的衝擊，而是一個更持久的事件，」她說。

「隨著金融市場在可預見的未來都會得到美聯儲支持，市場可能會繼續釋放與美聯儲經濟評估的嚴重性，非常不同的信號。」

消費者受打擊

美國商務部周三表示，今年前三個月的消費者支出下降了7.6%，消費約佔美國經濟的三分之二。

在食品服務和住宿方面的消費支出暴跌超過70%，而服裝和鞋類的購買則下降了40%以上。

健康支出也大幅下滑。儘管受到病毒的影響，但由於對感染的擔憂，促使醫生推遲了常規治療和其他醫療護理。

預計4月至6月，美國經濟的痛感將更加嚴重，但經濟學家表示，隨著政府收到更多的數據，即使是第一季度的數據也可能會被下調。

「很難判斷下落的深度，」讚迪表示。「幾年過去我們都不會真正知道經濟損失的程度。」