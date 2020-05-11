圖片版權 Getty Images Image caption 位於台中的捷安特自行車工廠（資料圖）

台灣行政院最近公布的2020年第一季度經濟數據顯示，台灣GDP比去年同期增長1.54%，在肺炎疫情的衝擊下，亞洲很多經濟體出現負增長，但台灣卻保持了少有的正增長。

台灣中研院副研究員吳建輝告訴BBC中文，在美中貿易戰的背景下，亞洲的區域經濟正在轉變，疫情過後更為明顯。「許多產業會從中國轉移往東南亞，主要是越南。此趨勢對台灣有利，因為中國能做的事情，台灣也能做，雖然貴一點點。」

也有人對中美之爭的負面效應感到擔憂，台智庫「中華經濟研究院」東協研究中心主任徐遵慈表示，台灣許多產業還是跟中國緊密，美中繼續打到遍體鱗傷的話，還是會傷害到台灣。

中美貿易戰尚未平息，肺炎疫情又給亞洲經濟帶來變數，台灣政府最近幾年力推的「台商回流」政策是否成為台灣逆勢成長的主因，引發諸多討論。

台灣第一季經濟增長來自哪裏

圖片版權 Getty Images Image caption 台灣一季度經濟正增長，主要來自於投資和出口。

根據台灣行政院主計處的統計數據，2020年台灣第一季1.54%的經濟成長率中，出口佔貢獻0.86個百分點，而資本形成，也就是投資部分則接近0.7個百分點。民間消費因為疫情關係，本季為負成長。

雖然比起上一季，也就是2019年第四季，台灣的經濟成長數字略為下滑。不過，台灣經濟部長沈榮津表示，他對結果很滿意，並表示主因包括台商回台投資、美中貿易摩擦，以及因為疫情產生的「轉單效應」等。

半導體產業出口興盛

圖片版權 Getty Images Image caption 富士康是全球最大的電子設備製造商之一。台灣經濟命脈之一半導體以及電子設備產業2019年以來出口十分旺盛。

徐遵慈向BBC中文分析稱，原因主要是台灣疫情控制得宜，因此各大產業都沒有停工，可以持續出口。此外她表示，台灣經濟命脈之一半導體以及電子設備產業2019年以來出口十分旺盛，加上政府對於公共建設的投資，譬如風力發電等等，將成果延續到2020年第一季。

數據顯示，台灣半導體龍頭「台積電」（TSMC）在2020年第一季的營收比起去年第一季成長了42%。

不過，徐遵慈強調，台灣雖然在第一季在亞洲經濟體中表現搶眼，但第二季的數字更為關鍵。「因為Q2是今年上半年，全球經濟受肺炎重創之後的結算，屆時各國是否會繼續封鎖，都影響台灣第二季的表現。」 她補充說。

Image caption 台灣半導體龍頭「台積電」 2020年第一季的營收，比起去年第一季成長了42%。

美中貿易戰台灣受惠？

台灣中研院副研究員吳建輝分析，台灣出口成長穩健，大背景是這兩年來美中貿易戰下，美國許多訂單轉向台灣，近期又因為疫情中國停工了約3個月，台灣又拿到從中國那邊轉過來的訂單。蔡英文2016年執政後，台灣政府採取很多措施鼓勵台商回流，因此在疫情重創中國經濟時，台灣受傷並沒有那麼大。

根據台灣經濟部數據，2010年台灣對中國大陸投資達146.2億美元的最高峰，但是2016年，也是民進黨重新執政後，每年降至100億美元以下。之後美中貿易戰開打，台灣在中國的投資於2019年降至30億美元。

美中貿易戰開打，加上中國的勞動力開始不如以往低廉，有台商開始移出中國，遷往東南亞或回流台灣。蔡英文政府這兩年來，開始推動「台商回流」計劃，以一連串的補貼政策，邀請台商重新投資台灣。

台商回流的討論

台灣行政院政務委員龔明鑫上周表示，根據官方統計，台商回流的投資在5月下旬可以達上兆台幣（約2000億人民幣），他預計2020年台商回流可落實3253億元新台幣，並創造8萬個就業機會。

吳建輝解釋，「吸引」台商回流的內涵是政府拿台灣納稅人的錢，去補貼這從中國回到台灣的產業。 這項政策能否刺激台灣經濟還有待觀察，要看最終創造的就業機會。

圖片版權 Getty Images Image caption 出自台灣的富士康在中國大陸創造了大量就業。台灣經濟界人士說，台商回流的成效，同樣要看在本地創造的就業機會。

吳建輝強調，政府該思考從中國回到台灣的是什麼產業。「台灣難道能繼續去補貼那些那些高污染，高耗能的產業，或者如馬英九執政期當時，回到台灣的台商，很多是去把錢去買豪宅，炒房地產，房價飆高，惡果還是台灣的受薪階級承擔。」

台灣經濟部長沈榮津之前接受台灣媒體專訪時曾表示稱，第一波的回流台商，並非來自半導體和LED等高耗水或高耗能產業。地方政府釋出給回流台商設廠的土地將由政府開發，只租不售，以控制價格。

沈榮津說，為了讓回流的企業能馬上接單，台灣政府允許台商優先聘用外勞，並在一年內補齊本地勞工。

在台灣政府積極謀劃鼓勵台商回流的同時，也有分析指出，台商要真的撤出中國，或者把所有資金全數與中國脫鉤，並不是簡單的事。台商就算撤出中國，也有可能因為台灣的出口關稅問題，而選擇遷往東南亞，而非回到台灣。

徐遵慈觀察到，中國許多地方政府，為了讓台灣大廠不要離開，會給予許多新的優惠，或者鼓勵台商在大陸轉型到「內需產業」。特別是服務業或是新興產業， 如智慧醫療照顧或健康產業。

「台灣許多產業還是跟中國緊密，因此美中這兩個大經濟體若繼續打到遍體鱗傷的話，還是會傷害到台灣，只是比起其他國家受的傷要小一點。」徐遵慈說。

不過，吳建輝表示，世界各國在肺炎疫情中得到的警訊是，如果連口罩這樣的設備及產業都要依賴中國，那麼估計他們移出中國的速度會越來越快。「加上美中貿易戰，對台灣長期來說會繼續受惠。」

台政經評論者顏擇雅則撰文表示，過去20年，台灣享受了全球化市場開放的經濟紅利之後，現在傳統產業必須轉型。面對台商回流，台灣可以做的是「逐漸改善經濟體質，讓人才在兩岸哪一邊工作逐漸變成一種選擇，而非環境逼迫。」