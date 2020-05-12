圖片版權 Getty Images Image caption 擺在世界面前的可能是自1930年代大蕭條以來最嚴重的經濟衰退

疫情之下社會停擺，數億工人丟掉工作，金融市場一瀉千里。新冠病毒將全球經濟送入重症監護。

儘管各國政府投入數以萬億美元計算的超大急救包、推出銳減利率等措施，但是，等著我們的，可能仍然是1930年大蕭條以來最嚴重的經濟萎縮。

這一波衰退將持續多久？世界經濟將如何康復？答案，或許可以從4個英文字母中著手尋找：V、U、W、L。

回顧歷史，經濟學家常用這4個字母給經濟危機貼標籤，描繪經濟活動比如失業率、經濟產出等的升降趨勢。

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V型——最理想的結果

V型常被看作最理想模式。經濟活動驟降，觸底後迅速反彈。

收縮或許只持續幾個季度，之後開始增長，短期內經濟重返到衰退前水平。

歷史上，V型經濟復蘇的典型代表是1953年的美國。二戰後經濟的持續蓬勃發展被高利率拖垮，美國快速跌入衰退，但是不到一年後重振，重新開始高速增長。

新冠預測：

V型模式被普遍看作最理想的結果。疫情在全球暴發初期，更多經濟學家持這種觀點。中國疫情被控制之後經濟似乎以相當速度反彈，也給V型模式背書。

但是，V型復蘇的前提是防疫不僅要見效、更要很快見效。

紐約標普全球首席經濟師格魯恩瓦爾德（Paul Gruenwald）告訴BBC，「如果社交疏離限制很快解除，或者研發出疫苗、特效藥，我們或許可以很快回歸正軌。」

另外，許多國家政府已經推出大手筆急救包，爭取從下半年開始最快、最大程度地收回失地。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國工廠已經復工，但是中國經濟遭受疫情嚴重打擊，第一季度GDP同比跌幅將近7%

U型——最可能的結果

與V型類似，但是低谷持續時間更長。

這種模式下，GDP可能會連續收縮幾個季度、甚至幾年，然後緩…..慢……恢復到下跌前的水平。

歷史上，1970年代的美國曾經出現過U型衰退。1973年初，美國經濟開始快速收縮，之後近兩年持續萎靡，1975年才恢復到衰退前的發展水平。

2000年代中後期美國的「大衰退」也是一個例證。2007年12月到2009年6月，正式衰退持續19個月，恢復增長後好幾年就業率才達到衰退前水平。

新冠預測：

U型模式是當下不少經濟學家的選擇。如果疫情持續時間更長，那麼直到今年年底、甚至明年年初經濟才能起步恢復。

標普預測，2020年全球經濟下跌2.4%，2021年增長5.9%。格魯恩瓦爾德說，現在看起來更可能是個U，或者說一個底部寬寬的U，「我們能收回大部分失地，但速度更慢。」

穆迪投資者服務公司副總經理杜格爾（Elena Duggar）也有同感，「下半年不可能全部收回上半年損失的經濟產出。」但是她也表示，注意到來自中國的正面消息：中國已經開始解封， 工廠復工。取決於行業，有報告說，產能恢復在45%-70%之間。

再說一遍，許多國家政府已經推出大手筆急救包，會不會毫不猶豫地追加？

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W型——最坎坷的結果

W型預測難度大，相當棘手。衰退開始時呈V型，驟降驟升。但是這種驟升可能只是臨時性的，或者說只是表面現象。

驟升後再次驟降，因此，W型衰退也被稱為二次衰退，經歷兩番大跌後才恢復到從前水平。

歷史上，1980年代初期的美國經濟衰退實際上就是兩次衰退。1980年1月到7月經濟收縮，之後迅速反彈；一年後再次跌入低谷，1982年真正復蘇。

新冠預測：

新冠病毒目前既沒有特效藥、更沒有疫苗，這不僅給疫情走向、也給經濟前景帶來巨大的不確定性。政府可以開始解封，但是如果出現第二波，可能還會再次封鎖，打擊脆弱的復蘇幼苗。第三波？

這樣，衰退與復蘇之路很可能更加漫長——只能以年、而不是以月來衡量，而且充滿起伏跌宕。

格魯恩瓦爾德告訴BBC，如果社交疏離出現拉鋸狀，那麼，必將需要更長的時間經濟才能復蘇。

圖片版權 Getty Images Image caption 日本北海道再次封鎖

L型：最糟糕的結果

L型被視為最糟糕的結果，別名蕭條。經濟陷入深度衰退，今後幾年、幾十年、甚至永遠不得翻身。

歷史上，日本1990年代經歷的「失去的十年」就是典型的L型衰退，平均GDP年增長不足1%。二戰後日本經濟常年穩步增長，直到1980年代後期。1990年代初期，「泡沫經濟」崩潰，之後長期徘徊不前，迄今仍然沒有恢復到1950-1990年間的增長水平。

進入新世紀，日本期冀經過一系列改革、調整實現經濟復蘇，但沒有想到，頭一個10年經濟仍處於低迷，失去的10年變成了「失去的20年」。

新冠預測：

L型是誰都不願出現的結果。但是，如果防疫諸事不利，根本控制不住病毒傳播，L型也有發生的可能。

目前不少人提出了另一個異曲同工的說法：後疫情世界經濟會不會進入「新常態」。暴跌後，經濟確實可能恢復，但長期、甚至永久維持在低於從前的水平。

標普警告，復蘇之路如果過於坎坷可能會給經濟帶來長遠衝擊，特別是，如果沒有開發出特效藥、疫苗，經濟再現昔日輝煌幾乎是「不可能」的。

格魯恩瓦爾德說，先不提V或是U，問題是，還能不能回到從前的水平？要用多長時間？

預測與時俱進

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疫情後世界經濟的復蘇，迄今仍然是經濟學家熱辯的焦點。預測結果多種多樣，呈與時俱進狀態。

疫情之初V型頗受青睞；隨著病毒在全球攻城拔地，一個接一個的大國經濟陷入低迷，U型贏得更多賭注。

更為悲觀的預測是，疫情捲土重來，導致經濟復蘇呈W型、甚至L型。

或者，未來走勢更加複雜，根本找不到曲線類似的字母！

借用美國已故著名經濟學家加爾布雷斯（John Kenneth Gaobraith）的一句話，「經濟預測唯一的作用是讓占星術看來更加可敬。」