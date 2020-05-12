圖片版權 Getty Image Image caption 湖北省35天零新增後，武漢再現本地確診病例。

中國大陸新冠疫情逐漸平息，5月7日中國所有縣域一度全都調整為低風險。但僅僅兩天後，一波本地確診病例，引發疫情二次爆發的擔憂，也將兩個城市推到聚光燈下：武漢和東北的舒蘭。

武漢作為中國疫情最初爆發的城市，解封後連續一個月無新增確診病例，市民的生活開始逐步恢復正常。5月9日、10日兩天，卻新增6例新冠肺炎確診病例，湖北省連續35天無新增確診病例的紀錄也就此終結。

武漢市衛健委周一通報，新增的6例病例，均居住在武漢市東西湖區長青街三民小區，其病因應主要來源於既往社區感染。

武漢隨後宣佈對該小區5000人進行核酸檢測。11日，武漢市再次發佈緊急通知，將對全市開展全員核酸篩查。

你的器材不支持播放多媒體材料 肺炎疫情：被封鎖兩個月的湖北「解封」了

未確定傳染源的舒蘭洗衣工

不同於風暴中心的武漢，吉林省小城舒蘭市在此之前極少出現在新聞頭條中。5月7日，舒蘭市公安局一名45歲的洗衣女工確診，結束了吉林省73天無本地新增確診病例紀錄。5月9日、10日舒蘭市進一步確診14例，均為洗衣女工的親屬和密切接觸者。

9日，舒蘭由低風險調整為中風險，10日，再次調整為高風險，成為中國範圍唯一高風險地區。中國全國範圍均為低風險的情況僅維持兩天。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國工廠已經復工，但是中國經濟遭受疫情嚴重打擊，第一季度GDP同比跌幅將近7%

舒蘭隨即進入「封城」狀態——舒蘭方向部分火車停運，每戶家庭可每天指派1名家庭成員外出採購生活物資；除必要需求外，其他人員原則上不得外出；暫時關停公共服務及娛樂場所。

與武漢不同的是，舒蘭確診的洗衣女工沒有省外居住史、活動史，暫時未發現境外、重點省份返吉人員接觸史，使其傳染源成謎。中文互聯網上有網民猜測，可能是洗衣過程中，接觸到附著在衣物上的病毒。

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友在接受中國官方媒體央視採訪時表示，有這種可能性，還可能是有些病人的潛伏期可能比這個洗衣工的潛伏期更長，而潛伏期是具有傳染性的。

「如果是這種情況的話，就非常難判斷是如何傳播的。」

舒蘭的確診病例已有跨省傳播的病例出現。5月10日，遼寧省衛健委也通報了瀋陽市新增1例新冠確診病例，屬於吉林省舒蘭市聚集性疫情的關聯病例。

圖片版權 Getty Image Image caption 「雖然企業大多數已經重啟，但中國的普通民眾還是很謹慎的。餐廳開業了，但座位很空。汽車銷量自底部反彈，但遠低於正常水平。」

「我曾經告訴大家疫情的拖尾會相當長，這兩個地方近日出現的本土病例也證實了這一點。」吳尊友表示。

零星病例的出現，尤其是未確認感染源的病例，將影響消費者的出行和消費意願，為中國重啟經濟的工作投下陰影。

「雖然企業大多數已經重啟，但中國的普通民眾還是很謹慎的。餐廳開業了，但座位很空。汽車銷量自底部反彈，但遠低於正常水平。」Principal Global Investors的首席全球經濟學家鮑爾（Bob Baur）表示，中國企業已經重啟運營，但並不一定是滿負荷運營。

各國面臨兩難

圖片版權 Getty Images Image caption 新加坡最初被視作抗疫典範，解封後出現第二波

不僅在中國，一些疫情逐漸平息的國家也開始出現疫情二次爆發的跡象。

幾乎在同一時間，韓國衛生部門通報6日確診的一名患者曾前往首爾梨泰院地區多家夜店和酒吧，目前與該感染者相關聯的病例數已達40例。

原本已經逐漸放開的封鎖措施，不得不重新上馬。首爾市政府9日發佈行政命令，宣佈即日起暫停首爾市內夜店、酒吧等部分娛樂場所的運營，違反規定的營業者將受到重罰。

中韓的疫情小範圍爆發，使投資人愈發擔心會有第二波疫情。擔憂引起本周二亞洲股市下跌，MSCI明晟亞太地區(除日本)指數下跌逾1%，終止前兩日的漲勢；恆生指數下滑1.4%；澳洲股市下跌1.3%。

美國疫情消退的情況不及中國和韓國，但也在巨大的失業壓力下，開始重啟經濟。密歇根州一些汽車配套供應商周一重新開啟，讓維持生產必需的最少量工人返崗，為5月18日恢復汽車生產做凖備。

圖片版權 Getty Image Image caption 福西是領導美國抗疫的主要衛生專家。

在疫情較嚴重的加利福尼亞州，政府的封鎖措施也比較嚴格。特斯拉汽車CEO馬斯克抱怨禁令之下遲遲不能開工，並威脅將工廠移出加州，隨後特斯拉工廠頂著州政府的禁令開工，馬斯克稱他已做好被捕的凖備。

路透社表示，美國總統特朗普一直在推動經濟重啟，這被認為是他在11月3日大選能否連任的關鍵。

何時才能放鬆管制

何時放開管制，重啟經濟，是一個擺在各國面前的兩難選擇。

如果放開過早，力度過大，疫情可能再次爆發。紐約時報援引美國國家過敏和傳染病研究所所長福西（Anthony Fauci）稱，「如果我們跳過指引中的檢測關口重啟美國經濟，那麼我們將面臨全國多處疫情爆發的風險，這不僅會導致不必要的苦難和死亡，實際上也會放慢我們回歸常態的腳步。」

但如果持續封鎖，經濟長期處於停滯狀態，可能造成大範圍失業，甚至大蕭條級別的危機。事實上，這種打擊已然顯現，4月美國失業率環比飆升10.3個百分點至14.7%，為1930年代經濟大蕭條以來最高值。

何時應該放鬆管制？一個指標似乎頗為關鍵，即R0（基本傳染數），該數據指一個感染者會把疾病傳染給多少人的平均數。當R0小於1時，病毒會逐漸消失，大於1時，傳染病會以指數方式散佈，快速成為大流行病。

因此，各國都在極力通過各種措施降低R0。在歐洲，德國的R0被穩定控制在1之下，但根據羅伯特•科赫研究所（RKI）的數據，德國的R0上周出現上升，從0.83反彈至1.1，為經濟重啟帶來困難。

英國衛生大臣漢考克（Matt Hancock)曾表示，在英國新冠病毒R0值下降至1以下後，才能夠放鬆封鎖措施。

在經歷了多天零確診後，香港開始逐步放開管制措施。

「何時再開放經濟沒有硬性標凖。」香港中文大學商學院會計學院高級講師李兆波向BBC中文表示，這要視乎疫情而定，香港在疫情和重啟經濟上比較成功，部分原因是香港地域比較小，醫療人員素質極佳。

「對於其他國家而言，也許可以分地區、分時間、按照規模，一點點開放。比如，餐廳可以先提供外賣，然後每天開放幾個小時，再然後開放餐廳但是減少座位數。這個邏輯可以適用於各個行業。如果情況繼續好轉，就可以繼續開放。如果情況惡化，政府就進一步收緊。」

鮑爾表達了對經濟重啟的憂慮。他認為，全球經濟重啟的過程會很像中國經濟重啟的情況，即便各項活動回暖，美國和歐洲的民眾肯定也會呈現這種謹慎消費和活動的態度。