英國富豪榜出爐 總體財富因新冠疫情縮水

圖片版權 CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/Getty Images Image caption 戴森首次登上英國富豪榜榜首。

無袋式吸塵器發明家戴森登上英國富豪榜榜首，但英國富豪的整體財富因為新冠病毒疫情而出現下滑。

英國發明創業家詹姆斯·戴森（James Dyson）一年裏財富增加36億英鎊，首次登上《星期日泰晤士報》英國富豪榜的榜首位置。

支持英國脫歐的戴森靠著他發明的無袋式吸塵器發家致富，戴森無袋式吸塵器在1993年首次上市。

去年英國富豪榜榜首的印度裔投資大亨斯裏·欣杜賈（Sri Hinduja）與戈皮·欣杜賈（Gopi Hinduja）兄弟，今年落到第二位。

財富縮水

但是今年初開始蔓延全球的新冠病毒疫情卻拖累了英國富豪的整體身家收入，英國最富有的前1000名的整體財富縮水了3.7%，這是自從2008-9金融危機以後，英國富豪的總體財富首次出現下滑。

富豪榜編排者瓦茨（Robert Watts）表示，"自從2008-9金融危機之後，英國富豪的總體財富連年增加。"

"但是新冠病毒疫情中止了他們的黃金時代，今年的富豪榜描繪出災難邊緣的英國景象，受到疫情影響才兩個月，數十億百億的財富已經憑空蒸發。"

"你或許不喜歡超級富豪，但很難否認如果要避免長期經濟衰退，我們的經濟就需要他們創造的就業機會和他們個人和公司所交的稅。"

圖片版權 Bruno Vincent Image caption 戴森發明無袋式吸塵器起家，產品擴展到風扇和吹風機。

白手起家

現年72歲的戴森是白手起家，成長於1950年的諾福克郡（Norfolk），他原本是學藝術的，但是藝術學院院長建議他轉往設計領域發展。

1974年，戴森發明出帶有球形輪子的獨輪手推車，這樣的推車更方便好推。接下來他就開始研究無袋式吸塵器。

戴森花了10年時間才研發出無袋式吸塵器並推出上市，在那之前，戴森一度欠銀行100萬英鎊。但是無袋式吸塵器一上市就成為銷售冠軍，戴森也因此發家致富。

戴森主張英國脫歐，認為英國脫離歐盟會發展更好，他還把戴森企業總部搬到新加坡，工廠生產線搬到馬來西亞。

戴森近年來試圖發展電動車，但過程並不順利，電動車計劃宣告瓦解，他宣稱個人損失達5億英鎊。

圖片版權 Martin Rickett/PA Wire Image caption 英國化工大王拉特克里夫財富縮水，排名第五。

英國富豪榜

排名第二的欣杜賈兄弟今年財富縮水60億英鎊，2018年排名榜首的英國化工大王拉特克里夫（Jim Ratcliffe）財富也是縮水60億英鎊，今年排名第五。

榜上排名最靠前的女性是克里斯滕·勞辛（Kirsten Rausing），她擁有利樂包裝（Tetra Pak）公司三分之一的股權。

英國女王個人財富估計有3.5億英鎊，排名第372位。

英國老牌披頭士樂隊成員麥卡特尼（Paul McCartney）財富8億英鎊，是排名最高的音樂人。

繼承家族房地產帝國的威斯敏斯特公爵（Duke of Westminster）是30歲以下的年輕富豪榜首。

紅髮艾德（Ed Sheeran）是30歲以下年輕富豪第五名。

拳擊手安東尼·約書亞（Anthony Joshua）去年贏得世界拳王，財富1.07億英鎊，但F1賽車手漢密爾頓（Lewis Hamilton）財富2.2億英鎊，是排名最高的現職體育界人士。

已退休的體育界人士則屬英格蘭足球隊前隊長貝克漢姆和妻子維多利亞共同財富2億英鎊排名最高。