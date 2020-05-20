美國披薩店主「自產自銷狂賺差價」：神操作有玄機

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一款披薩，兩種訂價。一：外送平台上的標價；二：披薩店家的標價。

肥宅食客自然喜歡第一個。但是，如果你是披薩店的老闆？如果你通過APP叫一份自家餐呢？

最近曝光的美國一家餐館老闆「自產自銷狂賺差價」的故事，乍聽好笑，但也揭示出不少道理。

什麼故事？

這家餐館老闆發現，他的披薩餅在外送平台DoorDash上的標價比他的賣價要低，但是，DoorDash會按他的賣價向他的餐館付錢。

舉個例子，店裏要價24美元的一款披薩，DoorDash標價16美元。

老闆悄悄下了一單，點了10張披薩送給朋友，刷自己的卡支付DoorDash總計160美元；DoorDash來店裏取貨，付給他240美元。

老闆賺得80美元。

圖片版權 Getty Images Image caption 外送App深受越來越多都市年輕人喜愛

怎麼會這樣？

事出有因。之前這位老闆注意到，自己的餐館在網路上被留了許多差評，比如送到後披薩已經冰冷。店裏也曾收到外賣客人的抱怨電話。

老闆很納悶，過去10年，他堅持不做外送，因為擔心會影響品牌的品質。

收到投訴、差評後，老闆和曾在金融圈就職的博客朋友羅伊（Ranjan Roy）做了一番調查。

羅伊說，他2019年3月聽說朋友開始收到外送投訴。網搜發現，朋友的餐館已被外送平台DoorDash上架，原來餐館網頁上的「點餐自取」旁不知什麼時候多了一欄「訂餐外送」，點擊鏈接去了DoorDash，發現自己一款售價24美元的高檔披薩標價16美元。

接下來發生的，就是前文提到的那檔賺80美元的故事。

但是，這80美元只是毛利，除去披薩成本和外送盒總計70美元，淨利只有10美元。

後來，他們又通過DoorDash下了訂單，這一次裝盒的只有麵餅。通過差價，可以最大限度地賺錢。

羅伊在博客中寫道，「我就是好奇，難道DoorDash就看不出來？DoorDash還真沒注意到。」

BBC新聞試圖聯繫DoorDash，迄今對方仍未置評。

DoorDash瘋了？

DoorDash這是什麼神操作？羅伊解釋說，這是所謂的「需求測試」引發的結果。

需求測試的邏輯是，外送平台在對方不知情的前提下「爬刮」餐館網站，自行建菜單開始接單，不收傭金。

拿到一定的訂單數據後，外送平台就可以去和餐館洽談，爭取簽約。

然後，就可以光明正大地開始提成了。

DoorDash金主是誰？

DoorDash是美國著名的外送平台，背後的金主是投資巨頭、日本的軟件銀行集團。

5月最新數字顯示，軟銀虧損創下歷史新高：將近130億美元。

18日，軟銀總裁孫正義述職時據報曾自比耶酥。報道說，孫正義在和投資者通話時說，耶穌「也曾被人誤解」。

引發爭議後，孫正義就此言道歉。

日前，阿里巴巴創始人馬雲宣佈，將從任職13年的軟銀董事會卸任。

圖片版權 GRUBHUB Image caption 外送平台自行添加客家引起爭議

「我們怎麼走到了這一步？」

其它外送平台擅自給餐館上架的事情也有先例。

年初，人稱美版「餓了嗎」的美國外送巨頭Grubhub也曾因類似做法引起諸多餐館抱怨。當時，Grubhub的發言人曾向BBC表示，上了Grubhub，餐館拿到的訂單更多。

發言人還向BBC透露，美國多家送餐平台都這樣做。

美國外送領域競爭相當激烈，過去一段時間，頻頻傳出虧損消息。新冠疫情爆發、居家令廣泛推出以來，外送行業更加引入關注。

羅伊在他的博文中也對市場現狀提出質疑。

他說，如果說資本主義的驅動器是賺取利潤，外賣送餐讓我一頭霧水。所有的（外送）平台都在虧損，餐館抱怨受壓榨，外遞小哥成了零工經濟的代表，食客不滿意多付錢……

「數百萬筆交易、數十億計美元易手，居然沒有贏家。我們怎麼走到了這一步？」

有業界人士解讀，外送平台投資者容忍做賠本買賣的考量是，佔領、加固市場根據地，爭取做到主宰，那時候，就可以把價錢提高到盈利的地步了。

果真如此，肥宅食客的壞消息來了，今後餐館要付更多傭金、美餐可能會漲價；訂餐也要交更多手續費......