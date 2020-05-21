美國參議院通過法案，或導致部分中國公司退市

圖片版權 Getty Images Image caption 中國電商巨頭阿里巴巴於2014年在紐約證券交易所首次亮相。

美國參議院通過了一項法案，可能阻止一些中國公司在美國證券交易所出售股票。這項法案要求海外公司遵循美國的審計和其他財務法規標凖，並要求上市公司披露其是否由外國政府擁有或控制。

在美國總統特朗普簽署法案使之成為法律之前，該法案還必須由眾議院通過。

此時恰逢中美兩國的緊張關係因病毒大流行而加劇，以及中國咖啡連鎖店瑞幸咖啡爆出醜聞。

該法案適用於所有外國公司，但矛頭指向中國。特朗普和其他美國政客隨後對北京提出了嚴厲批評。

特朗普及其政府官員稱，中國在新冠病毒爆發早期處理不當。疫情現已發展成大流行，導致全球近33萬人死亡，並嚴重打擊了全球經濟。

圖片版權 Getty Images Image caption 瑞幸咖啡有超過4500間分店。

在美國上市的中國公司最近幾周受到越來越多的審查。此前瑞幸咖啡透露，一項內部調查發現，去年其億萬美元的銷售額是「偽造的」。

該公司表示，其調查發現，從去年第二到第四季度的偽造銷售總額約22億元人民幣，這相當於預估年銷售額的40％。

瑞幸咖啡解僱了首席執行官和首席運營官，另外六名據稱曾參與或知道這筆交易的員工已被停職或休假。

遭受醜聞打擊後，該公司表示，已與中美兩國的監管機構合作，中國已開始對該公司進行調查。

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中國公司在2019年成功進軍美國股票市場的為數不多，在納斯達克上市的瑞幸咖啡是其中一個。

瑞幸咖啡周二表示，納斯達克交易所已經通知該公司，計劃將其退市，原因是擔心涉嫌虛假銷售和披露失敗。其股票將在交易所交易，等待上訴結果。上訴預計在45天內完成。

自4月7日以來，這家遭受醜聞打擊的公司股票在周三恢復交易後暴跌了35％以上。