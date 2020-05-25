Image caption 英國房地產市場的一個特點就是資產的流動性強，同時也具有健全、公平的法律保障。

新冠病毒疫情重創英國經濟，房地產業全面停擺。在政府開始實施防疫居家封鎖後，全國的房地產交易按下暫停鍵，超過37.3萬起正在進行的房產交易暫停，涉資820億英鎊；租房需求也下降超過40%。

面對經濟低谷和各方悲觀評估，也有資深業內人士看好英格蘭房地產的反彈潛力。

近日，BBC中文分別採訪了倫敦金融城中長期從事房地產業工作的一些專業人士，包括全球最大國際律師行貝克·麥堅時（Baker McKenzie）英國不動產部門的律師朱一抒，以及伯克希爾哈撒韋中國區負責人的韋朝賀先生等，請他們分析了新冠病毒疫情對英國房地產市場的衝擊，以及疫情後市場的走向。

英國經濟重頭戲

據悉，面對疫情中負債累累、千瘡百孔的經濟現狀，英國政府已將重振房地產市場和建築業放在疫情後恢復經濟活動的重頭位置；特別是在佔英國人口和經濟活動絶大多數的英格蘭地區，因此不少專業人士預計房地產市場復蘇反彈潛力巨大。

疫情高峰剛剛過去的5月中旬，英國政府在尚未全面解封之際，就決定重新開放英格蘭地區的房地產市場，允許潛在買家和租戶看房交易。英格蘭地區的房地產經紀、搬家公司和產權轉讓交易機構已獲准重新營業，前提是有關人員要遵守保持社交距離的規定。

貝克·麥堅時（Baker McKenzie）律師所英國不動產部門律師朱一抒貝和伯克希爾哈撒韋中國區負責人的韋朝賀分別表示，目前看來，2020年的新冠病毒疫情對英國，特別是對倫敦的房地產市場衝擊是「暫時的」。他們認為，由於英國土地私有，供給長期不足的現狀難以改變，市場上無論是商業地產還是住宅房地產的剛需仍然存在。

英國房地產投資前瞻

朱一抒說，英國脫歐沒有改變倫敦作為國際金融中心的地位，作為有著良好地產制度環境和法律保障的英國，因為英鎊匯率一度大幅度下跌相反吸引了大量國際投資進入地產市場。況且商業地產數量有限，因此賣方市場的總體態勢一直沒有改變。

她還指出，2019年底英國大選中保守黨政府取得壓倒性優勢上台，投資人對未來英國商業環境信心大增，本來有望較快結束2018/19年買賣雙方一度觀望博弈的市場平靜時期，只不過疫情的到來延緩了疫情前已經不斷上漲的交易需求。

英國國家統計局和英國土地交易登記署最新數據似乎也為這個觀點提供了一些證據：英國疫情封鎖前，2020年初倫敦房產價格當時正以3年以來最快的速度上揚。

另外，美國著名投資人巴菲特也是在英國脫歐後進軍英國房地產市場。巴菲特麾下的伯克希爾哈撒韋2019年併購了韋朝賀在英國成立多年的投資公司。

韋朝賀說，房地產是包括英國在內的所有國家的重要資產和經濟平穩利器，其抗險能力體現在很多方面。

他說，雖然遭遇新冠疫情，英國房市重啟有很多利好因素，前景應該還是充滿陽光的，包括享譽世界的老牌的教育，穩定的經濟等社會綜合因素。

韋朝賀還表示，在新冠疫情之下，歐洲成了重災區，從人流量的限制這個角度上來說，英國的脫歐反倒成為不幸中的萬幸，未來有益於防控歐洲國家之間可能發生的疫情再傳播。

英國經濟危機中的潛力

圖片版權 WSP Image caption 房地產和基礎建築業都是英國疫情後期復工復產首批行業，英格蘭2號高鐵項目重啟，助推該地區房地產業的復興。

分析指出，雖然新冠疫情對英國經濟造成巨大衝擊，很多經濟學者較悲觀的預測警告稱，英國將陷入規模空前的衰退。與此同時，英國政府也出台了一攬子救市、救經濟措施，包括對因為疫情無法工作的普通工人予以財政補貼，由政府支付原工資80%，確保其生活消費包括歸還房貸能力，以及房貸也可以予以一定的延期等等。

因為疫情，英國和美歐一樣將低利率時代推向極限：英格蘭銀行2020年3月將基凖利率降低到0.1%，5月份維持這一歷史新低水平。在房地產市場上，這也符合英國多年來刺激居民增加槓桿的住房金融政策。

韋朝賀承認新冠疫情對英國房地產交易的衝擊的同時，引述巴菲特的話說：千萬不要白白浪費一次嚴重的危機。對有實力的投資者來說，這也是投資機遇。

朱一抒表示，英國特別是商業房地產市場的一個特點就是資產的流動性強，同時也具有健全、公平的法律保障，沒有不必要的流程，相比較很多國家來說對待國內外投資者一視同仁。

她舉例受疫情影響較大的零售商業地產，比如餐廳、酒店、商場等，政府也發佈政策積極引導溝通，平衡房東和租賃方關係，比如租賃方可以與房東協商將按季支付的房租按月支付，以緩解疫情衝擊帶來的現金流壓力。

她指出，不鼓勵並抑制投機也是英國政府房地產一貫政策。包括出台對海外買家新增印花稅，這方面對市場會有何影響還需要觀察。

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朱一抒和韋朝賀分別都指出，英國有著對買賣雙方健全的法律保障體系，疫情更促使英國房地產出現以網絡線上交易代替一部分線下活動的趨勢。

香港《南華早報》報道說，外國買家都通過網絡線上看房是疫情後英國住宅市場一個潮流。

實際上，即便在疫情封鎖時期，包括港資、中東財團、歐洲基金在內的眾多國際機構或個人投資者都通過了遠程下單的方式，來對英國的一些優質資產進行競購投資或交易。