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病毒溯源、貿易協議、華為、香港，當前中美較量的領域中或許還要再加上一個航空。

上周，美國政府指責中國阻撓美國航空公司恢復往來中國航班的要求。作為報復，美國政府要求幾家中國航空公司提交航班時刻表，並警告可能發現中國航班「違背適用法律或對公共利益造成負面影響。」

稍早，美國交通部短暫推遲了幾班中國包機。

中美在航班復飛問題上互相掣肘，可能令這個在疫情中損失慘重的行業雪上加霜。

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「五個一」

中國疫情逐步控制後，國內航線逐步恢復，官方數據顯示五月中旬單日班次首次回升至萬次以上，恢復至疫情前的約60%。

然而，考慮到全球疫情依然嚴峻，往來中國的國際航班管制措施依然嚴格。

為了控制疫情回流，中國民航局在3月29日開始執行「五個一」政策，即一家航空公司在一個國家保留一條航線，一周一個航班。

該政策甫一實施，往來中國的國際航線瞬間縮減90%，此舉限制人員流動的同時，也直接推高了機票價格，「天價票」頻出。

四月、五月，中國持續實施「五個一」政策。從上周各航空公司公布的計劃來看，六月也將繼續實施這一政策。

但這一政策與美國的復飛計劃可能衝突。美國政府稱，注意到達美航空和美聯航希望6月復飛往來中國的航班，而在疫情期間中國航空公司並未中斷往來美國的航班。

已經有計劃復飛中國的一些國際航空公司，已經開始銷售機票，如果復飛申請無法獲得中國民航局的複凖，可能會迎來一輪退票潮。因此，很多身在海外的留學生稱買到了「永不會起飛的航班機票」。

美國交通部在一份聲明中稱，「已經向中國有關部門就這一情況提出抗議，對中國不允許美國航空公司充分行使其權利、禁止美國航空公司在公平平等基礎上與中國航空公司競爭的做法，美國已經多次表示反對。」

作為反制措施，美國交通部要求未中國航空公司在5月27日前報備航線信息，並規定報備要提前30天，這能意味著，5月27日只能報備6月27日之後的航班，期間30天中國航司能否往來美國存在無法執飛的可能性。

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雪上加霜

疫情時全球各地人員流動大幅縮減，國際航空運輸協會（IATA）2月時警告全球航司今年營收將損失290億美元，僅僅一個月後，又將該數字上調到1130億美元。隨著疫情的發展，這一數字再次上調到3140億美元。

西南航空（Southwest Airlines）執行長凱利（Gary Kelly）表示，旅行需求減少似乎更多是由恐懼而非經濟因素所驅動，這類似於2001年「9/11恐怖襲擊」事件後的情況。

凱利表示，「對旅遊來說，『9/11』事件不是經濟驅動的問題，更多是出於恐懼，坦白說，我認為這次情況也一樣。我認為兩種因素都有，但感覺更像『9/11』時那樣。」

重資產的航空業在疫情下處境艱難，一些原本經營不善的航空公司迅速倒下。

3月，英國弗萊比航空（Flybe）宣佈破產。同時，中國的海航也陷入流動性危機，向政府尋求介入。英國航空宣佈其約3.6萬名員工停薪留職。

5月，拉美第二大航空公司哥倫比亞航空公司稱，疫情導致的停飛，使公司收入減少80%，資金流動性陷入危機，因此正式申請破產。

停飛、倒閉之後，倖存的航空公司還可能經歷艱難復蘇。國際航空運輸協會稱，2021年客運量將比疫情前下降3成到4成，完全恢復到疫情前水平可能要到2023年。

中美在復飛問題上的互相掣肘，將進一步延緩航空業復蘇進程。而對於航空公司而言，僅有的一國一周一次的航班，雖然班次少，但票價高，推高了利潤，而當前這部分收入也陷入危機。