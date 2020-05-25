圖片版權 Getty Images Image caption 中國官方失業率接近歷史最高水平，實際的失業率可能更高。

按照經濟學家們的說法，中國的經濟數據不可信，但是經濟學家們現在遇到了新的難題——中國沒有了經濟數據。

上周五，中國表示，將不會為今年的經濟確定增長目標。

這真是前所未有的情況，因為中國政府自1990年開始每年都會公布經濟增長目標。

放棄經濟增長目標是承認新冠疫情過後中國經濟復蘇困難重重。

雖然最近的數據顯示中國正在從經濟放緩中走出來，但是復蘇之路並不平坦。

好消息

自從新冠疫情爆發以來，中國工廠重新開始了生產。

4月份的工業產量增長3.9%，超過預期水平，也比今年頭兩個月大規模封城隔離措施實施後的跌幅13.5%有了顯著的不同。

另外還有一系列的其他數據都出人意料地好，符合經濟學家預測的V型反彈，也就是經濟開始時突然大幅下跌，緊接著迅速恢復上升。

Image caption 中國國家統計局統計的2000年至2020年中國工業產量年度變化百分比值圖

根據投資銀行摩根大通的統計數據，中國六大發電站的煤炭消耗量在五一黃金周假期之後迅速飆升至歷史同期水平。現在的消耗量比歷史平均水平還高出1.5%，顯示對電力的需求已經回復到正常水平。

中國封城之後出現的沒有污染的天空，隨著經濟活動的增加也消失了。

中國空氣污染在工業排放的推動下，最近也超過了去年同期，這是自新冠疫情開始以來的第一次。

所有這些跡象都顯示，中國正在慢慢回到正軌。

但是這並不是通常意義上的正軌，這顯示世界其他地方讓各自的經濟恢復起來所面臨的困難有多大。

最近的零售業銷售數字顯示，讓人們去商店採購極為困難。今年4月，零售額下跌了7.5%，雖然比3月要好，但是距離經濟恢復正常運轉所需要的零售額數字還有相當的距離。很多中國人仍在擔心會出現二次感染高峰，他們不像從前那樣願意消費。

難怪中國現在放棄了今年的經濟增長目標——中國政府知道要預測本次疫情的深度和廣度非常困難。

失業率上升

跟所有這些結合起來的另一個因素，是極為重要的失業率。目前中國官方公布的4月失業率為6%，比3月略高。這已經接近歷史最高水平。

不過很多經濟學家認為，中國的真實失業率應該更加嚴重。

圖片版權 Getty Images Image caption 2020年原本是中國要消滅絶對貧困的年份

總部設在倫敦的智庫資本經濟學（Capital Economics）認為，鑒於中國大約五分之一的農民工仍然沒有返回城市復工， 「真實的失業率水平很可能是官方數字的一倍」。

即便是中國共產黨的喉舌《環球時報》，也一改慣常對中國經濟鼓勁加油的啦啦隊風格，指出就業市場前景多麼慘淡。

該報說，今年隨著小型企業的裁員， 「中國私營經濟領域從業人員的工資幾乎不可能達到他們在2019年的收入水平。」

而且，這種局面好轉之前情況還會進一步惡化。

北京大學的林毅夫教授引述清華大學今年3月的一次調查數據寫道：未來3個月大約85%的私營企業都將很難生存。

他說：企業破產將導致失業率繼續增加。

很多中國人受僱於國有企業，中國的經濟體系與美國相比能更好地吸收各層次的失業人口。

Image caption 2000年至2020年中國總零售額的變化，統計單位為人民幣萬億元（CNYtn）

中國老百姓有更多的積蓄，有更好的家庭後盾，很多農民工在家鄉還保留著土地可以用來解決基本生活需求，在最壞的情況下甚至成為他們的寄托。

中國全球化智庫（Centre for China and Globalisation）的王輝耀告訴記者說， 「你會看到一個大的轉變就是農民工回到自己的村莊，在那裏他們都有塊自己的土地。」

「的確，目前會有些艱難，但是中國以外的人可能無法理解我們是怎麼看艱苦和困難的，這些中國人不久前很窮的時候都經歷過。」

今時不同往日

中國共產黨以往總是提出經濟增長目標，把它視為中國經濟成功的象徵。

但是這一次情況卻不同了：沒有設定目標，也就無法迴避這樣一個事實，那就是當前的經濟環境是中國近年來最為嚴峻的。

的確，中國經濟曾經走過困難的階段，比如說1990年代時大量工人下崗失業。

當時國有企業支撐著中國的經濟，為全國絶大部分的勞動人口提供就業機會。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國面臨近年來最為嚴峻的經濟環境

由於經濟放緩，國企工人大批下崗，失業率迅速上升。根據美國全國經濟研究所（National Bureau of Economic Research）的數字，當時中國的失業率每年上升一個百分點。

中國國企從1995年僱用勞動人口的六成減少到2002年的三成。私營企業迅速進入勞動市場聘用了大批年輕人，當時中國經濟度過難關得以恢復。

但是這一次情況卻不同了。牛津大學中國中心的經濟學家喬治·馬格納斯（George Magnus）說，私營經濟也同樣面臨壓力， 「當時沒有貿易戰，製造業正在大量轉移到中國。」

「中國夢」面臨壓力

過去40年中國共產黨一直可以向民眾承諾一份簡單的契約：我們保證你們的生活質量不斷改善，你們跟我們保持一致，這樣我們就可以讓中國走在正確的道路上。

2012年中國領導人習近平宣佈 「中國夢」時，將這份契約表述得非常具體化。

圖片版權 Getty Images Image caption 牛津大學經濟學家喬治·馬格納斯（George Magnus）說，中國工人可能開始復工了，但是世界其他地方還在經濟恐懼當中。

2020年原本是中國夢這一宏大計劃中的關鍵一年，中國要徹底消除絶對貧困，要讓數百萬計民眾的生活水平和質量大大提高。

但是新冠病毒疫情可能會使當局這樣一份社會契約無法兌現。

這次的疫情算得上是中共歷史上面臨的最嚴重的經濟危機，並成為威脅中國社會穩定的重要因素。

數以百萬計的年青一代可能無法確保能得到父輩們曾經享有的成功。對中共來說，要保證自身的合法性，確保契約中的財富、就業機會和社會穩定極為關鍵。

這就是經濟復蘇對中國如此重要的原因，而沒有制定經濟增長目標，就增加了中國政府迫切需要的靈活性，以便為經濟復蘇找到解決方案。