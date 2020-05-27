英國5G如棄用華為會產生什麼影響

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華為在英國的未來再次布滿陰霾。這可能會影響英國提升互聯網服務計劃的效率和開銷。因為新冠病毒大流行，英國的經濟狀態已處於不確定狀態。

英國重新考慮華為的催化劑是美國以「國家安全」為由限制華為購買芯片。周日（5月24號），英國國家網絡安全中心（NCSC）證實，正研究這會對使用華為技術的英國網絡產生何種影響。

聽起來很模糊。但這可能為英國政府掉頭鋪平道路。

英國首相約翰遜一月份批准在移動和寬帶網絡非核心設備中繼續使用華為技術，但須減少華為的市場份額。

現在他可能會傾向於改變主意。

這將有助於約翰遜防止贊成禁令的後座議員破壞即將發佈的《電信基礎設施法案》。

此外，這有助於緩解與白宮的緊張關係，白宮此前表示，繼續使用華為將「對我們分享（安全）信息的能力產生重大影響」。

約翰遜和特朗普可能在下月舉行的七國集團峰會上見面。拋棄華為可以幫助英國確保和美國達成脫歐後的貿易協議，但同時也會使英中關係更加棘手。

華為警告這將帶來一系列後果。

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華為副總裁張國威（Victor Zhang）告訴BBC：「更多的供應商意味著更多競爭、創新和更好的網絡可靠性，這對確保消費者能夠獲得最佳技術至關重要。」

他補充說：「排除華為將嚴重拖延5G建設，也會使英國經濟遭受高達70億英鎊損失。」他引用了代表英國網絡運營商的貿易組織英國移動（Mobile UK）去年發表的一項研究。

「耗時」

移動服務供應商擔心，當前版本的5G網絡將依賴於以往的4G設備供應商，在現有的4G設備中插入新裝置。

新聞網站ThinkBroadband主編安德魯·弗格森（Andrew Ferguson）解釋說：「安裝額外的天線時，許多4G都可以通過升級軟件實現5G。」

他補充說，即使華為禁令僅限於技術升級，（英國）基站網絡仍需淘汰並替換一些舊基礎設施。

撰寫英國移動（Mobile UK）報告的諮詢公司「Assembly」的馬修·豪威特（Matthew Howett）補充說：「這不僅對運營商來說非常昂貴，而且過程將耗時很長，他們需要對所有站點進行更改。」

「華為一直創新能力很強，不斷提供最小最輕的5G設備，這意味著運營商有時可以僅用櫻桃採摘機將其掛接到現有的巨大的桅桿基礎設施上。其他供應商的設備則更笨重，這意味著在取得規劃許可和封路方面的要求更多。」

華為的主要5G競爭對手是諾基亞和愛立信這兩家歐洲公司。

英國移動運營商稱，從三個供應商中選擇，有助於謀求低價。

在許多情況下，他們希望混用兩家供應商。如果其中一家出現技術問題，他們可以靠另一家提供服務。

華為去年委托進行的一項研究聲稱，排除華為，由於競爭減少，將使一國的5G投資成本增加8％至29％。

而且如果移動運營商不得不花更多的錢，這意味著消費者的賬單也會增加。

但一位反對華為的英國國會議員表示，還有更多重要的因素需要考慮。

英國外交事務委員會鮑勃·塞利（Bob Seely）告訴BBC：「這其中的因素還包括自由和公平的競爭，安全要素，數據隱私，以及地緣政治影響力因素和中國共產黨的影響力要考慮。原則上，通信網絡中不應存在高風險的供應商。」

華為否認使用中國國家補貼來削弱競爭對手，並表示永遠不會代表中國從事間諜活動或以其他方式故意損害客戶利益。

家用寬帶

華為還是固網寬帶的重要參與者。

英國監管機構通訊管理局（Ofcom）稱，在為住宅、辦公室和其它建築直接提供的超快全光纖市場中，華為目前約佔44％的份額。

英國電信（BT）的Openreach部門旨在通過使用諾基亞和美國亞川（Adtran）公司提供的更多套件，使其達到35％的政府目標。

但這避開了一個事實，即另一種設置的光纖信號僅能到達路邊機櫃，而最後的鏈接由銅基提供。而涉及的成千上萬的路邊機櫃都是華為的。

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弗格森表示：「它們直接連接網絡的核心。除非有人要為此投入數十億英鎊，和做這項工作的所有人力，否則更換這些產品完全不可能。」

儘管華為的反對者希望它完全消失，但他們承認這在短期內是不切實際的。

但塞利建議，在「有的換」的情況下，應將路邊的機櫃和同類產品都換掉。

幾乎每人都同意的一件事是，在經濟不確定性時期，這個問題需要被一勞永逸地解決。

豪威特說：「這些採購決定可能要花18個月到兩年的時間才能完成，此外要花更多的時間才能滿足需求。因此，這不僅僅是一夜之間決定不用華為的問題。解決這一問題需要花上很多年。」