圖片版權 Reuters

通訊科技公司華為（Huawei）迎來進入英國20週年之際，該公司將在報紙和互聯網開展一場媒體宣傳公關戰。

華為在一封公開信中表示，將一如既往地向英國5G移動及全光纖寬帶供應商提供「最好的設備」。

這一舉動正值英國政府進行一項新的安全評估之際，這一評估可能導致在英國禁用華為5G網絡設備。

華為在英國的領頭人表示，他期待英國會以國家利益為依據作出行動。

這一動議作出之前，周六（6月6日）的《每日電訊報》（Daily Telegraph）刊登報道，指總部在倫敦的匯豐銀行（HSBC）憂慮，假如英國與華為作對，匯豐可能會在中國遭到報復。

《星期日泰晤士報》（The Sunday Times）報道，中國駐英大使近日向一眾商界領袖表示，北京將這一問題看作是「一次（鑒別酸鹼度的）石蕊試驗，看英國是不是一個真正忠誠的伙伴」。

華為的高級副總裁兼英國業務負責人張國威（Victor Zhang）向BBC表示，這一場廣告宣傳戰是為了在圍繞這家公司的「噪音」當中向人們提供事實。

他說，他希望英國會採取「以證據和事實為依據的做法」，同時警告說，更強大的互聯網絡項目一旦因為這家公司被排除在外而導致延遲，將帶來巨大的經濟影響，並有可能造成數以百億英鎊計的損失。

「我們需要緊密合作解決這個問題，但是我們需要採取行動，加快寬帶的部署，」他說，「在這件事上我們沒有時間拖延。」

進軍英國20年

2005年，華為在英國找到了第一次進軍全球市場的突破口。當時它簽署了一項協議，為英國電信（BT）升級其銅纜寬帶網絡，當時華為剛剛進入英國市場5年。

圖片版權 VCG / Getty Images Image caption 英國有兩家移動通訊運營商現在需要將華為設備從它們的網絡中移除，以符合政府規定的35%上限。

15年後，英國政府一度決定允許華為參與英國的5G移動網絡建設，代表了又一個關鍵性的勝利。

1月，英國各部長宣佈，華為的市場份額將會被限制在最多35%，並且將會被排除在敏感地區以及所謂的「核心」網絡之外，即相當於系統的大腦位置。

當時這家中國科技巨頭似乎已經避免了美國以該公司帶來國家安全風險為由而一直推動的全面禁令。

不過，在3月，保守黨後座議員的反對以及之後的新型冠狀病毒危機，令英國背負更大的政治壓力，要減小對中國的依賴。

而自1月以來，儘管華為一再否認公司會讓客戶陷入風險，華盛頓方面的立場亦未有軟化。

5月，美國對華為實施重大的新制裁措施，限制其使用美國技術製造的芯片。

「我們認為這個決定會嚴重影響半導體行業的全球供應鏈，」張國威向BBC表示，「我們需要找出解決辦法。」

圖片版權 Huawei Image caption 華為在其進入英國市場20週年時發佈的廣告中，強調它給英國帶來的好處。

張國威表示，要為實際的影響下定論，目前還為時尚早，但他承諾將會在華為完成評估之後將細節公布。

不過，這些制裁措施促使英國國家網絡安全中心（NCSC）開展了自己的評估審核。

NCSC預計將在未來數星期公布其評估報告，並有可能聲稱已經失去信心能夠管控華為參與5G建設帶來的風險。

這可能會為政府打開轉換立場的通道，進一步降低甚至最終排除華為的參與。

這對移動運營商來說可能是巨大的代價，從而令客戶的賬單金額提高。它也可能令運營商在英國提供5G服務的步伐變慢。

此次公關宣傳還突出華為對英國大學以及其他機構的支持，而如果該公司被封殺，這些也可能受影響。

「我們相信，英國肯定會以事實和證據為依據來評估，因為英國會非常認真地看待自身利益，」張國威說。

「殺出一條血路」

《華爾街日報》（The Wall Street Journal）周六報道，華為創始人任正非在2018年曾告訴自己的員工，該公司正與美國對抗，而他們應該「撲上去，殺出一條血路」。

圖片版權 Kyodo News Image caption 華為創始人任正非

在被問到這一說法時，張國威表示，這反映了華為受到美國猛烈攻擊的境況。

「我們非常弱勢，而我們知道美國試圖以所謂的安全理由攻擊華為，這完全是錯誤的，」他說。

「它只不過是因為貿易和保護主義。」