圖片版權 Reuters Image caption 疫情下香港進出航班與旅客需求大減，國泰旗下業務重創。

香港國泰航空宣佈啟動390億港元（50.32億美元；355.83億元人民幣）資本重組計劃，應付新型冠狀病毒疫情所造成的財政壓力。計劃包括接受香港特區政府入股與貸款。

國泰航空星期二（6月9日）向香港交易所提交公告稱，該公司將向香港特區政府財政司司長法團旗下「航空2020有限公司」（Aviation 2020 Limited）發行195億港元優先股，並接受對方過渡貸款78億港元，合共273億港元。英資太古集團仍將維持最大股東地位，持股比例為42%，港府與屬中國央企的中國國際航空將合共持股超過30%。

國泰表示，受疫情影響，2020年首四個月乘客人次同比下跌64.4%；載貨量同比下跌26.6%。自2月以來，每月虧損現金25億至30億港元。

路透社稍早前報道，作為救助措施，國泰原本考慮對旗下國泰港龍與香港快運品牌作出整合，但遭遇中國民航局的阻力。中國民航局去年以國泰有機組人員參與反對《逃犯條例》修訂示威為由，責令其整改「重大航空安全風險」，否則可能被禁飛中國大陸。