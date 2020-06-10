航空旅行：新冠疫情過後機票定價背後的學問

圖片版權 Getty Images

新冠病毒疫情對全球航空業造成重大打擊，在疫情逐漸趨緩航班恢復之後，機票會不會變貴？

新冠病毒疫情期間，幾乎所有航空公司都停飛好幾個月，只有一些航空公司維持零星航班將滯留國外的國民接送回國，也有些航空公司將客運轉為貨運暫時維持生計。

向航空旅行業提供信息服務，包括訂票系統的科技公司阿馬德烏斯（Amadeus）的肯尼（Benjamin Cany）表示，所有的航空公司都想要盡快恢復航班，也希望能吸引乘客恢復搭飛機旅行，因此短期來講，航空公司會降低票價吸引消費者。

但是接下來幾個月過後，航空業仍有一些不確定因素可能會將機票票價推高，這些不確定因素可能包括一些航空公司關門倒閉，這樣會導致機票供應減少，航線競爭也變少，票價可能會變貴，一般預料航空旅行業可能要等到2022，2023年甚至更久以後才能恢復到新冠疫情之前的水平。

定價機制

肯尼表示，航空公司機票的定價機制極其複雜，是各種科學算法模型的組合，其中包括消費者的搭乘飛機的需求和願意付出的代價，再加上航空公司的運載量等各種因素。

這個定價機制是以科學數據，加上人為操作所獲的結果，價格模型和算法等方面屬於科學數據，這包括航空公司不同的艙位等級，不同的航線和飛行時間，加上歷史數據，季節變化和市場指標等。

收集這些科學數據之後，航空公司會有定價和收入管理的專門人員，這些專門人員會針對數據進行調整做出凖確的預測。

但這一切在新冠病毒疫情爆發之後都改變了，沒有人能清楚確定過去數十年來的定價機制現在會出現什麼變化，尤其是在疫情仍然處於變化的時刻。

圖片版權 Getty Images Image caption 低價促銷是否能快速吸引消費者上門還是未知數

機位需求

在大多數的情況下，供應曲線和需求曲線是航空公司票價最基本的決定因素，航空公司掌握有供應曲線。一般來說，如果航空公司要刺激需求，就會降低價格。

但是現在並非一般情況，因為新冠病毒疫情，消費者擔心搭乘飛機。航空公司及其供應商組成的Apex行業協會首席執行官李德（Joe Leader）表示，短期內航空旅行需求仍然不高，航空公司會在票價上做相應調整吸引消費者，希望低價策略加上新冠病毒安全措施能鼓勵旅客搭乘。

在馬來西亞航空（Malaysia Airlines）和easyJet等公司擔任過高管的西蒙斯（Paul Simmons）表示，現在很難預料低價策略能不能奏效，也許它不如以前那麼有吸引力，現在人們有更大的憂慮，不願坐飛機。

一般預料國內航空會比國際航空恢復得快，國際航空運輸協會（IATA）預料，商務飛行和探訪親友會帶動航空需求，燃料費用不太可能造成影響，因為燃料供給短時間內比市場需求更多。

圖片版權 Getty Images Image caption 世界各地很多航空公司都停飛

供應下滑？

如果說航空需求有不確定因素，那麼在供應方面也有影響票價的變動因素存在。

其中最讓人擔憂的就是航空公司停放在跑道上成排成排的飛機，一些老舊和效益不高的客機會被提前淘汰。不過西蒙斯指出，大多數停飛的飛機是暫時存放，而不是廢棄。

Apex行業協會首席執行官李德表示，即使有很多飛機提前退役，航空公司還是有足夠的飛機應付需求，一開始需求比較低，航空公司有足夠的客機能飛行，波音和空中客車都宣佈降低產能，但如果需求增加，飛機製造商也能提高產量。

另外就是有些航空公司撐不過這個危機而關門倒閉，疫情過後也不會恢復營業而是徹底消失。這將導致競爭減少，對消費者來說不會是好消息。但其他航空公司會相應擴大承接航線，管控機構也會出手干預防止公司壟斷。

但是這個過程需要時間，經過一段整合重組，從中期來看航空機票將會上升。

航空關鍵字

新冠病毒疫情後，全球航空業面臨的關鍵詞是「不確定」的未來，會不會有新一波的感染，疫苗治療會不會出現突破，各國防治疫情措施會有什麼變化，全球經濟前景如何都會影響航空業的未來發展。

但是可以預料的是，首先是國內航空恢復運營，隨後是鄰近國家間的區域性航空回復，最後是長途飛行啟動。

哈薩克斯坦的阿斯塔納航空公司（Air Astana）首席執行官佛斯特（Peter Foster）表示，營運長途航線的航空公司也會從降低票價開始恢復飛行。

他相信，雖然新冠病毒疫情是前所未有的，但按照過去20多年的經驗，不論是1998年亞洲金融危機，9/11事件，全球金融危機等，在危機過去之後，航空旅行的需求最終都能恢復，這次也不例外。

訪問 BBC Worklife 閲讀 英文原文。