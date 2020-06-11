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科技巨頭亞馬遜（Amazon）正式禁止警方使用該公司的人臉識別軟件一年。

這一決定正值民權倡議人士對監控技術可能存在種族偏見而表示擔憂之際。

本周，國際商業機器公司（IBM）亦表示，將停止提供其人臉識別軟件作「大規模監控或種族歸納」之用。

非裔美國人喬治·佛洛伊德（George Floyd）在被警察制服期間死亡，各企業在受到外界壓力要求回應之後，作出了這樣的決定。

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亞馬遜表示，停止執法部門使用該公司的軟件「Rekognition」是要向美國立法者們提供機會，就監管這一技術進行立法。

「我們主張，各國政府應該訂立更有力的法規，監管人臉識別技術的有道德使用，而在近日，國會似乎是凖備好迎接這一挑戰，」亞馬遜在一份聲明中說。

「我們希望，這一年暫停會給國會足夠的時間來實施合適的規則，而且假如有需要，我們隨時隨便給予幫助。」

不過，該公司稱，仍然會允許那些處理人口販賣的組織和機構使用有關技術。

亞馬遜的Rekognition也和其他任何人臉識別科技產品一樣，能夠使用人工智能（AI）來非常迅速地將一張警員用手機拍攝的照片與警方數據庫內的數十萬張照片進行比對。

人臉識別技術被指可能存在偏見已有一段時間。有研究顯示，算法錯誤識別黑人和其他少數族裔的人臉，可能性要大於白人。

過去，亞馬遜曾就偏見的指控為Rekognition軟件辯護，同時繼續向執法部門提供這款軟件。

作為非裔美國人的喬治·佛洛伊德在被警察壓制頸部期間死亡，再次喚起了這些憂慮。警察所運用的操作方法，以及執法部門對技術的使用，受到密切的審視。

本周較早前，IBM表示，將不再提供人臉識別技術，因為執法部門使用的人工智能系統需要進行「偏見」測試。

IBM首席執行官阿爾文德·克里什納（Arvind Krishna）在一封致美國國會的信中說，「對抗種族主義一如既往地迫切」，同時列出了三個該公司希望與國會合作的領域：警隊改革，負責任地使用科技，以及增加技術培訓與教育的機會。

呼籲立法

最近多個月，隨著議員、企業和公民自由活動人士呼籲對監控軟件進行更有力的立法，美國國會一直在評估對這項技術立法的可能。

眾議員民主黨人在周一（6月8日）提出了一項警隊改革法案，試圖禁止聯邦執法部門使用實時人臉識別，但一些活動人士指，這項措施力度不夠。

美國公民自由聯盟（The American Civil Liberties Union）表示，應該全面禁止在警員隨身攝像頭影像上使用人臉識別技術。如果地方執法機構未能限制這項技術的使用，聯邦政府就應該限制對該機構的資助。