圖片版權 AFP Image caption 高端服務業和旅遊業一直是海南規劃發展的重點，但在過去兩輪大開發中，政策紅利最終大多轉換成了房地產泡沫。

位於中國南部的海南島再次成為關注焦點。

本月，中國政府宣佈海南自由貿易港的建設方案，隨後又舉行發佈會詳解背後的開放政策。

零關稅、10萬個人免稅購物額、超低個人所得稅和企業所得稅、開放航權等「超預期」的開放力度引起議論——有觀點認為，開放措施對標香港的意圖明顯，考慮到香港近期的社會事件，此舉意在讓海南取代香港，至少是對沖香港的風險。

也有觀點認為，中國經濟面臨內外困境，急需超常舉措，產生新的動能，海南是絶佳的「改革沙盒」。沙盒是計算機技術中的一種安全機制，大致原理是通過一個隔離環境測試不可知的程序。

在建省後的30多年裏，海南多次成為中國經濟改革試點，但攪起的開發熱潮最後均以地產等泡沫形式收場，這一次能否擺脫宿命？

中國境內的避稅天堂

圖片版權 AFP Image caption 海南離島免稅購物額將提升到10萬元，允許島內居民購買免稅商品，以及所有中轉航班免徵航空燃油稅。

如果說全球有一個地方熱衷於搞「經濟特區」或「自貿區」，那無疑是中國。美國官方一份報告顯示，2019年全球各種形式的「自貿區」數量超過5000個，其中接近一半在中國。

儘管如此，海南自貿港方案依然引起極大關注。因為海南自貿港的很多政策超出外界預期，把這個小島的開放程度直接拉到中國前所未見的水平。比如：

超低稅率。中國個人所得稅最高一檔的稅率達到45%，企業所得稅達到25%，很多一線城市高端人才的收入很容易就觸及最高一檔。海南這兩項稅率則低至15%。

零關稅。配合這一政策的還有離島免稅購物額提升到10萬元，允許島內居民購買免稅商品，以及所有中轉航班免徵航空燃油稅。這些政策也將製造出另一奇觀——海南將成為中國首個「境內關外」地區（香港、澳門為「境外關外」），中國稱將在2025年前在整個海南封關，意味著中國人去海南也要過一道海關。

原產於海南或在海南加工增值超過30%後，進入中國內地免關稅。假如一家美國車企在海南建廠，它可以從全球免稅進口零部件，組裝後只要整車價值比所有零部件高30%以上，就可以免關稅輸入中國內地市場。

經濟學人智庫中國首席分析師王丹向BBC中文表示，海南被賦予了改革立法和監管制度的巨大自主權。包括減少貿易壁壘、國家干預和企業稅的試點計劃將對企業產生吸引力。

王丹提醒，「不過，初期可能會有大量的套利行為，會將海島作為避稅天堂，而不是進行有價值的投資。構建能真正吸引人才和投資者的市場化體系，將是一項長期工作。」

能否逃脫「房產詛咒」

圖片版權 Reuters Image caption 海南被認為經歷了兩次政策推動的大開發，但最終結果都是房產泡沫高漲，和發展高端產業尤其是高端服務業的目標相距甚遠。

出生於上世紀七八十年代的中國人，對「海南熱」這個詞並不陌生。

具體來說，海南被認為經歷了兩次政策推動的大開發，分別是1980年代末建省前後，以及2010年的建設國際旅遊島，但最終結果都是投機興起，炒房熱導致房產泡沫高漲，和發展高端產業尤其是高端服務業的目標相距甚遠。

1988年，海南從廣東省劃出，成立海南省，作為經濟特區也被賦予一系列寬鬆政策，海南似乎成為比肩深圳的商機熱土，「海南熱」也從南國一路燒到北疆。

剛剛脫離計劃經濟桎梏的中國人迫不及待南下淘金，「十萬人才下海南」成為那個年代中國人的共同記憶。

然而，海南的第一個高光時刻卻以鬧劇收場。重磅政策優惠、大量人才、天量資金，三者匯集海南，沒有激發出第二個深圳奇蹟，卻催生了中國人記憶裏第一個房地產泡沫危機。

徘徊在每平米1000多元的海南房價，在1992年暴漲超過5000元，1993年超過7000元。隨後在1996年崩盤，萎縮程度一度超過80%。

圖片版權 AFP Image caption 2016年，海南三亞的一處拆遷工地。國際旅遊島建設催生了又一輪房產開發熱潮。

稚氣未脫的海南經濟出現了泡沫經濟的典型現象——高企的房價，促使買房者和開發商都瘋狂貸款，銀行為了放貸，高利率吸收存款，金融槓桿逐級放大。當房價泡沫被戳破的瞬間，個人破產，開發商資不抵債，銀行不良資產爆表。

不到十年，海南留下的是一地爛尾樓和中國改革開放後第一間倒閉的銀行。之後多年，海南都在消化泡沫的代價。

這出鬧劇，即凸顯出中國改革開放初期狂飆突進的行事風格，也折射出當時社會的極度投機心理。

海南再次「熱」起來是2010年，中國政府以「重大戰略部署」形式，提出在2020年將海南初步建成世界一流海島休閒度假旅遊勝地，政策方面則對發展旅遊相關的現代服務業予以扶持。然而，這股熱潮再次被房地產綁架，這個島沒有如期出現遊客暴漲，卻迎來的地產商的狂歡。

房地產似乎成為海南發展的詛咒。每次面對重大政策利好，都會最終被房地產突然泡沫化吞噬。

以至於有經濟學家認為，海南的「泡沫文化」將制約這個島的發展，因為在東亞，還沒有一個經濟體可以跨越製造業階段，直接進入高水平發展，即便香港的崛起也構建在70年代製造業的興盛之上。

最新的方案似乎意識到這一點，一方面推出鼓勵製造業發展的優惠政策，同時高調宣稱不做「房地產加工廠」。

能否取代香港

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海南新政出台之前三天，中國全國人大通過了制定香港《國安法》的決定。事實上，海南自貿港出台後，最常被聯想的對象就是香港——「海南的目標是取代香港嗎？」的疑問遍布中文社交媒體。

從政策細節上看，似乎確有端倪：

零關稅和開放航權，有可能衝擊香港經濟中佔比最大的國際貿易份額。

十萬元的免稅購物額，對比香港5000元的免稅購物額，有可能衝擊後者依賴中國內地遊客的零售業。

15%的企業所得稅和個人所得稅稅率似乎也與香港稅制旗鼓相當。

乃至「構建多功能自由貿易賬戶體系」等金融開放舉措，可能對香港作為金融中介的巨大優勢構成威脅。

但受訪經濟學家無一認為海南可能取代香港。

香港中文大學房地產及金融助理教授胡榮向BBC中文表示，海南比香港體量大得多，其設計的定位不是取代香港，而是為中國整體經濟體制的進一步深層次改革開放做凖備。由於中國整體經濟結構和水平和香港是完全不一樣的，所以完全把香港經濟經驗用於全國的進一步改革開放不恰當。

「所以海南自貿港發展目標與香港完全不同，他們更多是互相促進的關係，而非競爭關係。」

英國皇家國際事務研究所查塔姆（Chatham House）資深研究員夏添恩（Tim Summers）也認為，海南將不會替代香港，這也不是建立海南自貿港的目的。海南將會與香港互補，尤其是在零售和物流領域。

圖片版權 Getty Images Image caption 貿易戰影響到香港的轉口貿易。而海南的免稅政策讓人們關注其對香港的替代功能。

「更深一層的趨勢是，中國經濟的持續增長，考慮到中國現在的經濟規模，擁有超過一個自由港很合理。香港可以持續扮演一個有價值的角色，只要對香港的管治允許這麼做。」夏添恩表示。

王丹則強調海南對香港的金融中心地位沒有威脅，「因為海南不能提供自由的資金外流。它更有可能利用其天然的宜居環境，成為醫療、教育等服務產業的試點。」

王丹還提出海南在建立自貿港過程中的另一個挑戰——海南不像香港、澳門那樣享有世貿組織批准的獨立關稅區地位。其稅收和貿易激勵政策可能在國際上受到更多阻力，不太可能所有企業都能平等地進入中國市場。

事實上，經濟學家認為，香港作為全球最成功的自貿港，很可能成為海南的老師，為前者帶來新的商機。

胡榮稱，香港的人才和資金會在海南自貿港的建設中發揮巨大的作用。在法制制度的建立和監管方面，海南自貿港都會向香港借鑒很多經驗。

圖片版權 AFP Image caption 香港與大陸在國際上被視為不同的關稅區。分析認為，海南難以取代香港的金融及貿易功能。

海南自貿港背負的新試驗

經濟特區在中國屢見不鮮，在中國改革開放之初，甚至成為政府破局的屢試不爽的絶招。

但以往建設經濟特區的邏輯都有跡可循——中國最早的經濟特區深圳、珠海和廈門，分別為了承接香港、澳門和台灣的經驗和資金而設立。其後的浦東新區，乃至不久前設立的雄安新區，則是為了配合上海和北京這兩個大城市的發展，疏解一部分城市功能。

Image caption 海南一處海灘上的集體婚禮。相對封閉的地理環境和相對較小的經濟體量，使海南成為天然的一塊試驗田，用以測試中國開放政策究竟能走多遠。

海南則完全不同於這兩種情況，既沒有臨近的發達國家或地區，供其借鑒經驗和承接資金，也沒有現成的大都市，供其疏解功能。

胡榮認為，海南自貿港的作用是，作為中國經濟改革的試驗田，測試改革的深度。

她表示，海南自貿港目標是建立不同於內地目前經濟特區的一整套經濟貿易法制服務規則，為今後進一步推廣到全國來積累經驗和打好基礎。

這麼做，源自中國經濟的現實需求。中國雨後春筍的各類經濟特區已經難以取得深圳、浦東級別的效果。

王丹認為，中國現在有幾十個自貿區，互相爭奪資金和人才，新的自貿區很難脫穎而出。

胡榮也表示，以前中國經濟水平比較落後，引入一定程度經濟制度創新和改革就能帶來巨大的改革紅利。但是目前中國經濟體量已經不可同日而語，以前的方法已不能適應目前中國經濟的深層次發展需求。

衝破目前的改革僵局，需要更強效的改革措施，更大的開放力度。

因此海南獲得的開放紅利是1978年以來之最。而相對封閉的地理環境和相對較小的經濟體量，使海南成為天然的一塊試驗田，用以測試中國開放政策究竟能走多遠。

從這個意義上講，海南成為測試下一步中國經濟改革措施的「沙盒」，需要測試的最主要問題其實只有一個——到底開放到什麼程度可以不突破底線，又實現發展？