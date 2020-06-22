中國要求銀行讓利 1.5萬億會流向何方

圖片版權 EPA Image caption 疫情對中國經濟帶來嚴重衝擊，政府鼓勵地攤經濟解決失業問題。但銀行業在疫情中利潤仍得以保持。

疫情衝擊下，中國各個行業一片哀嚎。各國政府將救經濟視為與抗擊疫情同等重要的事情。中國政府最近的表態，要求銀行讓利1.5萬億元拯救實體經濟。

6月17日，中國國務院常務會議透露，將推動金融系統全年向各類企業合理讓利1.5萬億元。

政策一齣輿論嘩然，銀行股大跌。反對者認為，此舉幾乎擠幹銀行業的利潤，對行業造成直接打擊。

支持者認為，實體經濟疲弱未來也會危機銀行利潤，放水養魚，可以讓整體經濟快速恢復，而且降息政策使銀行成本下降，「讓利」理所應當。

疫情中銀行業利潤不減

圖片版權 Reuters Image caption 疫情中武漢市民在一家銀行前排隊時保持社交距離。

此前，中國政府已經宣佈一系列財政救助計劃，包括發行抗疫特別國債。

疫情使中國經濟在一季度出現罕見地下滑，而且幅度達到6.8%。香港科技大學經濟系首席教授朴之水（Albert Park）認為，負面影響可能被低估，官方數據很可能沒有很好地追蹤小企業和自僱人士的生產狀況，由於他們對本地消費需求的依賴性極強，疫情對他們的打擊格外大。

相對經濟整體受挫，中國銀行業的日子好過得多。一季度財報顯示，上市銀行淨利潤達到6000億元，同比增長5%。

因此在上月舉行的全國兩會上，中國總理李克強在政府工作報告中提到金融機構與貸款企業共生共榮，鼓勵銀行合理讓利。

17日的會議上，李克強進一步明確了實現讓利的方式，包括引導利率下行、發放優惠利率貸款、實施貸款延期還本付息、減少銀行收費等。

救人還是救己

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對於中國銀行業來說，「1.5萬億元」幾乎榨幹自身年度利潤。中國銀監會數據顯示，2019年銀行業淨利潤接近2萬億元。

利潤要被銀行用於分紅等用途。如果75%的利潤消失，對於各銀行股本分紅將產生衝擊。

類似事件已發生在匯豐銀行身上。4月初，作為英國央行的英格蘭銀行要求匯豐等銀行取消派發股東紅利。大小股東則叫苦不迭，譴責聲一片。

要求銀行讓利的消息傳出後，中國的銀行股普遍下跌。

圖片版權 Getty Images Image caption 有分析人士認為，銀行"放水養魚"似乎是必要之舉。

有觀點認為，在經濟下行之時，可能會有更多的企業倒閉，金融系統面臨更高的不帶資產率，銀行需要資金應對這部分風險。

但也有分析人士認為，銀行「放水養魚」似乎是必要之舉。如果經濟困難，金融之水逐漸乾涸，實體企業之魚難以為繼，即便渡過困境，水中也再無魚可養，只有在困難時刻適當「放水養魚」，經濟恢復也更有保證，銀行業不至於面對大規模壞賬，既救人業救己。

讓利也並非沒有操作空間。路透援引一大型券商股票分析師稱，讓利主要體現在進一步向實體企業降低貸款利率，並非一些人認為的「直接不要銀行利潤了」。

浙商證券首席經濟學家李超團隊測算，降貸款利率是核心，假設全年信貸增速13.5%，至年底信貸存量將為約174萬億，貸款利率降到2009年的歷史低點4.76%，則今年銀行通過信貸角度對實體經濟讓利將達到約1.18萬億，佔1.5萬億的79%。

該團隊測算，降債券利率讓利約700億，對中小微企業貸款延期還本付息讓利約2300億。三者加總，將達到1.48萬億元。