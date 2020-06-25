中美貿易：納瓦羅稱貿易協議「結束了」 引發市場動蕩

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美國時間本周一晚，美國白宮貿易顧問納瓦羅在接受美國媒體採訪時稱，中美間的貿易協議「結束了」（It's over）。

此言一出，全球市場動蕩，避險情緒升溫，導致離在岸人民幣一度雙雙跌破7.08關口，標普500指數期貨跌約1.5%，道指期貨下挫約1.6%。

不過納瓦羅隨即發聲「澄清」，表示他的言論被嚴重「斷章取義」，自己的評論並不針對中美第一階段貿易協議。隨後美國總統特朗普發推特表示，與中國的貿易協議「依然完好」，希望他們能繼續遵守協議條款。

納瓦羅澄清後美股期貨回升，收復跌幅部分。周二美股收盤時，道瓊斯指數上漲0.05%，標普指數上漲0.43%。

路透社援引一位中國政府人士稱，由於疫情持續甚至引發其他領域的矛盾，中美貿易協議在執行上遇到的困難是簽署前未能預料的，因此需要雙方團隊的共同想辦法，而不是製造緊張氛圍。

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協議前景

繼納瓦羅之後，白宮持續發聲澄清。周二，白宮國家經濟委員會主任庫德洛（Larry Kudlow）對媒體稱讚中國執行協議的情況，實際上北京在協議的執行方面已經取得進展，不僅僅在大宗商品採購方面，進展也延伸到知識產權保護方面，這一直是兩國關係的徵結之一。

上周中美高層在夏威夷舉行了長達7個小時的會談，會後中國再度表態會落實第一階段貿易協議。

包括萊特希澤、國務卿蓬佩奧及財長努欽（Steven Mnuchin）在內的美國官員，最近都確認中國承諾遵守第一階段貿易協議的條款。

美國農業部的數據顯示，4月對中國的大豆出口增至42萬噸，是3月的兩倍多。

路透社援引分析人士稱，納瓦羅向來對華鷹派，其鷹派言論多少要打折扣；另外撕毀協議不利特朗普大選，在美國大選前中美重新談判並達成一個新的協議可能性顯然不大，美國主動撕毀協議概率不高，但臨近選舉中國也需要做最壞的打算。中美大概率會繼續推進第一階段貿易協議。

招商銀行金融市場部首席外匯分析師李劉陽亦認為，相信美國不會輕易否定這麼多人談下來的結果，「其他方面不好說，貿易這條線美方可能不會有真動作。」

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「輕度冷戰」

納瓦羅的言論和白宮的補救，向外界揭示出中美第一階段貿易協議近期在執行方面取得了進展，但並不意味著中美關係有根本性好轉。

本周三，英國前首相布萊爾的研究機構——布萊爾全球變化研究所(Tony Blair Institute for Global Change)表示，中國新獲得的全球影響力意味著西方面臨著一場「輕度冷戰」，或者至少是與中國之間的大國競爭。

「我們現在面對的不是一個正在崛起的中國，而是一個已經崛起了的中國，這種崛起既是不可避免的，也是正確的。」

美國國務卿蓬佩奧周二也被媒體問及對新冷戰前景的看法。他表示，美國經濟與中國的融合程度，遠遠超過美國與前蘇聯的關係。

「我們必須以某種體現這個事實的方式來思考這個問題，因為美國經濟增長與繁榮面臨的挑戰，如今已與中國經濟深深地交織在一起。」蓬佩奧說。

圖片版權 Getty Images Image caption 2012年，納瓦羅（左）參加《致命中國》在紐約的一場放映。

誰是納瓦羅？

一把印有「中國製造」的匕首，「噗嗤」一聲插進一塊美國地圖形狀肉塊，血液橫流，染紅熒幕，接著標題浮現——「Death By China」（致命中國）。

這是2012年上映的紀錄片《致命中國》的開頭，影片導演是一位經濟學家，彼得·納瓦羅。他在特朗普執政後成為白宮貿易與製造業政策辦公室主任。

此前一年，他出版了同名書籍《致命中國》，稱中國操縱匯率，濫用貿易政策，以及售賣質量堪憂的致命消費品，終將威脅21世紀美國經濟的支配地位。納瓦羅對貿易全球化極盡批評。

在不少經濟學家看來，納瓦羅的貿易觀點處於學術主流的邊緣地帶，具有很強的誤導性。

然而，這本書以一種意想不到的方式改變了這位邊緣經濟學家的人生走向。

據納瓦羅回憶，2011年在洛杉磯的一次採訪中，特朗普將納瓦羅的處女座《即將到來的中國戰爭》列為自己讀過關於中國的書籍中前十名，於是納瓦羅聯繫了特朗普的公關人員霍普·希克斯，請他為即將出版的《致命中國》寫推薦語。

四年後，特朗普競選美國總統，納瓦羅成為政策顧問。當選後，更是一步跨到美國經濟政策的中心位置，而他在《致命中國》裏所列的「藥方」擺上了中美談判桌。