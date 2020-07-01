肺炎疫情：飛機製造商空中客車宣佈全球裁員計劃

圖片版權 EPA Image caption 歐洲飛機製造商空中客車公司將在英國裁員1,700人，在德國、西班牙和其他地方裁員數千人。

航空業龍頭「空中客車」（Airbus，又譯空中巴士）公司表示，面對新冠肺炎危機的影響，計劃裁員15,000人。

歐洲飛機製造商空中客車公司將在英國裁員1,700人，在德國、西班牙和其他地方裁員數千人。

裁員計劃有待與反對強制裁員的工會進行談判。

聯合工會回應裁員稱，空中客車的此項宣佈是對英國航空業的「另一種工業破壞行為」。

全球約有13萬4千人為空中客車工作，其中十分之一的員工在英國。該公司說，在英國的裁員只會落在位於弗林特郡的布勞頓（ Broughton）和布里斯托爾的菲爾頓（Filton）兩地的商用飛機部門。

預計在與工會談判後的一周後，空中客車將發佈更多關於裁員，以及如何處理這兩大工廠的細節。

不過，聯合工會表示，預計將有1,116個製造業職位和611個辦公室職位被裁撤，這意味著該公司在英國的勞動力會減少15％。

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分析

BBC商務記者西奧·萊格特（Theo Leggett）

這些裁員不可避免。唯一的問題是，裁員造成的苦痛有多嚴重。

Covid-19大流行對全球航空業來說幾乎是災難性的。在四月份的某個時刻，全球航空運輸量下降了90％以上。

當飛機不飛時，公司不能賺錢。 但是，仍然需要維護飛機，並需要支付租賃成本或貸款。

結果是航空公司為生存而掙扎，現在根本買不起新飛機。 當然，這亦意味著空中客車必須遏制生產。

空中客車公司推遲了裁員，並充分利用來自政府的支持。但最終它別無選擇。

在布勞頓、圖盧茲和漢堡等地所感受到的痛苦，將繼續在整個供應鏈中迴蕩。

圖片版權 Getty Images Image caption 在新冠病毒疫情的影響下，世界航空業正遭受有史以來罕見的重創，各國航空公司紛紛求助於本國政府資助渡過難關。

空中客車公司預計將在2021年夏季之前裁員成功，但希望大部分裁員出自員工自願，或員工透過提前退休離職。

該公司在2020年4月份發出警訊，表示正為應對新冠病毒危機苦苦掙扎，並「以前所未有的速度流失現金」。

最嚴重的危機

空中客車在周二（6月30日）說，近幾個月的生產下降了40％，並預計航空運輸業，最快要到2023年才能恢復到疫情大流行前的水平。

首席執行官福裏（Guillaume Faury）表示：「空中客車公司正面臨該行業經歷的最嚴重危機」，「到目前為止，我們採取的措施使我們能夠承受這種全球大流行帶來的最初衝擊。」

「但現在，我們需確保我們的企業能維持下去，並從危機中脫穎而出，成為健康的全球航太業的領導者，並適應客戶的巨大挑戰。」

全球航空業深受病毒大流行的衝擊，隨之而來是關於裁員的消息。周二（6月30日），易捷航空（EasyJet）宣佈將關閉三個英國基地，並裁員約2,000人。

據路透社報導，法航與荷航計劃在未來兩年內裁員6,500人以上。

英國工黨影子運輸部長麥克馬洪（Jim McMahon）呼籲該國政府提供更多支持。

「工黨一直呼籲在受影響最大的行業中延長強制無薪假（furlough），此部門協議將支援整個航空業，包括確保就業和保護供應鏈，同時繼續要求更高的環保標凖。」

英國政府發言人說：「我們知道這對空客的員工及其家人來說將是一個艱難的時期，我們隨時凖備以任何可能的方式支持受影響的任何人。

「我們將繼續與航空部門緊密合作，以確保公司能夠隨著民航市場的復蘇而重建。」