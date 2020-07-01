新型冠狀病毒COVID-19疫情全球蔓延半年後，經濟創傷顯露，損失仍在點算，疫情反覆又為復蘇前景蒙上陰影，但曙光正在出現。

以下圖表展示疫情衝擊的九個側面。

全球股市跌宕

隨著Covid-19感染和死亡人數增加，全球各大股市崩塌，富時（FTSE）、道瓊斯工業平均指數（DJIA）和日經指數（Nikkei）均出現大幅下跌。

道指和富時指數在今年頭三個月出現了自1987年以來最大的季度跌幅。

包括英國在內的許多國家的中央銀行都降低了利率。 從理論上講，那應該使借貸更便宜，並鼓勵支出以刺激經濟。

此後，隨著政府的干預，全球市場開始復蘇。

但是，分析人士警告說，除非人們對第二輪疫情大流行的擔憂得到緩解，否則股市還將出現劇烈震蕩。

經濟衰退風險

如果經濟保持增長，那通常意味著更多的財富和更多的新工作。

經濟增長通過國內生產總值（GDP）的變化百分比或生產的商品和服務的價值（通常超過三個月或一年）來衡量。

但國際貨幣基金組織（IMF）表示，今年全球經濟將萎縮3％。

這輪衰退是自1930年代大蕭條以來最嚴重的一次。

不過，雖然IMF稱冠狀病毒使世界陷入「無可比擬的危機」，但如果疫情在2020年下半年能夠消退，那麼明年全球經濟有望增長5.8％。

這將主要由印度和中國等國家的增長驅動。

預計，那些受到疫情嚴重影響的服務業依賴型發達經濟體（例如英國或意大利）的復蘇將是一個緩慢的過程。

就業形勢嚴峻

疫情蔓延導致許多人失業，還有許多人眼睜睜看著自己收入減少。

各主要經濟體的失業率大幅攀升。

根據國際貨幣基金組織（IMF）的數據，在美國，失業人口的比例已達到10.4％，這標誌著世界上最大經濟體之一的十年擴張已經結束。

部分行業（例如旅遊業或酒店業）受隔離防疫措施打擊，數百萬業者加入了政府支持的職位保留計劃，即停薪停職，「下崗」待工。

不過，各國數據統計方式有所不同。例如，法國、德國和意大利提供了有關申請的數字，而英國則統計了目前加入該計劃的工人。

但隨著部分地區疫情緩解，就業市場開始出現復蘇的跡象。

例如，根據社交平台領英（LinkedIn），中國和法國的招聘率隨著封閉隔離的放鬆而增加。

旅行及相關行業

疫情對旅行和相關行業衝擊最大。封關、封城、隔離措施導致航空公司停飛或削減航班，客戶取消商務旅行和假期。

許多國家實行旅行限制以試圖控制病毒輸入。

飛行跟蹤服務FlightRadar 24的數據顯示，2020年全球航班數量受到的巨大衝擊。

不過，隨著部分地區疫情緩解，旅行旅遊行業開始開放，可以看到一線曙光。

例如，西班牙已經對歐洲大部分地區的遊客重新開放了邊境，且無需隔離。

旅遊公司預計，在英國政府宣佈將放鬆目前的限制之後，英國的預訂量呈「爆炸性增長」。

和航空、旅遊業一樣首當其衝受防疫措施衝擊的是零售業。

零售業受到的衝擊主要體現在實體商店部分，因為網購實際上在疫情期間有極大擴展。

但隨著隔離封鎖的逐漸解除，零售業實體店開始看到希望，雖然要恢復從前的鼎盛可能希望不大。

曙光在前方

另一個令人樂觀的信息是測試盒、疫苗和新冠藥物研發的進展。

各國政府在這個領域的大量投資體現在製藥公司的股價走勢上。

原油價格崩盤，作為市場標桿之一布倫特原油一度跌破每桶20美元，觸18年來最低點。

最近幾周油價有所回升，也是因為部分地區開始放鬆封鎖隔離，經濟活動逐漸復蘇，需求抬頭。