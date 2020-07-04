美國新增病例再創新高 經濟復蘇喜憂參半

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美國本周四新增病例數超過5.5萬例，創下全球新的單日最高紀錄，而且在過去一周數次刷新單日增幅紀錄。

特朗普發推特表示，「新冠病例上升，是因為我們的檢測範圍非常龐大且工作出色，遠勝於其他任何國家。」

與此同時，最新的數據顯示，隨著一些地區解除封鎖，美國6月非農就業崗位增加480萬個，也創下1939年有記錄以來的最高點。

同時出現的兩項紀錄——抗疫上的壞消息與經濟上的好消息——恰好是特朗普在競選連任中的軟肋和優勢。

全球死亡病例數四人之一

據路透分析，過去14天，美國50個州中有37個州新增感染人數與之前兩周相比增加。同時，累計病亡數已超過12.8萬，幾乎佔全球死亡病例總數的四分之一。

其中最嚴重的州為佛羅里達。該州周四報告新增病例超過1萬例，不僅單日增幅刷新紀錄，而且超過了歐洲所有國家在疫情最嚴重時期的數字。

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緊隨其後的得克薩斯州周四報告近8000個新增病例。此前曾抵制強制佩戴口罩措施的得克薩斯州州長格雷格·阿伯特（Greg Abbott）也要求，感染病例超過20例的所有縣都需佩戴口罩。

雖然這一波上漲讓很多州都不得不再次實施已經放開的封鎖措施。但阿伯特表示，「我們需要再次聚焦於減緩疫情蔓延。但這次，我們不希望再次關閉得州。」

經濟復蘇喜憂參半

確診病例數重回高位，因為很多州過早放開封鎖措施。但此舉使眾多的餐廳、酒吧和零售企業恢復運營，美國就業崗位也創下紀錄。

圖片版權 AFP Image caption 特朗普也慶祝這一數字，"今天的報告證明我們的經濟正在強勢復蘇。"

6月非農就業崗位創紀錄增加480萬個。美國勞工部稱，休閒、餐飲和酒店業新增崗位達200萬個，零售業新增74萬個。製造業增加35.6萬個，其中主要來自汽車製造業的19.5萬個崗位增幅。

特朗普也慶祝這一數字，「今天的報告證明我們的經濟正在強勢復蘇。」

需要注意的是，6月就業崗位的暴增是建立在4月暴減的基礎上。4月狂減2068.7萬個，5月就業崗位增加250萬個。

「隨著經濟重啟，很多原本流失的就業崗位已經恢復，經濟活動也在回升，」諮詢公司TS Lombard首席美國經濟分析師布裏茨（Steven Blitz）稱。「問題在於病毒仍對復蘇軌道有很大影響。」

美聯儲主席鮑威爾也表達了同樣觀點，他認可經濟活動出現反彈，稱美國經濟進入一個重要新階段，而且比預期更早發生。但他警告，經濟前景「非常不確定」，將取決於病毒能否得到控制。

這輪工作崗位的增幅主要源於政府的薪資保護計劃，該計劃給予企業貸款，並允許其中部分用於發放工資。但該部分資金正在枯竭。

凱投宏觀資深美國經濟學家皮爾斯（Michael Pearce）認為，從這裏往後的復蘇之路將坎坷得多，平均新增工作崗位的數量將慢得多。

抗疫上的壞消息與經濟上的好消息，成為特朗普在競選連任中的軟肋和優勢。

距離大選還有4個月，民主黨候選人拜登在一次演講中就此攻擊特朗普，「不要再宣告勝利了，還有近1,500萬美國人仍因疫情而處於失業狀態，不要再忽視這場大流行和美國人民正在因此喪生的現實了。」