圖片版權 Getty Images Image caption 英國的新冠疫情損失估計約1900億英鎊

新冠疫情重創全球經濟，各國政府應對公共健康危機之餘，又面臨刺激經濟恢復元氣的挑戰。

目標有不少是共同的，比如盡量減少失業和小企業破產；方法也不少大同小異，比如減免稅賦，提供貸款或補助金，延長福利款項發放，以及增加醫療和疫苗、藥物研發投入。這些一般都是臨時扶持措施。

有些元素較簡單明瞭，比如預算和撥款數，有些貸款肯定將來要還，但有些政府補貼則不必償還。

BBC經濟事務記者沃克（Andrew Walker）分析，各國應對新冠疫情對經濟打擊的措施很難簡單比較。不同機構的分析角度和評估指標不同，數據也有較大差異。全球疫情尚未結束，局勢還在迅速變化。

他說，目前看來，英國和大部分發達國家針對新冠疫情的經濟救助規模已經相當龐大。

圖片版權 Getty Images Image caption 英國財相蘇納克的救助刺激計劃到底是太大方還是太小氣，取決於各人所處的位置

英國

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）在7月公布的夏季經濟計劃中詳細說明了政府凖備用多少資源、通過什麼方法幫助經濟從新冠疫情的打擊下恢復元氣，幫助無數收入銳減的民眾擺脫困境。

它包括保留就業計劃，補貼僱主因停業但不解僱員工受到的損失，總計約94億英鎊； 幫助青年人，包括6個月的帶薪實習和基本福利（總計約20億英鎊），接收和轉正學徒工的僱主可以得到現金補貼，現有的求職幫助計劃將大幅度擴大，求職者生活補貼也將增加，包括醫療福利。這些措施大致需要3億英鎊，其中大部分措施都有時效性。

為扶持受疫情打擊最大的服務行業，對餐飲、酒店和旅遊觀光景點減增值稅，為期6個月； 「5折優惠餐飲券計劃」鼓勵民眾八月份多去餐館用餐，另一半餐費財政部買單。

房地產市場需要解凍，從現在開始到明年3月底提高印花稅徵收下限，實際結果可能是90%的房產交易免印花稅，估計財政成本是38億英鎊；還有大約30億英鎊用於節能、減碳、清潔能源項目。

不過，BBC全球貿易事務記者戴維德（Dharshini David）指出，原來預計緊急經濟救助方案可能導致財政赤字遠遠超過原來估計的3千億英鎊，這還不算日後刺激增長復蘇的必需支出，這一點經濟學家們最近基本沒有提及。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）

美國

美國應對措施的核心是《冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法》（Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act ）或《關懷法》（Cares Act）。

國際貨幣基金組織（IMF）估算，根據這部法案，美國的經濟救助規模約為2.3億美元（合1.8億英鎊），相當於美國國民年總收入的11％。這其中包括了通過退稅和失業救濟金的形式向個人提供了總計超過5萬億美元的額外資金。

小企業可以申請「可寬恕」貸款，幫助它們留住工人。這實際上等於贈款，因為「可寬恕」意味著如果符合條件，那這筆貸款確實就不必全部償還。

為最弱勢群體食物安全網撥款250億美元，其中部分用於擴大這個網絡中的食品券項目；該項目為低收入群體和家庭提供購買食物的代金券。

美國立法機構還通過新的法案，批准1000億美元的追加款項用於跟醫療保健相關的支出，其中四分之一指定用於擴大新冠病毒檢測。

圖片版權 Getty Images Image caption 德國總理默克爾

德國

德國從2012年以來一直是財政盈餘。這場疫情將結束這長達8年的好時光。

與其他國家一樣，財政盈餘消失的部分原因是經濟衰退的必然結果，也有部分原因是柏林的政策導致。德國通過了一項補充預算，IMF估計這筆支出佔其國民年收入的近5％，包括醫療保健、防護設備和新冠疫苗研發。

德國對現有的一項財務支持計劃加以擴展，通過縮短工時來幫助企業留住工人，同時補貼工人的部分收入損失。2008年金融危機後德國失業率得到控制，經常被歸功於這個計劃。

對小企業主和自僱人士的幫助包括專項撥款、無息推遲納稅款、綠色技術和數字化項目補貼及投資，以及暫時降低增值稅（VAT）。

這些措施中六月份公布的那部分都有期限，屬於臨時措施，目的是鼓勵消費者盡早消費，不要等待觀望。

圖片版權 Getty Images Image caption 法國總統馬克龍

法國

法國立法增加經濟救助計劃的總支出，按照IMF計算這筆支出的金額相當於國民年收入的5％。不久還會進一步增加這方面的支出。

已經採取的措施包括擴大健康保險，為小企業和自僱人士提供財務支持，對即將到期的失業救濟金福利予以展期，可以繼續領取。

政府還推遲了稅款和國民保險款交納的截止日期，對汽車行業宣佈了額外的救助計劃 — 鼓勵汽車製造商將更多的生產遷回法國。

圖片版權 AFP

歐盟

美、法、德三國都向航空業提供了財政援助。疫情讓各地停擺時，航空公司首當其衝受到重創。

歐盟宣佈將斥資5千億歐元用於扶持、刺激疫情後的經濟復蘇，包含了許多幫助受疫情打擊最嚴重的國家經濟恢復元氣，向個人和企業提供支持，包括維持就業。

關於歐盟對成員國的支持是以撥款還是借貸方式進行，目前在政治層面有不少爭議。

歐盟放寬了有關政府財政的規則，主要是涉及借貸的限制，還放寬了為防範不公平競爭優勢的政府補貼規則。這是為了讓成員國政府在推動經濟復蘇時有更大的靈活性。

歐盟的經濟扶持計劃背後的主要推動力是法國和德國，但西班牙和意大利等其他被疫情摧殘最嚴重的經濟體受益最多。