中美貿易戰：視頻會議推遲 第一階段協議成為「尷尬的紐帶」
據報道，中國與美國第一階段貿易協議的評估會推遲，尚未確定新的會議日期。
彭博社報道稱，原定於周六（8月15日）舉行的這次會議被「無限期推遲」。這原本是中美兩國日益惡化的關係中罕見的溝通，突然推遲會議可能對兩國停止對抗的前景蒙上陰影。
路透社則援引熟悉會談的消息人士稱，推遲是因為中共高層繼續在北戴河舉行會議，延期並不是反映出該貿易協議存在任何實質性問題。
中美在會談前對這份貿易協議都有積極表態，但在中美交惡的大背景下，這份涉及2000億美元的協議在特朗普口中，從「讓美國經濟徹底改觀」，變成「微不足道」。
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「最強紐帶」
過去數月來，中美兩國交惡，範疇已經遠超貿易領域。在外交上，雙方互關領事館；科技上，美國頒布TikTok和WeChat禁令；政治上，因香港問題互相制裁對方的11名官員，美國還破例派部長級官員訪問台灣。反而是貿易領域，在今年1月簽署中美第一階段貿易協議後，風平浪靜。
今年4月，中美雙邊貿易額甚至大幅增長近43%，達到397億美元。對美國而言，與中國的貿易額，再度超過墨西哥和加拿大，重回第一的位置。
此前，受貿易戰影響，去年上半年兩國貿易量萎縮，墨西哥超過中國成為美國的第一大貿易伙伴。
路透社分析稱，在現在兩國糟糕的關係中，這份搖搖欲墜的貿易協議反而成為連接中美的最強紐帶。
美國白宮國家經濟委員會主任庫德洛（Larry Kudlow）周四（13日）表示：「我們與中國在其他事情上有很大的分歧，但就第一階段貿易協議來說，我們是契合的。」
對於特朗普而言，如果放棄協議不但沒有政治利益，而且無異於承認他任內最大的貿易倡議之一已經失敗。
對於中國而言，遵守這項協議也有利。前美國貿易代表法律總顧問沃恩（Stephen Vaughn）表示，這份協議可避免中美關係進一步惡化，而且如今中國經濟正走出疫情強勁反彈，中國沒有什麼藉口不擴大採購。
尷尬的協議
然而，隨著疫情肆虐，美國經濟深陷泥沼，即便貿易協議還有利好，但已經如特朗普所言「協議已變得微不足道」，因為疫情後果嚴重，「是貿易協議的1000倍」。
香港科技大學經濟系首席教授朴之水（Albert Park）近期向BBC中文表示，一份與中國之間成功的貿易協議能夠支撐起搖搖欲墜的美國經濟，或許也可能軟化特朗普政府的反華立場。
「由於美國承受的（疫情）痛感如此之強，以至於找其他國家來指責這點在政治上幹系重大。如果中國不履行貿易協議的義務就會火上澆油，但即使沒有貿易協議的問題，美國國內的反華言論也會愈演愈烈。」
這就使這份貿易協議處於一個尷尬的位置——原本目的未能達成，拋棄協議也沒有好處。
經濟學人智庫（EIU）全球貿易首席分析師馬志昂（Nick Marro）對BBC中文評論說，貿易協議原本的目的是向中美關係中注入一些穩定因素，顯然這點沒能達成。
「如果政府放手讓第一階段協議死亡，那就很難去解釋為什麼要忍受漫長的貿易戰所造成的痛苦。」前美國貿易代表處官員瑞德（Claire Reade）表示。
雖然貿易協議的地位變得尷尬，但外界有聲音希望，兩國藉由這次貿易協議評估會議，在一定程度上修復兩國關係。
美國傳統基金會國際經貿研究中心主任特裏·米勒（Terry Miller）表示，貿易其實是中美繼續對話並解決問題的最好方式之一。他認為，「當兩國很難談論其他問題時，能繼續討論貿易問題對我們來說是對話的非常重要的方式，這將是中美在未來重建信任的一種方式」。
馬志昂則認為，中美兩國很多可談的，但這次會議很難在其他會議取得積極進展，最好的結果是雙方達成協議，暫停當前兩國關係的「螺旋式下降」。
然而，會前分析人士的保守期待也隨著會議的意外推遲，而全部落空。