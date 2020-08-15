圖片版權 EPA Image caption 第一階段貿易協議似乎成為當前美中交惡之際唯一維繫兩國關係的工具。

據報道，中國與美國第一階段貿易協議的評估會推遲，尚未確定新的會議日期。

彭博社報道稱，原定於周六（8月15日）舉行的這次會議被「無限期推遲」。這原本是中美兩國日益惡化的關係中罕見的溝通，突然推遲會議可能對兩國停止對抗的前景蒙上陰影。

路透社則援引熟悉會談的消息人士稱，推遲是因為中共高層繼續在北戴河舉行會議，延期並不是反映出該貿易協議存在任何實質性問題。

中美在會談前對這份貿易協議都有積極表態，但在中美交惡的大背景下，這份涉及2000億美元的協議在特朗普口中，從「讓美國經濟徹底改觀」，變成「微不足道」。

「最強紐帶」

過去數月來，中美兩國交惡，範疇已經遠超貿易領域。在外交上，雙方互關領事館；科技上，美國頒布TikTok和WeChat禁令；政治上，因香港問題互相制裁對方的11名官員，美國還破例派部長級官員訪問台灣。反而是貿易領域，在今年1月簽署中美第一階段貿易協議後，風平浪靜。

今年4月，中美雙邊貿易額甚至大幅增長近43%，達到397億美元。對美國而言，與中國的貿易額，再度超過墨西哥和加拿大，重回第一的位置。

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此前，受貿易戰影響，去年上半年兩國貿易量萎縮，墨西哥超過中國成為美國的第一大貿易伙伴。

路透社分析稱，在現在兩國糟糕的關係中，這份搖搖欲墜的貿易協議反而成為連接中美的最強紐帶。

美國白宮國家經濟委員會主任庫德洛（Larry Kudlow）周四（13日）表示：「我們與中國在其他事情上有很大的分歧，但就第一階段貿易協議來說，我們是契合的。」

對於特朗普而言，如果放棄協議不但沒有政治利益，而且無異於承認他任內最大的貿易倡議之一已經失敗。

對於中國而言，遵守這項協議也有利。前美國貿易代表法律總顧問沃恩（Stephen Vaughn）表示，這份協議可避免中美關係進一步惡化，而且如今中國經濟正走出疫情強勁反彈，中國沒有什麼藉口不擴大採購。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國國務院副總理劉鶴（左）、美國貿易代表萊特希澤（中）與美國財政部長努欽（右）原定在這次視頻會議上評估首階段貿易協議實行六個月以來之情況。

尷尬的協議

然而，隨著疫情肆虐，美國經濟深陷泥沼，即便貿易協議還有利好，但已經如特朗普所言「協議已變得微不足道」，因為疫情後果嚴重，「是貿易協議的1000倍」。

香港科技大學經濟系首席教授朴之水（Albert Park）近期向BBC中文表示，一份與中國之間成功的貿易協議能夠支撐起搖搖欲墜的美國經濟，或許也可能軟化特朗普政府的反華立場。

「由於美國承受的（疫情）痛感如此之強，以至於找其他國家來指責這點在政治上幹系重大。如果中國不履行貿易協議的義務就會火上澆油，但即使沒有貿易協議的問題，美國國內的反華言論也會愈演愈烈。」

這就使這份貿易協議處於一個尷尬的位置——原本目的未能達成，拋棄協議也沒有好處。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國農業部數據顯示，中國近期大額採購美國大豆。

經濟學人智庫（EIU）全球貿易首席分析師馬志昂（Nick Marro）對BBC中文評論說，貿易協議原本的目的是向中美關係中注入一些穩定因素，顯然這點沒能達成。

「如果政府放手讓第一階段協議死亡，那就很難去解釋為什麼要忍受漫長的貿易戰所造成的痛苦。」前美國貿易代表處官員瑞德（Claire Reade）表示。

雖然貿易協議的地位變得尷尬，但外界有聲音希望，兩國藉由這次貿易協議評估會議，在一定程度上修復兩國關係。

美國傳統基金會國際經貿研究中心主任特裏·米勒（Terry Miller）表示，貿易其實是中美繼續對話並解決問題的最好方式之一。他認為，「當兩國很難談論其他問題時，能繼續討論貿易問題對我們來說是對話的非常重要的方式，這將是中美在未來重建信任的一種方式」。

馬志昂則認為，中美兩國很多可談的，但這次會議很難在其他會議取得積極進展，最好的結果是雙方達成協議，暫停當前兩國關係的「螺旋式下降」。

然而，會前分析人士的保守期待也隨著會議的意外推遲，而全部落空。