中印邊界衝突為何讓印度初創企業倍感緊張

圖片版權 Getty Images Image caption 許多印度初創公司都有中國資金投資。

中國和印度的緊張關係持續，兩國軍人多次在有邊境爭議的地區爆發衝突，印度政府更針對中國公司和投資實施多項限制，但印度業界指出，這些措施同時對印度公司也造成影響。

印度最新的措施包括收緊對中國公民的簽證規定，令審核簽證的標凖與孟加拉、阿富汗和巴基斯坦等國家的公民看齊。除此以外，印度早前也宣佈收緊來自特定國家在當地的直接投資限制，避免外國公司在新冠肺炎疫情期間敵意收購當地公司。

這個規定只適用於「與印度有陸路連接」的國家，例如中國、巴基斯坦和孟加拉等，但外界大多預期來自中國的投資資金最受影響。

BBC商業記者英納姆達（Nikhil Inamdar）發自印度的報道指出，這裏的許多初創企業都依賴來自中國公司的投資，印度政府的限制反而增加當地初創企業籌募資金的難度。

圖片版權 Reuters Image caption 印度政府早前封鎖了許多中國公司開發的手機程式，包括遊戲軟件PUBG、通訊軟件微信等。

「一帶一路」數碼版

印度30家「獨角獸」企業中，18家都有中資公司投資的身影。「獨角獸」企業是指市場估值達10億美元的公司。當中有不同類型的企業，包括送餐服務、網約車、酒店、網上學習平台等。

它們的未來都開始變得不確定，尤其是因為它們要吸引中國投資不再容易。

印度政府今年4月推出新例，收緊部份外國資金對印度公司的直接投資，印度工商貿易部當時解釋，措施是為了防止投機者利用新冠肺炎疫情，低價購入或投資在印度公司的權益。新規定下，印度公司接受來自受管制國家的投資前，須要得到政府許可。

過去10年，中國公司和基金在印度的投資額達40億美元，佔當地外國企業投資11%。印度早前拒絶參加中國推動的「一帶一路」計劃，但孟買的外交事務智庫Gateway House形容，印度事實上參加了「一帶一路」的數碼版本。

圖片版權 Getty Images Image caption 阿里巴巴投資了多家印度的初創企業。

一家印度私募股權公司的合伙人喬拉（Haresh Chawla）認為，中國投資者在移動通訊和消費市場十分活躍，來自中國的投資減少後，印度的初創企業發展會減慢。但他認為，最受影響的是那些已經與中資公司簽訂合作協議的印度初創企業。

一些中國公司據報已經停止在印度的投資計劃，包括阿里巴巴。一家早前接受阿里巴巴投資的初創公司負責人對BBC形容，阿里巴巴方面對印度政府的武斷態度感到感訝，但他們「沒有太多可以迴旋的空間」。這名負責人不願意公開姓名。

BBC嘗試接觸多家接受中國公司投資的初創企業，但它們都以「話題敏感」為由，拒絶接受訪問。

一些意見認為，印度政府不會直接禁止來自中國的投資，而是提升門檻，令中國公司要增加在印度的科技市場份額變得困難。希夫·納達爾大學（Shiv Nadar University）學者雅各布（Jabin T Jacob）形容，這是為了令印度公司「知難而退」。

部份有接受中資公司投資的印度初創公司

公司名稱 業務性質 中國投資來源 金額（美元） Innovative Retail Concepts 網絡零售 阿里巴巴 超過2.5億 Think and Learn 網絡學習平台 騰訊 超過5000萬 Oyo Rooms 連鎖酒店 滴滴出行、華住酒店集團 超過1億 ANI Technologies 網約車平台 騰訊、賽領資本等 超過5億 One97 Communications 網絡支付平台 阿里巴巴 超過4億 Jasper Infotech 網絡零售 阿里巴巴 超過7億

資源來源：Gateway House（只列出部份投資者，許多公司同時收到來自其他國家的投資）

借鑒中國

中國電子消費市場絶大部份都是以手機為主導，印度原本希望借鑒中國模式，又借助中國公司的資金，發展自身的科技產業，但印度政府加強管控外國投資的措施，令許多當地的初創企業都措手不及。

圖片版權 Reuters Image caption 中印邊境衝突導致20名印軍士兵死亡，印度一座清真寺也爆發了地址中國貨的活動。

印度國內有意見認為，新冠肺炎疫情結束後，來自中國以外的投資者就會重回印度市場，這些資金可以彌補中國投資者的空缺。而即使是新冠肺炎疫情期間，谷歌、臉書等美國公司仍然在印度市場投放了差不多200億美元投資。

但BBC商業記者英納姆達指出，這些資金大都流向當地的大公司，小型初創企業甚少受惠。

印度初創企業吸引國內的投資者也不是容易的事。印度一家私募股權公司的合伙人賈殷（Gopal Jain）早前在當地媒體指出，印度投資者對當地初創企業的投資只佔5%。

賈殷認為，新冠肺炎疫情過後，市場的流動資金將會減少，印度公司必須增加對本國初創企業的投資，至最少佔初創公司總投資額的30至40%。這將會關係到沒有中國的投資下印度的初創產業發展，也關係到這個國家能否繼續產出獨角獸公司。