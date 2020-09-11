中印邊界衝突為何讓印度初創企業倍感緊張
中國和印度的緊張關係持續，兩國軍人多次在有邊境爭議的地區爆發衝突，印度政府更針對中國公司和投資實施多項限制，但印度業界指出，這些措施同時對印度公司也造成影響。
印度最新的措施包括收緊對中國公民的簽證規定，令審核簽證的標凖與孟加拉、阿富汗和巴基斯坦等國家的公民看齊。除此以外，印度早前也宣佈收緊來自特定國家在當地的直接投資限制，避免外國公司在新冠肺炎疫情期間敵意收購當地公司。
這個規定只適用於「與印度有陸路連接」的國家，例如中國、巴基斯坦和孟加拉等，但外界大多預期來自中國的投資資金最受影響。
BBC商業記者英納姆達（Nikhil Inamdar）發自印度的報道指出，這裏的許多初創企業都依賴來自中國公司的投資，印度政府的限制反而增加當地初創企業籌募資金的難度。
「一帶一路」數碼版
印度30家「獨角獸」企業中，18家都有中資公司投資的身影。「獨角獸」企業是指市場估值達10億美元的公司。當中有不同類型的企業，包括送餐服務、網約車、酒店、網上學習平台等。
它們的未來都開始變得不確定，尤其是因為它們要吸引中國投資不再容易。
印度政府今年4月推出新例，收緊部份外國資金對印度公司的直接投資，印度工商貿易部當時解釋，措施是為了防止投機者利用新冠肺炎疫情，低價購入或投資在印度公司的權益。新規定下，印度公司接受來自受管制國家的投資前，須要得到政府許可。
過去10年，中國公司和基金在印度的投資額達40億美元，佔當地外國企業投資11%。印度早前拒絶參加中國推動的「一帶一路」計劃，但孟買的外交事務智庫Gateway House形容，印度事實上參加了「一帶一路」的數碼版本。
一家印度私募股權公司的合伙人喬拉（Haresh Chawla）認為，中國投資者在移動通訊和消費市場十分活躍，來自中國的投資減少後，印度的初創企業發展會減慢。但他認為，最受影響的是那些已經與中資公司簽訂合作協議的印度初創企業。
一些中國公司據報已經停止在印度的投資計劃，包括阿里巴巴。一家早前接受阿里巴巴投資的初創公司負責人對BBC形容，阿里巴巴方面對印度政府的武斷態度感到感訝，但他們「沒有太多可以迴旋的空間」。這名負責人不願意公開姓名。
BBC嘗試接觸多家接受中國公司投資的初創企業，但它們都以「話題敏感」為由，拒絶接受訪問。
一些意見認為，印度政府不會直接禁止來自中國的投資，而是提升門檻，令中國公司要增加在印度的科技市場份額變得困難。希夫·納達爾大學（Shiv Nadar University）學者雅各布（Jabin T Jacob）形容，這是為了令印度公司「知難而退」。
部份有接受中資公司投資的印度初創公司
|公司名稱
|業務性質
|中國投資來源
|金額（美元）
|Innovative Retail Concepts
|網絡零售
|阿里巴巴
|超過2.5億
|Think and Learn
|網絡學習平台
|騰訊
|超過5000萬
|Oyo Rooms
|連鎖酒店
|滴滴出行、華住酒店集團
|超過1億
|ANI Technologies
|網約車平台
|騰訊、賽領資本等
|超過5億
|One97 Communications
|網絡支付平台
|阿里巴巴
|超過4億
|Jasper Infotech
|網絡零售
|阿里巴巴
|超過7億
資源來源：Gateway House（只列出部份投資者，許多公司同時收到來自其他國家的投資）
借鑒中國
中國電子消費市場絶大部份都是以手機為主導，印度原本希望借鑒中國模式，又借助中國公司的資金，發展自身的科技產業，但印度政府加強管控外國投資的措施，令許多當地的初創企業都措手不及。
印度國內有意見認為，新冠肺炎疫情結束後，來自中國以外的投資者就會重回印度市場，這些資金可以彌補中國投資者的空缺。而即使是新冠肺炎疫情期間，谷歌、臉書等美國公司仍然在印度市場投放了差不多200億美元投資。
但BBC商業記者英納姆達指出，這些資金大都流向當地的大公司，小型初創企業甚少受惠。
印度初創企業吸引國內的投資者也不是容易的事。印度一家私募股權公司的合伙人賈殷（Gopal Jain）早前在當地媒體指出，印度投資者對當地初創企業的投資只佔5%。
賈殷認為，新冠肺炎疫情過後，市場的流動資金將會減少，印度公司必須增加對本國初創企業的投資，至最少佔初創公司總投資額的30至40%。這將會關係到沒有中國的投資下印度的初創產業發展，也關係到這個國家能否繼續產出獨角獸公司。