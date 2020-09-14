TikTok拒絶微軟 特朗普支持者甲骨文或成主要潛在買家

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微軟（Microsoft）證實收購中國社交短視頻TikTok業務的提案被拒，甲骨文（Oracle）成為主要潛在買家。

美國總統特朗普此前稱TikTok和其他中國應用程序威脅美國國家安全，並將9月15日設為最後期限，要求TikTok要麼出售其美國業務，要麼關閉。

微軟和甲骨文是收購中國公司「字節跳動」（ByteDance）旗下TikTok的主要競爭者。《華爾街日報》和《路透社》援引知情人士稱，向企業出售數據庫技術和雲系統的甲骨文贏得這場競購戰。

此前有報道稱，甲骨文正認真考慮與包括紅杉資本（Sequoia Capital）和通用大西洋（General Atlantic）在內的TikTok的投資公司收購其在美國、加拿大、澳大利亞和新西蘭等地的部分業務。

TikTok發言人告訴BBC，該公司「不對微軟或甲骨文的收購猜測發表評論」。

微軟怎麼說？

微軟周日（9月13日）宣佈稱：「『字節跳動』今天通知我們，他們不會將TikTok在美國的業務出售給微軟。我們相信我們的提案對TikTok的用戶有利，同時又可以保護美國國家安全利益。」

聲明補充說：「我們期待TikTok的業務在這些重要領域的發展。」

圖片版權 Getty Images Image caption 字節跳動北京總部

這為甲骨文鋪平道路。上月特朗普稱甲骨文是一家「很棒的公司」，如果收購TikTok美國業務一定能做得很好。

甲骨文公司創始人和首席執行官埃裏森（Larry Ellison）是特朗普的支持者，今年2月還曾經幫特朗普舉辦募款活動。

特朗普表示，如果美國公司收購TikTok的美國業務成功，美國政府應該得到售價中的一部分報酬。

特朗普要求TikTok的中國母公司「字節跳動」必須在90天之內出售其在美國的業務，否則將在美國遭封禁。

圖片版權 Reuters Image caption 特朗普要求TikTok的中國母公司"字節跳動"必須在90天之內出售其在美國的業務，否則將在美國遭封禁。

TikTok被迫出售美國業務是美國對中國技術公司更廣泛鎮壓的一環。特朗普說，有「可靠證據」顯示「字節跳動」利用TikTok危害美國的信息安全。這個說法遭到「字節跳動」多次否認。

特朗普還說，TikTok、微信和手機設備製造商華為等對美國國家安全構成威脅。特朗普稱這些應用和公司所收集的用戶數據可能與中國政府共享。中國公司否認這一說法。

華為還面臨9月15日到期的禁令，這將影響其非美國供應商。如果這些供應商的產品包含美國技術，他們將不得不停止向華為發貨。為了供應華為，他們將需要取得美國商務部的許可。

中方回應

兩周前，中國政府宣佈新一輪的出口技術限制。外界解讀為旨在延遲TikTok的出售。這些限制意味著例如人工智能（AI）的某些技術在出口前需獲政府批准。

TikTok的流行得益於其算法能精凖預測用戶想要觀看的內容。這種技術現在將受到中國政府的關注。《南華早報》報道稱，這些高價值的算法將不會出售或轉讓。

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TikTok被迫出售，對用戶意味著什麼？

目前尚不清楚在美國擁有約1億活躍用戶的TikTok會發生什麼。微軟或甲骨文都不被看好是最適合TikTok的買家，因為TikTok的觀眾以年輕人為主，他們喜歡分享短視頻。

任何交易仍需獲得包括美國政府、中國政府、字節跳動和投資者在內的有關方面的批准。

8月TikTok就特朗普禁止其交易的行政令起訴美國政府。

夾在中美冷戰中的中國科技公司

BBC亞洲商務記者瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）

TikTok現在是陷入美國對華科技冷戰的第二個備受矚目的中國公司。

華為是第一家。捲入鬥爭後，華為在美國開展任何業務或購買其中包含美國組件的任何零件實際上都陷入癱瘓。

特朗普政府說，這是為了公平競爭和美國國家安全：保護美國人的數據和隱私。

但北京方面表示，這是美國的霸權主義。美國政府對其關鍵技術領域的進展不足感到不滿，擔心落後，所以美國政府要麼試圖阻止中國技術發展，要麼收購它，至少從TikTok例子看是這樣。

如果TikTok最終落入美國之手，目前尚不清楚平台本身和受歡迎程度會發生怎樣的改變。

所有這些當然會減慢TikTok在美國的增長，但該公司暗示已將重點從其被趕出的市場（美國和印度）轉移到其他地方，比如投資東南亞市場。