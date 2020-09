芯片產業版圖巨變 美國英偉達收購英國安謀

圖片版權 GETTY IMAGES/ARM

美國芯片公司英偉達(Nvidia,輝達)以400億美元的價格收購設於英國的芯片設計公司安謀控股(ARM Holdings)。

位於英國劍橋的ARM公司,2016年被日本電訊業巨頭軟銀(Softbank)以320億美元收購,如今再次轉手。

安謀控股是成立於1990年的芯片設計公司,本身不生產電腦處理器,而更多是將其半導體技術使用許可出借給其他公司。

英偉達承諾讓安謀繼續留在英國,增加就業,並且保留ARM的品牌。

英偉達首席執行官,台灣出生的美國科技企業家黃仁勳表示,ARM公司的總部將繼續留在劍橋。

「我們會擴大這個地點,建造世界級的人工智能研發設施,支持在醫療保健、生命科學、機器人學、自動駕駛車輛和其他領域方面的發展。」

消息來源對BBC表示,英國政府不會出手阻擋收購案,但可能會為收購案設置條件。

圖片版權 Reuters Image caption 台灣出生的美國科技企業家黃仁勳1993年創立英偉達

「史上最大」

按照軟銀和英偉達的協議,英偉達收購安謀將以215億美元的股票和120億美元的現金支付,收購後如果安謀營運符合某些特定目標,後續還會支付50億美元的現金或股票。

英偉達還會向安謀的員工發放價值達15億美元的股票。

這筆被稱為「半導體史上最大」的收購案還需要經過英國、中國、歐盟和美國等監管單位的同意,整個交易所需時間可能長達18個月。

空洞承諾

日本軟銀當初收購ARM公司的時候承諾,保障工作就業和公司總部留在英國直到明年9月。

總部設在倫敦的跨國金融服務機構「法律與通用投資管理公司」(Legal & General Investment Management)投資主管勞德(Sonja Laud)表示,英偉達說他們會履行軟銀的承諾。

「但是軟銀的承諾馬上就要過期,英國又正在協商脫歐,未來情況如何誰也不敢說。」

這個問題讓人擔心英國就業機會受損,重要科技業決策權轉移到美國,工黨也呼籲政府介入。

圖片版權 AMADEUS CAPITAL/TUDOR BROWN Image caption 安謀兩位共同創辦人豪澤(左)和布朗(右)對收購案提出警告

利益衝突

安謀控股兩位共同創辦人豪澤(Hermann Hauser)和布朗(Tudor Brown)也表示,ARM公司應該維持「中立」,而不應該屬於英偉達旗下子公司。

這是因為英偉達也有本身的芯片,如果ARM公司被英偉達收購,那麼對ARM公司的其他客戶就有潛在的利益衝突。

另外他們也表示,如果ARM公司被美國公司收購,基於美中之間的貿易衝突,美國政府會阻擋中國公司使用其技術。

而且如果ARM公司成為美國公司的分部,那麼就受美國海外投資委員會(Committee on Foreign Investment in the United States)的管轄,到時候使用ARM技術的英國公司要和中國交易的時候就可能會有麻煩。

芯片公司

安謀ARM公司是成立於1990年的芯片設計公司,ARM本身不生產電腦處理器,而更多是將其半導體技術使用許可出借給其他公司。

安謀的總部位於劍橋,但世界各地都設有辦公室,在中國深圳還有合資公司。

全球各大科技公司,包括蘋果、三星、華為和高通都使用安謀半導體技術,安謀表示其低功耗處理器技術已應用於1800億個芯片上。

日本軟銀創辦人孫正義曾形容,收購安謀就像一個「水晶球」,能讓他得知科技業的未來方向。

英偉達是以圖形處理器(GPUs)為主的高科技公司,圖形處理器又稱繪圖晶片或顯示核心,負責繪圖運算工作,對電腦遊戲、專業科學研究、機器學習和虛擬貨幣「挖礦」等工作特別重要。