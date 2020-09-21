托馬斯庫克旅行社易手後 新中國東主已凖備大展拳腳

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 托馬斯庫克在1841年成立，被稱為世上第一家旅行社。

英國老牌旅行公司托馬斯庫克（Thomas Cook ） 早前被中國公司復星收購，復星凖備在全球旅遊市場復蘇後，實現它全球擴展的大計。

復星同時擁有法國旅行公司地中海俱樂部（Club Med），復星公司預計，當各國成功研發出新冠肺炎的疫苗後，全球的旅行業將有強勁反彈。

托馬斯庫克去年倒閉，復星今年7月在中國重啟托馬斯庫克的業務，它形容計劃十分成功，目前已經有約17萬名顧客。這個星期，復星把新的托馬斯庫克品牌擴展到英國，它形容這只是「第一步」。

圖像來源，Fosun 圖像加註文字， 托馬斯庫克在中國重啟業務後不單是一家網上旅行社，它還是"一個休閒平台，提供一系列相關的產品和服務"。

BBC商務記者賈斯汀‧哈珀（Justin Harper ）報道指，托馬斯庫克去年倒閉前，復星已經是主要股東，復星完全收購它後把規模大幅縮減，但不到一年它已經在中國和英國恢復業務。

復星高級副總裁錢建農接受BBC訪問時介紹，托馬斯庫克在中國重啟業務後不單是一家網上旅行社，它還是「一個休閒平台，提供一系列相關的產品和服務」。

這些服務包括酒店預約、機票、娛樂節目、教育和出售禮物和紀念品的零售商，甚至提供運送服務，遊客在旅程期間買了一些笨重的紀念品，可以透過這個服務把它們送回家。

托馬斯庫克在百多年前已經進入中國。原英國母公司在2016年與復星達成聯營協議，復星最終全面​​收購這家老牌英國公司。

錢建農說，托馬斯庫克在英國重啟業務後，最初只會是一家網絡旅行社，但之後慢慢會提供其他服務，跟中國的模式差不多。

英國的新冠肺炎疫情仍然嚴重，因此復星選擇在這個時候重啟托馬斯庫克在當地的業務引起疑問，但錢建農形容這只是試營業，在正式重啟業務前作出測試。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 復星去年以1100萬英鎊收購托馬斯庫克的品牌、網站和社交平台帳號。

復星在中國的旅行社品牌除了托馬斯庫克，還有地中海俱樂部，兩者的業務都已經錄得不錯的反彈。其中，地中海俱樂部在全球各地的營業點都已經慢慢重新開業，復星希望進一步擴張這個品牌，目前已經有10個凖備可以在2022年開業的渡假項目，還有許多在計劃中。

地中海俱樂部在中國又創立了一個叫度假村的新品牌，目標客戶是一些希望短期逃離城市生活的遊客。

錢建農認為，新冠肺炎後，仍然可以生存的都會是十分強大的公司，因為時間「證明了它們可以有效地營運」。

錢建農的下一步計劃，是在上海開設一些托馬斯庫克門市，它們不會只是旅行社，第一家店會裝設滑雪機，也會有教練指導客人滑雪。